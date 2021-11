OTTAWA, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Investir dans les municipalités est essentiel à la réalisation des objectifs du pays, qu'il s'agisse de créer des emplois, d'atteindre nos cibles environnementales ou de bâtir des collectivités vivables et abordables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans les collectivités afin de fournir des logements durables et abordables aux résidents.

Compte tenu du vieillissement du parc de logements, de la hausse des coûts de l'énergie et de l'augmentation de la demande de logements abordables, les municipalités et les fournisseurs de logements doivent relever d'importants défis. L'initiative Logement abordable durable (LAD) de la FCM, créée en partenariat avec le gouvernement du Canada, aide les fournisseurs de logements à améliorer le rendement énergétique des logements existants ou à construire de nouveaux logements abordables carboneutres, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aider les municipalités à atteindre leurs objectifs globaux de lutte contre les changements climatiques.

L'initiative LAD finance actuellement 16 projets à hauteur de 1 701 030 $. Il s'agit de plans, d'études et de projets pilotes visant la construction ou la rénovation de 16 753 logements dans des collectivités de tout le pays.

À Vancouver , en Colombie-Britannique, la Brightside Community Homes Foundation a reçu 175 000 $ pour valider le modèle de consommation énergétique lié au réaménagement d'un site en un immeuble résidentiel à logements multiples accessibles qui servira principalement à des personnes âgées. Toujours à Vancouver , l'organisme Unity Center of Practical Christianity a obtenu une subvention de planification de 25 000 $ pour examiner la possibilité de réaménager un site existant en logements locatifs abordables qui seront offerts à l'ensemble de la collectivité.

, en Colombie-Britannique, la a reçu 175 000 $ pour valider le modèle de consommation énergétique lié au réaménagement d'un site en un immeuble résidentiel à logements multiples accessibles qui servira principalement à des personnes âgées. Toujours à , l'organisme a obtenu une subvention de planification de 25 000 $ pour examiner la possibilité de réaménager un site existant en logements locatifs abordables qui seront offerts à l'ensemble de la collectivité. La Denman Housing Association , du district régional de Comox Valley , a reçu 25 000 $ pour élaborer un plan d'aménagement de logements abordables écoénergétiques sur l'île Denman, en Colombie-Britannique.

, du district régional de , a reçu 25 000 $ pour élaborer un plan d'aménagement de logements abordables écoénergétiques sur l'île Denman, en Colombie-Britannique. La société Cariboo Park Home a obtenu 15 860 $ pour l'élaboration d'un plan de logements abordables prêts pour une consommation énergétique nette zéro destinés aux aînés à Williams Lake , en Colombie-Britannique.

a obtenu 15 860 $ pour l'élaboration d'un plan de logements abordables prêts pour une consommation énergétique nette zéro destinés aux aînés à , en Colombie-Britannique. La société Springfield Heritage Housing a reçu 25 000 $ pour un plan visant à rendre écoénergétique une nouvelle construction de 54 logements abordables à Dugald , au Manitoba .

a reçu 25 000 $ pour un plan visant à rendre écoénergétique une nouvelle construction de 54 logements abordables à , au . La Affirmative Ventures Association a reçu 25 000 $ pour élaborer un plan énergétique complet pour son projet de nouvel immeuble de six étages à usage mixte comprenant 45 logements abordables à Dartmouth , en Nouvelle-Écosse.

a reçu 25 000 $ pour élaborer un plan énergétique complet pour son projet de nouvel immeuble de six étages à usage mixte comprenant 45 logements abordables à , en Nouvelle-Écosse. Le centre de traitement Jean Tweed (Palmerston House), dans la ville de Toronto , a obtenu 77 870 $ pour examiner des possibilités de rénovation et de construction neuve afin d'élargir et d'améliorer son portefeuille d'habitations, qui compte maintenant 15 logements.

(Palmerston House), dans la ville de , a obtenu 77 870 $ pour examiner des possibilités de rénovation et de construction neuve afin d'élargir et d'améliorer son portefeuille d'habitations, qui compte maintenant 15 logements. La Municipalité régionale de Peel , en Ontario , a reçu 175 000 $ pour étudier la faisabilité d'un projet d'amélioration écoénergétique d'un complexe de logements abordables situé à Peel-Weavers Hill pour le rendre carboneutre.

, en , a reçu 175 000 $ pour étudier la faisabilité d'un projet d'amélioration écoénergétique d'un complexe de logements abordables situé à Peel-Weavers Hill pour le rendre carboneutre. La Toronto Community Housing Corporation a obtenu deux subventions de 128 800 $ chacune pour procéder à des audits énergétiques en vue d'une amélioration de l'ensemble de son portefeuille de bâtiments vieillissants.

a obtenu deux subventions de 128 800 $ chacune pour procéder à des audits énergétiques en vue d'une amélioration de l'ensemble de son portefeuille de bâtiments vieillissants. La société Wellesley Central Residence a reçu 25 000 $ pour un plan d'amélioration écoénergétique d'un immeuble de 112 logements à loyer proportionné au revenu à Toronto , en Ontario .

a reçu 25 000 $ pour un plan d'amélioration écoénergétique d'un immeuble de 112 logements à loyer proportionné au revenu à , en . La société Birch Housing , à Toronto , Newmarket , Oshawa et London , en Ontario a obtenu 25 000 $ pour réaliser une analyse des services publics et une étude comparative à l'échelle du portefeuille, ainsi que pour la participation des intervenants.

, à , , et , en a obtenu 25 000 $ pour réaliser une analyse des services publics et une étude comparative à l'échelle du portefeuille, ainsi que pour la participation des intervenants. La société The King's Daughters and Sons Apartments a reçu 24 000 $ pour un plan visant une amélioration écoénergétique profonde dans la ville d' Ottawa , en Ontario .

a reçu 24 000 $ pour un plan visant une amélioration écoénergétique profonde dans la ville d' , en . L'organisme Raising the Roof Chez Toit a obtenu 175 000 $ pour une étude de faisabilité visant à déterminer les exigences du programme EnergyPHit ou du programme Low Energy Building de l'Institut Passive House pour la rénovation d'un bâtiment de 40 logements dans la ville d' Orillia , en Ontario .

a obtenu 175 000 $ pour une étude de faisabilité visant à déterminer les exigences du programme EnergyPHit ou du programme Low Energy Building de l'Institut Passive House pour la rénovation d'un bâtiment de 40 logements dans la ville d' , en . À Kingston , en Ontario , la société Kingston Co-operative Homes a reçu 150 700 $ pour étudier la faisabilité de la mise en œuvre de mesures de conservation de l'énergie satisfaisant à la norme « prêt pour une consommation énergétique nette zéro ».

, en , la société a reçu 150 700 $ pour étudier la faisabilité de la mise en œuvre de mesures de conservation de l'énergie satisfaisant à la norme « prêt pour une consommation énergétique nette zéro ». La Fiducie foncière communautaire Québec a obtenu 500 000 $ pour mettre à l'essai des mesures d'efficacité énergétique à la Coopérative Dorimène, un projet de logements collectifs situé dans la Ville de Québec. En plus d'utiliser des mesures plus conventionnelles, il s'agira de récupérer la chaleur d'une ferme urbaine sur place, de la stocker dans des puits géothermiques et d'utiliser la phytorestauration pour améliorer la qualité de l'air.

Le gouvernement du Canada a doté l'initiative Logement abordable durable de 300 millions de dollars dans le cadre d'un investissement supplémentaire de 950 millions de dollars consenti au Fonds municipal vert (FMV) de la FCM dans le budget 2019. L'initiative LAD aide les fournisseurs municipaux, les organismes sans but lucratif et les coopératives d'habitation en leur offrant des subventions, des prêts et des ressources de renforcement des capacités qui leur permettent de construire ou rénover des logements abordables en conformant à des normes écoénergétiques très strictes. Au cours de sa première année de mise en œuvre, en 2020-2021, l'initiative LAD approuvé le financement de 33 projets regroupant plus de 3 000 logements visés.

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons le plus besoin. Le FMV leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain, ce qui explique pourquoi cette annonce est si importante. Nous obtenons des résultats avec nos partenaires fédéraux, en aidant les villes et les collectivités à relever les défis du logement abordable, à créer des emplois et à bâtir un pays plus vert et plus durable. Ensemble, nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité ».

Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

« En améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments existants au Canada - nos maisons constituent un élément important de cette démarche -, nous contribuerons grandement à l'atteinte de nos objectifs climatiques. Notre gouvernement est ravi d'aider les municipalités d'un bout à l'autre du pays à cerner les possibilités de réduire les émissions générées par les maisons dans leur région et à en tirer profit. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Des logements de qualité permettent de bâtir des collectivités saines, dynamiques et durables d'un point de vue économique et environnemental. La transition en cours au Canada vers une économie à faibles émissions de carbone exige des solutions novatrices et abordables en matière de logement qui créeront des emplois et renforceront la résilience climatique, tout en rendant le coût de la vie plus abordable grâce aux économies d'énergie. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Canadiens s'attendent à ce que tous les ordres de gouvernement collaborent pour lutter contre les changements climatiques et la crise du logement. L'initiative de Logement abordable durable, issue de l'élargissement du Fonds municipal vert, aide les fournisseurs de logements à rénover les unités existantes ou à construire de nouveaux logements abordables afin d'obtenir un meilleur rendement énergétique. En améliorant l'efficacité énergétique des logements, nous bâtissons des collectivités plus propres et remettons plus d'argent dans les poches des Canadiens. »

L'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

