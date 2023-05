ST. CATHARINES, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - Les Canadiens réclament des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques pour préserver la qualité de l'air et créer une économie forte et propre pour l'avenir. Chaque jour, des initiatives comme celle du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada aident des partenaires à l'échelle du pays à réduire la pollution, à bâtir des collectivités fortes et résilientes et à créer de bons emplois.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement d'environ 2,9 millions de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone pour soutenir le projet d'électrification du système énergétique collectif de l'Université Brock. L'Université Brock contribue également à ce projet à hauteur de 3,2 millions de dollars.

Ce projet permettra de réduire les émissions grâce à des travaux de rénovation qui réduiront la dépendance au gaz naturel de l'Université Brock au profit du réseau électrique. Le projet se traduira par une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une augmentation des économies d'énergie. L'Université Brock verra une réduction cumulative d'environ 13 700 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ce qui équivaut à la consommation d'énergie de plus de 3 200 foyers pendant un an.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone permet d'investir dans des projets de réduction de la pollution par le carbone et d'aider un large éventail de bénéficiaires à mettre en place des technologies propres efficaces et novatrices.

Ce projet est un bon exemple du leadership que le gouvernement du Canada encourage pour atteindre les cibles fixées dans le Plan de réduction des émissions pour 2030.

Citations

« En collaborant avec des institutions de partout au Canada comme l'Université Brock, nous pouvons aider le milieu à réaliser des économies sur les frais mensuels d'exploitation et stimuler l'économie, tout en luttant contre les changements climatiques. Au moyen du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada collabore avec des chefs de file de l'action climatique à l'échelle du pays afin de réduire les émissions. Chapeau à l'Université Brock pour son leadership en vue de garder notre air pur et de créer des communautés résilientes en Ontario. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« C'est un pas en avant prometteur, qui montre une fois de plus la volonté de notre gouvernement à lutter contre les changements climatiques. L'Université Brock est un pilier de la communauté qui fait figure de proue pour ce qui est de la durabilité, et le projet d'électrification du système énergétique collectif est le plus récent projet à son actif pour écologiser le campus et aider l'Université à respecter ses cibles de durabilité. »

- Chris Bittle, député de St. Catharines

« En réalisant des projets comme celui de l'électrification du système énergétique collectif, nous prenons des mesures vigoureuses et mesurables pour favoriser le développement durable, une cause que l'Université Brock a à cœur. L'aide apportée par le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone est essentielle pour aider des institutions comme la nôtre à progresser vers des pratiques durables. Nous sommes fiers et reconnaissants d'avoir été sélectionnés pour recevoir cet important financement. »

- Lesley Rigg, rectrice et vice-chancelière de l'Université Brock

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un volet important des plans de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050.

, car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Le gouvernement du Canada a consacré un financement supplémentaire important au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, comme le prévoyait le Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030.

a consacré un financement supplémentaire important au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, comme le prévoyait le Plan de réduction des émissions du pour 2030. La formule bonifiée du Fonds appuiera également l'action climatique chez les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds aidera à financer des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

