TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a célébré les progrès continus réalisés dans la construction de la ligne de métro Ontario. Cette ligne de transport en commun de 15,6 kilomètres sera accessible à pied pour près de 230 000 personnes, ce qui leur permettra de se déplacer plus rapidement et plus facilement à Toronto et au-delà.

Les travaux ont maintenant commencé pour quatre nouvelles stations de métro dans l'Est de la Ville. Des travaux importants sont en cours aux stations Don Valley, Flemingdon Park, Thorncliffe Park et Cosburn. De plus, les travaux fondamentaux ont commencé sur les près de trois kilomètres de voie surélevée qui relieront les futures stations en surface.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4 milliards de dollars dans la Ligne Ontario. Il s'agit du plus important investissement fédéral dans le transport en commun à Toronto. Le gouvernement de l'Ontario dirige la construction du projet par l'intermédiaire de Metrolinx.

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature et députée de Toronto-Danforth, s'est jointe à l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, et à l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, pour célébrer le partenariat fédéral-provincial et souligner les progrès continus concernant cet important projet.

« Le gouvernement du Canada est fier de s'associer au gouvernement de l'Ontario pour réaliser des projets qui permettront d'offrir un transport en commun efficace, durable et abordable à Toronto. La poursuite de la construction de la voie de guidage surélevée de la Ligne Ontario et de quatre nouvelles stations signifie que nous avons fait un pas de plus vers l'amélioration des liens et de la productivité dans la plus grande ville de notre pays. Ensemble, nous bâtirons une économie canadienne plus forte et plus résiliente pour tous. »

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature et députée de Toronto-Danforth, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'investissement historique de 70 milliards de dollars de notre gouvernement dans le transport en commun dans toute la province contribue à protéger les travailleurs face aux droits de douane et à l'incertitude économique, ainsi qu'à lutter contre les embouteillages en permettant aux usagers du transport en commun de se rendre à destination plus rapidement. La Ligne Ontario changera la donne pour les résidents de la région du Grand Toronto : elle réduira les temps de déplacement et offrira plus de 40 correspondances pratiques avec d'autres services de transport en commun dans l'ensemble de la région. »

L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement réalise des investissements historiques dans le transport en commun, notamment le plus grand projet d'expansion de métro de l'histoire du Canada. La Ligne Ontario est au cœur du plan de 70 milliards de dollars de notre gouvernement visant à bâtir et à améliorer le transport en commun, ce qui contribue à lutter contre les embouteillages et à permettre à des milliers de travailleurs de conserver leur emploi malgré les droits de douane et l'incertitude économique. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

La voie de guidage surélevée permettra aux trains de la Ligne Ontario de circuler jusqu'à 14 mètres au-dessus du niveau de la rue, de l'extrémité ouest du boulevard Overlea à la station Thorncliffe Park et en direction nord jusqu'à la station Don Valley, à l'intersection du chemin Don Mills et de l'avenue Eglinton Est.

La contribution du gouvernement du Canada au projet de la Ligne Ontario s'élève à 4 milliards de dollars.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'investissement historique de plus de 10 milliards de dollars du gouvernement fédéral dans la Ligne Ontario, le prolongement du métro de Scarborough, le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown et le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge.

Annoncé dans le budget de 2025, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) fournira 51 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2026-2027, et 3 milliards par année en financement continu pour soutenir des projets d'infrastructures publiques d'importance locale et régionale.

Durant sa construction, la Ligne Ontario soutiendra chaque année 4 700 emplois bien rémunérés, ce qui contribuera à protéger les travailleurs ontariens des retombées de l'incertitude économique ambiante.

La Ligne Ontario accueillera près de 390 000 passagers par jour et réduira de 40 à 25 minutes le temps de trajet entre Thorncliffe Park et le centre-ville de Toronto.

Une fois achevée, la Ligne Ontario permettra de se déplacer plus rapidement et plus facilement dans la ville; ainsi un trajet entre les stations Pape-Danforth et Queen-University prendra moitié moins de temps qu'actuellement, passant de 25 minutes à 12 minutes.

Durant les périodes les plus achalandées, comme à l'heure de pointe du matin, la Ligne Ontario permettra de réduire l'encombrement jusqu'à 15 % sur le tronçon le plus fréquenté de la ligne 1 de la TTC, entre les stations Bloor-Yonge et Wellesley.

