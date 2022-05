YELLOWKNIFE, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 8, le 9 mai 2022 /CNW/ - Les communautés nordiques, éloignées et autochtones au Canada doivent composer avec des besoins uniques en matière de logement et d'infrastructure. Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires à la construction et la rénovation de logements qui répondent aux besoins communautaires et aux priorités locales.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et Gerald Antoine, chef national déné, ont annoncé un appui aux communautés dénées dans le cadre d'un nouveau programme pilote qui permettra de mettre de l'avant des solutions en matière de logement dirigées par la communauté.

Le gouvernement du Canada versera 200 000 $ annuellement pendant trois ans à la Dene Nation pour créer un poste à temps plein de directeur du logement et de l'infrastructure, qui appuiera et coordonnera les initiatives liées au logement pour le bien-être des Dénés. Ce programme pilote permettra aux communautés dénées de proposer des solutions qui témoignent de leurs besoins uniques, visera à obtenir des fonds fédéraux pour le logement et appuiera le plan stratégique en matière de logement pour la Dene Nation.

De plus, le Canada a accordé 135 000 $, par le biais du programme d'infrastructure communautaire et de logement de Services aux Autochtones Canada, pour l'achat d'une unité modulaire dans la Kátł'odeeche First Nation dans le cadre du plan stratégique en matière de logement de la Dene Nation. Ces mesures appuieront les efforts soutenus en matière de logement dans les Territoires du Nord-Ouest, tout en accordant à la Dene Nation le fondement d'une collaboration future pour aider à résoudre les problèmes de logement.

Citations

« Tout le monde mérite d'avoir un endroit sûr et abordable pour se loger, peu importe le lieu de résidence. Les partenaires nordiques et autochtones ont l'expertise et les connaissances locales nécessaires pour mettre en œuvre des plans de logement qui répondent à leurs besoins. Le gouvernement fédéral n'imposera pas une approche universelle, car il sait que cette façon de faire ne fonctionne pas. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec la Dene Nation dans le cadre de ce programme pilote. Grâce à une collaboration soutenue, les communautés créent et mettent en œuvre de nouvelles solutions de logement qui correspondent à leurs besoins. »

L'honorable Daniel Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord

« La terre est notre chez-nous et elle est depuis toujours le fondement qui enrichit la qualité de notre mode de vie. La Dene Nation reconnaît que plusieurs aspects du milieu du logement doivent être réglés rapidement. Dans le cadre du projet de secrétariat du logement, nous avons hâte d'avoir des conversations significatives avec les différents ordres de gouvernement qui s'attaquent à la crise du logement à Denendeh. Ce travail doit être fait dans le respect des besoins et des valeurs de nos dirigeants et de nos familles dénées. »

Chef (national?) Gerald Antoine

Dene Nation

« Le soutien des solutions mises de l'avant par les partenaires autochtones et du Nord, comme la Dene Nation, permettra de créer des communautés du Nord plus saines, plus sûres et plus prospères. Ensemble, nous continuerons de travailler pour répondre aux besoins en logement des communautés autochtones et du Nord. »

Michael McLeod

Député, Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le gouvernement du Canada accorde une contribution financière totale de 600 000 $ pendant trois ans pour appuyer le projet de secrétariat du logement de la Dene Nation . Le Canada accorde également une somme de 135 000 $ pour l'achat d'une unité modulaire dans la Kátł'odeeche First Nation.

. accorde également une somme de 135 000 $ pour l'achat d'une unité modulaire dans la Kátł'odeeche First Nation. Les mesures de soutien ciblées pour les communautés autochtones constituent une autre étape importante en vue d'améliorer le bien-être des résidents du Nord dans l'esprit de la réconciliation. Ce financement témoigne également des progrès enregistrés globalement à l'égard des engagements visant à appuyer l'autodétermination des communautés autochtones.

En mai 2021, un comité consultatif du logement regroupant les chefs de la Nation dénée, représentant les régions de Denedeh, a été créé pour offrir des conseils sur l'élaboration de politiques et de directives clés en matière de logement et ainsi aider à veiller à ce que les droits, les intérêts et les perspectives uniques des Dénés soient reconnus, confirmés et mis en œuvre dans les Territoires du Nord-Ouest.

Dans le Budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait des investissements historiques pour répondre aux besoins en matière de logement et d'infrastructure, y compris 18 millions de dollars pour les communautés autochtones du Nord dans les Territoires du Nord-Ouest, dont les communautés dénées qui, dans le passé, n'ont pas reçu d'investissements.

Le Budget de 2021 a également prévu d'autres investissements importants pour le Nord et l'Arctique pour appuyer les priorités immédiates et les plus urgentes en matière de logement et d'infrastructure du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, y compris 25 millions de dollars pour répondre aux besoins cruciaux en matière de logement et appuyer la construction de nouveaux logements sociaux dans l'ensemble du territoire.

Le Budget de 2022, présenté le 7 avril, propose d'autres investissements dans la construction de logements dans le Nord, y compris 60 millions de dollars pendant deux ans pour appuyer l'offre de logements abordables et les infrastructures connexes dans les Territoires du Nord-Ouest, ce qui permettra aux partenaires de continuer à répondre à leurs besoins les plus immédiats et pressants en matière de logement et d'infrastructure.

Le Budget de 2022 vient ajouter aux 2,7 milliards de dollars investis dans le logement dans les communautés autochtones depuis 2015 : il prévoit 4,3 milliards de dollars pendant sept ans pour améliorer et multiplier les logements dans les communautés autochtones au Canada. Une partie de ce montant, soit 2,4 milliards de dollars pour une période de cinq ans, servira à financer les logements dans des réserves des Premières Nations.

