COQUITLAM, BC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Des personnes âgées, des familles et des personnes vivant avec un handicap ont emménagé dans 12 nouveaux logements locatifs abordables et sûrs à Coquitlam.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam, Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, députée provinciale de Coquitlam-Maillardville, Richard Stewart, maire de Coquitlam, et Ken Fraser, directeur général de Vancouver Resource Society (VRS) Communities, ont annoncé un investissement combiné de 3,7 millions de dollars pour l'achat de 12 logements par VRS Communities.

Situés au 1045, avenue Austin, les logements locatifs font partie de The Heights on Austin, un ensemble Beedie Living de 25 étages comptant 189 logements (studios, logements de une, deux et trois chambres et maisons en rangée). Les studios et les logements de une et deux chambres de VRS Communities sont répartis dans la tour. Les loyers mensuels sont inférieurs au taux du marché. Ils vont de 375 $, pour un studio, à 2 731 $, pour un logement de deux chambres.

Les logements locatifs sont détenus et exploités par VRS Communities. Les 12 logements sont conçus expressément pour répondre aux exigences d'accessibilité de VRS. Par exemple, les cuisines et les salles de bains sont accessibles en fauteuil roulant. De plus, VRS offrira des services de soutien aux personnes qui y vivent pour les aider à accéder pleinement à la collectivité et à s'y intégrer.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

Une contribution de 1,2 million de dollars en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Par l'entremise de HousingHub, la Province a fourni un financement de 1,7 million de dollars à VRS Communities pour l'achat des logements.

Beedie Living a fourni gratuitement la valeur du terrain à VRS.

a fourni gratuitement la valeur du terrain à VRS. La Ville de Coquitlam a offert 456 000 $ en subvention.

a offert 456 000 $ en subvention. La contribution financière de VRS Communities s'élève à 324 000 $.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Ces 12 nouveaux logements locatifs offriront de la stabilité et une meilleure qualité de vie aux personnes qui y vivent, en répondant à leurs besoins de logement. En investissant dans le logement abordable, nous contribuons à créer une société plus inclusive où tout le monde a une chance de réussir. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à ce partenariat, la population de Coquitlam aura accès à des logements sûrs et abordables. Ces logements permettront d'améliorer le bien-être économique et social des personnes qui les occupent. Grâce à nos partenariats, nous travaillons à augmenter l'offre de logements dans les collectivités de la Colombie-Britannique. Le gouvernement fédéral est déterminé à faire en sorte que toute la population canadienne puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. » - Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam

« Depuis que ces 12 nouveaux logements accessibles sont offerts, un plus grand nombre de personnes à Coquitlam ont accès à des habitations confortables et sans obstacles. Tout le monde mérite un logement de qualité qui est abordable et qui répond à ses besoins. Notre gouvernement continuera à travailler avec ses partenaires pour fournir davantage de logements de ce type à la population de toute la province. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Ces 12 nouveaux logements sont une étape importante dans nos efforts pour répondre au besoin de logements accessibles à Coquitlam et pour alléger le fardeau des personnes âgées de la région en matière de logement. Je tiens à remercier tous nos partenaires dans ce projet qui ont travaillé fort pendant longtemps pour rendre cet achat possible. Je me réjouis de l'impact positif que ces logements auront. » - Selina Robinson, députée provinciale de Coquitlam-Maillardville

« Coquitlam a préparé le terrain en utilisant ses outils de zonage pour offrir des incitatifs à la densité afin de créer des logements abordables et accessibles. Elle offre également des subventions. Je suis heureux de constater que différents ordres supérieurs de gouvernement unissent leurs efforts pour accroître l'investissement à Coquitlam. Ces 12 nouveaux logements locatifs témoignent de ce que l'on peut accomplir grâce à de solides partenariats et à un engagement commun à l'égard de l'abordabilité et de l'inclusivité du logement. » - Richard Stewart, maire de Coquitlam

« Grâce à ses relations approfondies avec la Ville de Coquitlam, BC Housing et VRS Communities, Beedie Living s'engage à fournir des logements du marché et hors marché de grande qualité. Grâce à son partenariat avec la Ville, Beedie est le premier promoteur à saisir les occasions offertes par VRS pour accroître le logement à Coquitlam. Ces 12 logements de The Heights on Austin ont relevé la barre et établi une nouvelle norme pour la prestation des services de VRS à ses résidents. » - Ryan Beedie, président de Beedie Living

« Chez VRS Communities, nous sommes fiers des 1 500 logements que nous offrons dans les collectivités de la Colombie-Britannique. Ces logements permettent aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées de vivre de façon autonome. Nous sommes reconnaissants des partenariats communautaires établis avec Beedie Living, BC Housing et la Ville de Coquitlam. Grâce à ces partenariats, VRS possède et exploite maintenant 12 logements dans l'ensemble The Heights on Austin. C'est la première fois que VRS a l'occasion d'offrir des logements accessibles aux personnes handicapées et à leur famille à Coquitlam, des logements dont on avait grandement besoin. » - Ken Fraser, directeur général de VRS Communities

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

L'annonce d'aujourd'hui fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 74 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou qui sont en cours de réalisation, dont près de 230 logements à Coquitlam .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.cmhc-schl.gc.ca/ .

, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le site : . La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca .

. HousingHub est un programme de BC Housing, qui travaille avec les collectivités et les promoteurs des secteurs sans but lucratif et privé afin d'accroître les options de logements locatifs abordables et d'accession à la propriété pour les personnes à revenu moyen en Colombie-Britannique. Il fournit également une expertise en matière de logement aux promoteurs et collabore avec eux pour réaliser des projets d'ensembles résidentiels. Il aide à créer des logements grâce à la construction ou au réaménagement d'immeubles.

En avril 2021, la Province a fourni 2 milliards de dollars supplémentaires en financement d'aménagement par l'entremise de HousingHub. Son but était de financer la construction de milliers de logements pour des familles à revenu moyen.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ .

. Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC .

