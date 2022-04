Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à toutes les personnes autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

PREMIÈRE NATION DE LAC SEUL, RÉGION VISÉE PAR LE TRAITÉ NO 3, NORD-OUEST DE L'ONTARIO, le 4 avril 2022 /CNW/ - La présence de tombes non marquées sur les sites d'anciens pensionnats indiens un peu partout au Canada est un rappel tragique des mauvais traitements subis par les enfants autochtones dans ces établissements. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent avec les survivants, ainsi qu'avec les familles, les communautés et les dirigeants autochtones touchés, dans le cadre des efforts visant à réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés aux séquelles laissées par les pensionnats. Une partie de ce travail comprend les efforts déployés pour localiser et commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats en Ontario, ainsi que pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

La Première Nation de Lac Seul travaille en collaboration avec 33 communautés affiliées des Premières Nations du Nord de l'Ontario afin de s'assurer que les protocoles culturels et spirituels sont respectés lorsque l'on travaille avec les survivants, les survivants intergénérationnels, les gardiens du savoir et les dirigeants des Premières Nations en vue d'aborder la localisation, la documentation, la cartographie, l'entretien, la commémoration et la recherche sur le terrain concernant les sépultures associées à l'ancien pensionnat de Pelican Lake (Pelican Falls).

Il s'agit d'un processus communautaire qui permet à la Première Nation de Lac Seul d'entreprendre ces travaux à sa manière et à son rythme, en partenariat avec les 33 autres Premières Nations participant à cette initiative.

Le chef Clifford Bull de la Première Nation de lac Seul, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, ont annoncé un financement de 8 743 163 $ pour soutenir les travaux continus en cours dans la Première Nation de lac Seul.

Le 4 novembre 2021, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a fourni un montant initial de 1 000 000 $ à la Première Nation de Lac Seul, approuvé pour l'exercice 2021-2022. Pour les exercices 2021 à 2024, RCAANC a confirmé un financement supplémentaire de 6 091 563 $ pour soutenir l'initiative de la communauté « Ramener nos enfants à la maison ».Les travaux comprennent la recherche, la mobilisation, la commémoration et la recherche sur le terrain liés au pensionnat de Pelican Lake (Pelican Falls).

La contribution de Services aux Autochtones Canada comprend un financement unique de 551 600 $ pour soutenir les ressources humaines en santé mentale associées à l'initiative Ramener nos enfants à la maison. Le personnel embauché grâce à ce financement appuieront divers aspects de l'initiative afin de s'assurer que des mesures de soutien adéquates en matière de santé mentale sont en place pour ceux qui entreprennent ces travaux difficiles dans leurs communautés. Cette contribution est disponible dans le cadre du financement de soutien à la santé qui a été annoncé en août 2021 en vue d'améliorer l'accès aux services de soutien émotionnels, culturels et de santé mentale pour les personnes touchées par les enquêtes en cours et l'identification de sépultures non marquées sur les sites des anciens pensionnats.

La contribution de l'Ontario, qui s'élève à 1 100 000 $ en 2021-2022, comprend 700 000 $ de fonds de fonctionnement pour appuyer la recherche et la mobilisation communautaire liés aux enquêtes sur les sépultures, et 400 000 $ de fonds pour la santé mentale afin de fournir un soutien aux survivants, aux Aînés et aux membres de la communauté au fur et à mesure que l'initiative avance.

Le fait d'aborder les mauvais traitements subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentiel pour renouveler et rebâtir les relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires : la résolution des 33 chefs des Premières Nations autorisant Lac Seul à diriger l'initiative, la Sioux Lookout First Nations Health Authority et le Northern Nishnawbe Education Council pour leur soutien indéfectible sur le plan administratif afin de garantir la réalisation et le financement de l'Initiative. L'engagement financier nous permet, en tant que Premières Nations, de rechercher nos enfants disparus et de découvrir la vérité grâce à la participation significative des survivants des pensionnats et de leurs familles. Cela signifie qu'il faut mettre en place un système stable et permanent de soutien en matière de santé mentale, de finances et de ressources humaines, qui sera essentiel au moment où nous nous plongerons dans un passé aussi sombre. »

Chef Clifford Bull,

Première Nation de Lac Seul

« Notre gouvernement continuera d'appuyer les communautés autochtones en fonction de l'évolution de leurs besoins et de leurs priorités uniques, notamment la Première Nation de Lac Seul, dans le cadre de ses initiatives de recherche et de commémoration visant à guérir des effets dévastateurs et durables du pensionnat de Pelican Lake. Nous reconnaissons le travail difficile qu'accomplissent les dirigeants, les survivants, leurs familles et la communauté de la Première Nation de Lac Seul. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le travail entrepris dans le cadre de l'initiative Ramener nos enfants à la maison est essentiel pour partager et découvrir la vérité sur l'héritage et les répercussions durables des pensionnats. Il s'agit d'un travail lourd, et j'applaudis le chef Bull et les membres de la direction de la Première Nation de Lac Seul qui ont donné la priorité au bien-être mental de toutes les personnes impliquées à chaque étape du processus, en favorisant un environnement propice à la guérison de la communauté tout au long du processus. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« L'Ontario soutient la Première Nation de lac Seul, qui continue de travailler à cette importante initiative communautaire - Ramener nos enfants à la maison. Cela comprend le financement du soutien en santé mentale pour les survivants, les Aînés et les membres de la communauté. L'Ontario doit absolument approfondir sa compréhension collective des séquelles et des traumatismes intergénérationnels causés par le système des pensionnats indiens dans le cadre du cheminement vers une réconciliation significative. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario

Faits en bref

La Première Nation de Lac Seul est une Première Nation ojibwée située sur les rives sud-est du lac Seul, à 56 kilomètres au nord-est de Dryden , en Ontario . Elle compte environ 3 000 membres, dont 830 vivent dans la réserve.

, en . Elle compte environ 3 000 membres, dont 830 vivent dans la réserve. Le 4 novembre 2021, le gouvernement de l' Ontario a annoncé qu'il s'engageait à verser un financement supplémentaire de 10 millions de dollars, en plus des 10 millions de dollars initialement annoncés en juin 2021, pour soutenir l'identification, la recherche, la protection et la commémoration des sépultures des pensionnats dans toute la province.

a annoncé qu'il s'engageait à verser un financement supplémentaire de 10 millions de dollars, en plus des 10 millions de dollars initialement annoncés en juin 2021, pour soutenir l'identification, la recherche, la protection et la commémoration des sépultures des pensionnats dans toute la province. En octobre 2021, l' Ontario a annoncé l'octroi de plus de 20 millions de dollars à des programmes et services de santé mentale et de lutte contre les dépendances axés sur les Autochtones, afin de soutenir les survivants des pensionnats, leurs familles, les Aînés et les communautés au fur et à mesure que les travaux avancent. Cette somme comprend 2 millions de dollars pour aider les Premières Nations à mener des enquêtes sur les sépultures trouvées sur les 18 sites d'anciens pensionnats reconnus par le gouvernement fédéral et 2 millions de dollars pour les organisations autochtones urbaines.

a annoncé l'octroi de plus de 20 millions de dollars à des programmes et services de santé mentale et de lutte contre les dépendances axés sur les Autochtones, afin de soutenir les survivants des pensionnats, leurs familles, les Aînés et les communautés au fur et à mesure que les travaux avancent. Cette somme comprend 2 millions de dollars pour aider les Premières Nations à mener des enquêtes sur les sépultures trouvées sur les 18 sites d'anciens pensionnats reconnus par le gouvernement fédéral et 2 millions de dollars pour les organisations autochtones urbaines. Services aux Autochtones Canada s'est engagé à poursuivre sa collaboration avec les Premières Nations et ses partenaires provinciaux afin de contribuer à l'élaboration de solutions communautaires visant à répondre aux besoins des communautés en matière de traitement de la santé mentale et de la toxicomanie. Le cadre du Continuum du bien-être mental des Premières Nations - rapport sommaire, élaboré avec des partenaires, fournit pour ces stratégie un cadre adapté sur le plan culturel et tenant compte des traumatismes.

Services aux Autochtones Canada investit environ 650 millions de dollars chaque année pour aider à répondre aux besoins en matière de bien-être mental des populations des Premières Nations et des Inuit.

De ce nombre, 96 973 046 $ ont servi, en 2021-2022, à soutenir les communautés et les organisations des Premières Nations de l' Ontario dans la prestation de programmes communautaires de bien-être mental, de services de prévention, de traitement et de suivi de la toxicomanie et de services d'intervention en cas de crise. Ce montant comprend des fonds pour soutenir la prestation de services de santé tenant compte des traumatismes et de services de soutien culturel aux familles, aux survivants et aux autres personnes touchées par les pensionnats, les externats indiens fédéraux et les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.



Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les survivants et adaptés sur le plan culturel, afin d'aider les communautés autochtones à faire face aux répercussions continues des pensionnats indiens et à en guérir, dont 83 millions de dollars d'investissements supplémentaires pour le financement du soutien communautaire aux enfants disparus dans les pensionnats. Ces 83 millions de dollars viennent s'ajouter aux 33,8 millions de dollars annoncés dans le Budget de 2019, pour un investissement total de 116,8 millions de dollars pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

