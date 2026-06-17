Le Canada et la Colombie-Britannique annoncent l'inauguration de logements avec services de soutien à Chilliwack

CHILLIWACK, QC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, une nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont faits dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement combiné de plus de 50,6 millions de dollars pour aider à construire des logements avec services de soutien à Chilliwack. Situé au 45867, avenue Trethewey, Phoenix Pathways est un immeuble de quatre étages comptant 49 logements avec services de soutien, dont 22 seront des logements pour soins complexes et 42 seront des places d'hébergement.

Les logements avec services de soutien sont des studios équipés d'une cuisine, d'une salle de bains et de meubles, comme un lit et un canapé. Les services de soutien comprendront du personnel présent en tout temps, des repas quotidiens, de la formation sur les aptitudes à la vie quotidienne et l'emploi, l'accès à des services de soutien en santé et des liens avec les services communautaires. Les 22 logements pour soins complexes permettront aussi l'accès à des services de soutien quotidiens améliorés en santé, culturels et sociaux offerts sur place par Fraser Health.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Nous sommes déterminés à collaborer avec tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs pour offrir du soutien en matière de logement aux gens qui en ont le plus besoin. L'ensemble Phoenix Pathways offrira des logements sûrs pour certains des résidents les plus vulnérables de Chilliwack - des personnes dont les besoins sont les plus grands et les plus urgents. Notre gouvernement est fier d'être l'un des partenaires qui permettent de réaliser cet ensemble de logements. » - Ernie Klassen, député fédéral de South-Surrey-White-Rock, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Aider les personnes en situation d'itinérance à se loger et à avoir accès à des services est essentiel à leur santé et à leur bien-être. Nous savons que les communautés ont besoin de notre soutien, et nous continuons de bâtir des lieux sûrs où la population peut aller durant des périodes de vulnérabilité. Nos communautés sont plus sûres et plus fortes lorsque nous travaillons ensemble pour prendre soin les uns des autres. Nous continuerons d'offrir des solutions efficaces pour appuyer les personnes en situation d'itinérance. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Le logement est essentiel au bien-être. Il permet aux gens d'obtenir de la stabilité, de renforcer leur bien-être et de chercher à atteindre les objectifs qui leur tiennent le plus à cœur. Grâce à la continuité des soins et à de solides liens communautaires, les gens peuvent passer d'un refuge temporaire à un logement permanent, et de la stabilisation à une plus grande indépendance. » - Justine Patterson, directrice générale de la Phoenix Society

« En offrant des services de santé améliorés aux gens directement où ils vivent, nous pouvons nous assurer qu'ils ont les soins dont ils ont besoin en temps opportun, et ce, avec compassion et respect. Grâce à une équipe dévouée d'infirmiers, de travailleurs sociaux et d'autres professionnels de la santé qui offrira ses services sur place, on réduit les barrières aux soins en plus d'offrir un meilleur soutien pour améliorer la santé et le bien-être. » - Natalie McCarthy, vice-présidente, Opérations cliniques, Integrated Health Services Area East, Fraser Health

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs. Le programme a été conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative pour s'assurer qu'il répond aux besoins uniques du secteur. Il offre notamment du soutien aux demandeurs pour le développement des capacités.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour les logements avec services de soutien de Rowat-Tretheway est le suivant : 2,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 48,2 millions de dollars de la Province de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire du Supportive Housing Fund de BC Housing.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

Depuis 2017, 99 000 logements ont été produits ou sont en cours de production par la Province, dont près de 600 logements à Chilliwack.

Pour en savoir plus sur la façon dont la Colombie-Britannique offre un chez-soi à plus de gens, visitez le https://gov.bc.ca/homesforpeople

Une carte de tous les ensembles résidentiels financés par la Province en Colombie-Britannique est accessible en ligne : https://www.bchousing.org/homes-for-BC

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]