VICTORIA, BC, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Partout au pays, des Canadiens réclament des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques qui permettent de garder l'air pur et de bâtir une économie forte pour aujourd'hui et demain. Par l'intermédiaire d'initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des partenaires à l'échelle du pays pour réduire la pollution et bâtir des collectivités fortes et résilientes, tout en créant de bons emplois et en faisant croître une économie durable et respectueuse de l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la province de la Colombie-Britannique, ont annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 600 000 dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone pour aider les nations Kwadacha et Heiltsuk à créer et à renforcer leur capacité de traitement des matières organiques. La contribution de chacune des nations à leurs projets approchera les 150 000 dollars.

Ces projets permettront de réduire les émissions grâce au compostage des déchets organiques dans les communautés, diminuant ainsi la quantité de déchets à transporter depuis ces deux communautés éloignées des Premières Nations jusqu'aux sites d'enfouissement. Le projet mènera à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la création d'emplois locaux et à l'élaboration de compost de catégorie A permettant de stimuler la production locale d'aliments. Tout au long de ce projet, les nations Kwadacha et Heiltsuk connaîtront une diminution cumulative d'environ 5 600 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer un peu plus de 1 700 véhicules de la circulation pendant un an.

Le financement fédéral provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, lequel investit dans des projets de réduction de la pollution par le carbone et aide un large éventail de bénéficiaires à mettre en place des technologies propres leur permettant d'être plus efficaces et plus novateurs.

Ce projet illustre bien le genre d'initiatives pour le climat qui seront financées grâce au renouvellement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. L'investissement dans de telles initiatives s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada de lutter contre les changements climatiques, de créer de bons emplois et de bâtir une économie forte et respectueuse de l'environnement pour le bien de tous.

« En collaborant avec les communautés autochtones partout au Canada, comme celles des nations Kwadacha et Heiltsuk, nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre, renforçons la résilience des communautés et créons des emplois. Les investissements dans une infrastructure de traitement des déchets, comme dans ces deux projets de compostage, illustrent bien les façons dont les actions locales pour le climat nous rapprochent de nos objectifs nationaux de réduction des émissions tout en contribuant à un Canada sain et durable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les personnes au sein des communautés de la Colombie-Britannique jouent un rôle clé en s'abstenant d'envoyer les déchets organiques dans nos sites d'enfouissement, geste essentiel pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Ces récents investissements montrent dans quelle mesure les retombées peuvent être importantes pour l'environnement, l'économie et la durabilité des communautés des Premières Nations. »

- L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique

« En agrandissant notre système actuel de compostage communautaire, nous ferons plus que tripler la quantité de matières organiques que nous traiterons et nous réduirons la quantité de déchets solides produits par la communauté, ce qui nous permettra de nous rapprocher de notre objectif, c.‑à‑d. devenir une communauté zéro déchet. »

- Marilyn Slett, conseillère en chef, Conseil tribal des Heiltsuk

« Étant donné que le site d'enfouissement le plus proche se trouve à une distance de 570 kilomètres, cette installation de compostage sera déterminante pour la capacité de la nation Kwadacha de réduire les déchets et d'atteindre son objectif de devenir une communauté autosuffisante. À travers ce projet rassembleur, la communauté se mue en une force motrice du changement environnemental. »

- Darryl McCook, chef, nation Kwadacha

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050.

, car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Le gouvernement du Canada a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada .

a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du . La formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuiera la prise de mesures de lutte contre les changements climatiques par les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds soutiendra des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

