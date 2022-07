TEESWATER, ON, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Les Canadiens ressentent les répercussions des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des projets locaux qui réduisent la pollution et bâtissent des infrastructures locales efficaces, nous pouvons assainir l'air et créer des collectivités fortes, saines et accueillantes pour tous. C'est dans cet objectif que le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des solutions intelligentes et durables dans tout le Canada.

Lloyd Longfield, député de Guelph, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Joanne Vanderheyden, présidente sortante de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé aujourd'hui des investissements de 2,2 millions de dollars qui seront consentis par le biais du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM pour aider à améliorer la qualité de l'eau et à réduire la consommation d'eau potable dans deux collectivités de l'Ontario.

La Municipalité de South Bruce recevra jusqu'à 1 775 000 $ sous forme de prêt et de subvention pour moderniser son usine de traitement des eaux usées de Teeswater afin de répondre à la croissance de sa population, aux préoccupations de santé publique concernant la qualité de l'eau et à l'augmentation des charges organiques liée à la hausse des rejets d'égouts d'une importante usine locale. Le nouveau système combiné d'azote, de phosphore et de digestion anaérobie de la municipalité permettra de résoudre les problèmes de qualité des effluents, de récupérer davantage d'éléments nutritifs des biosolides pour les destiner à l'épandage et de répondre aux objectifs de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Le projet vise à améliorer la qualité des effluents déversés dans le lac Huron et à réduire la consommation d'énergie et les coûts de l'usine.

Le Centre ontarien de l'eau (Ontario Water Centre), en collaboration avec la Ville de Georgina, recevra 475 000 $ pour effectuer un essai sur le terrain consistant à combiner des déchets organiques avec l'eau recueillie à partir des eaux de ruissellement pour remplacer l'eau potable utilisée pour l'irrigation dans une collectivité agricole située près de la ville. Dans le cadre de ce projet, la ferme Clearwater sera raccordée aux services municipaux d'eau et d'égout, ce qui permettra d'éliminer la fosse septique existante et de remplacer 1,08 million de litres d'eau potable qui seraient autrement puisés dans les sources municipales pour l'irrigation agricole par une combinaison de récupération d'eau et d'extraction d'eau des déchets alimentaires organiques propres.

Le Fonds municipal vert est un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement. La combinaison unique de financement de projets, de ressources et de formation proposée par le Fonds municipal vert donne aux municipalités les outils qu'elles ont besoin pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Les investissements annoncés aujourd'hui fourniront à South Bruce, à Georgina et à l'Ontario Water Centre l'aide nécessaire pour donner aux Ontariens accès à de l'eau saine et pour protéger nos écosystèmes aquatiques. Le gouvernement du Canada est ravi de soutenir ces projets importants et novateurs. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Je suis heureux de me joindre à la Fédération canadienne des municipalités pour annoncer un investissement de plus de 2 millions de dollars dans d'importants projets d'assainissement de l'eau à South Bruce et à Georgina, en Ontario. Ces projets garantiront l'accès à de l'eau saine tout en préservant la biodiversité et en contribuant à nos objectifs climatiques. »

Lloyd Longfield, député de Guelph

« Il est d'une importance capitale que tout le monde participe à la lutte contre les changements climatiques. Les municipalités dans l'ensemble du Canada font leur part en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et favorisent la résilience au climat. Les investissements dans l'infrastructure verte des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air et la vitalité de notre économie, en plus de nous conduire vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements municipaux possèdent soixante pour cent des infrastructures du pays. Avec l'aide du Fonds municipal vert, des municipalités de toutes tailles mettent en œuvre des solutions durables et intelligentes pour améliorer leurs infrastructures avec l'aide du Fonds municipal vert. Ensemble, nous créons des collectivités résilientes pour accélérer notre parcours vers la carboneutralité et atteindre les objectifs climatiques du Canada. »

Joanne Vanderheyden, présidente sortante de la FCM

