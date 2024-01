SURREY, BC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, ainsi que la Ville de Surrey, le Grand Vancouver et l'Habitat Housing Society, ont annoncé un financement combiné de plus de 35 millions de dollars pour un important projet d'ensemble de logements locatifs. Celui-ci implique la construction de 100 logements à Surrey.

L'immeuble de six étages situé au 13583 81st Avenue offrira des studios ainsi que des logements d'une, de deux et de trois chambres. Les unités seront destinées à des ménages à revenu faible ou modeste. L'immeuble sera exploité par l'Habitat Housing Society et on pourra accéder à des services et à des programmes communautaires sur place mis en œuvre par la société-sœur d'Habitat, Options Community Services. Ceux-ci cibleront les enfants, les jeunes, les familles, les personnes nouvellement immigrées et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

5,9 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

21,2 millions de dollars sous forme de contribution du gouvernement provincial, par l'intermédiaire de BC Housing;

269 094 $ en exonération de droits de la Ville de Surrey ;

; 353 000 $ en exonération de droits du Grand Vancouver;

8 millions de dollars sous forme d'investissement foncier et de contribution financière de l'Habitat Housing Society.

Citations :

« Ce nouvel ensemble de logements locatifs ici, à Surrey, est un excellent exemple des mesures que prend notre gouvernement pour accroître l'offre et renforcer cette collectivité en croissance. Grâce au Fonds pour le logement abordable, non seulement nous logeons plus de personnes au Canada, mais nous leur offrons aussi l'accès au soutien et aux services dont elles ont besoin là où elles vivent. Je suis très fier de voir les objectifs de notre Stratégie nationale sur le logement se concrétiser grâce à des projets comme celui-ci. » - Sukh Dhaliwal, député fédéral de Surrey--Newton, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Surrey, et partout au Canada, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous pouvons venir en aide aux gens dans le besoin. Ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. » - John Aldag, député fédéral de Cloverdale--Langley City

« Le gouvernement du Canada contribue à donner accès au logement abordable aux personnes qui en ont le plus besoin, tant en Colombie-Britannique que dans le reste du pays. Des projets comme celui à Surrey démontrent comment tous les ordres de gouvernement collaborent avec des organisations pour mettre en œuvre des solutions aux défis locaux en matière de logement qui amélioreront le bien-être global des résidents. » - Randeep Sarai, député fédéral de Surrey-Centre

« Les familles de Surrey ont besoin d'un logement abordable; c'est pourquoi nous continuons de faire des investissements sans précédent dans la collectivité. L'inauguration de ces 100 habitations neuves améliorera la qualité de vie de nombreuses personnes. Après des décennies de sous-investissement dans le logement abordable à Surrey, nous continuons à investir dans ce secteur comme jamais auparavant. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« L'Habitat Housing Society et la Ville de Surrey sont d'importants partenaires qui permettent d'offrir les logements dont nous avons grandement besoin. En effet, nous construisons plus de logements que jamais en Colombie-Britannique. Merci à la Habitat Housing Society pour son travail visant à fournir 100 logements abordables. Nous lui sommes aussi reconnaissants de faire que certains d'entre eux soient destinés à des personnes handicapées. J'ai hâte de voir comment ces logements influeront positivement sur notre collectivité pour les années à venir. » - Rachna Singh, députée provinciale de Surrey-Green Timbers

« La création d'habitations pour remédier à la crise du logement est une priorité. C'est pourquoi je suis ravie de voir que 100 nouvelles unités destinées à la location s'ajoutent au parc résidentiel de Surrey. La Ville reconnaît son rôle dans l'accélération des projets d'ensembles de logements. Pour cette raison, nous sommes heureux de renoncer aux droits d'aménagement pour cet immeuble résidentiel dont nous avons grandement besoin. Ces logements sûrs, stables et abordables aideront la population de Surrey à prospérer. Je remercie le gouvernement provincial, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et l'Habitat Housing Society de leurs importants investissements dans cet ensemble d'habitation. » - Brenda Locke, mairesse de Surrey

« Le Grand Vancouver reconnaît le besoin critique de logements abordables. C'est donc avec plaisir qu'il a soutenu cet ensemble résidentiel exceptionnel en éliminant les droits d'aménagement de 353 000 $. Nous encourageons la construction d'unités abordables dans la région grâce à notre programme d'exonération des droits d'aménagement. Il vise actuellement les organismes sans but lucratif et le logement pour étudiants. En outre, le Grand Vancouver cherche activement à élargir ce programme afin de mieux stimuler la construction de logements locatifs dans la région. » - George V. Harvie, président du conseil d'administration du Grand Vancouver

« Pour l'Habitat Housing Society et sa société-sœur, Options Community Services, c'est une grande joie d'offrir 100 nouveaux logements dont les gens de notre collectivité ont grandement besoin. Nous remercions chaleureusement le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et de nombreuses parties prenantes communautaires. Ils ont apporté leur soutien dans la concrétisation de ce projet d'ensemble résidentiel. C'est grâce à notre engagement commun à bâtir une collectivité que nous inspirons l'espoir et offrons des chez-soi. » - Christine Mohr, directrice générale, Options Community Services Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable, auparavant le Fonds national de co-investissement pour le logement, fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . La SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à plus de gens au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du . La SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à plus de gens au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour la création de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour la création de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.

