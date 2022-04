Aujourd'hui, Anthony Rota, député fédéral de Nipissing-Timiskaming, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Vic Fedeli, député provincial de Nipissing, au nom de l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, ont annoncé un investissement de près de 1,6 million de dollars pour aider à construire 25 logements abordables pour personnes âgées à Powassan.

Situé au 175, avenue Big Bend et exploité par l'organisme sans but lucratif Almaguin Housing Inc. (NOAH), ce financement appuiera la création de 25 studios abordables dans cet immeuble de trois étages. Les logements comprendront des caractéristiques d'accessibilité comme des douches sans rendez-vous avec des sièges intégrés et des pommes de douche « d'ascenseur ». Les appartements seront également climatisés et comprendront une cuisine complète avec appareils électroménagers.

Le centre médical Powassan se trouve à proximité, tout comme des pharmacies, des commerces, une bibliothèque publique, un complexe sportif et un club de curling. À courte distance de marche se trouve également l'aire de conservation de Powassan Mountain, qui offre des sentiers, des activités récréatives à faible impact et des vues panoramiques spectaculaires.

Le financement de cet ensemble est versé dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire et de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement, qui sont des programmes conjoints des gouvernements fédéral et provincial.

Citations

« Les aînés méritent de prendre leur retraite en toute sécurité et dans la dignité, et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir dans le logement abordable ici à Powassan et partout au Canada. En nous associant à la province, nous aidons les personnes et les familles dans le besoin, et c'est la Stratégie nationale sur le logement qui est à l'œuvre. »- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement continue de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des personnes âgées de Powassan. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Anthony Rota, député fédéral de Nipissing-Timiskaming

« La pénurie de logements touche tout le monde en Ontario, peu importe la situation ou le budget de la personne. Notre gouvernement continuera de collaborer avec les différents ordres de gouvernement afin d'accroître l'offre de tous les types de logements pour tous les types de personnes en Ontario et de tirer parti d'approches novatrices pour accélérer la construction de logements. Ces logements fourniront à 25 personnes âgées de Powassan des logements qui répondent à leurs besoins et à leur budget. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« La pandémie de COVID-19 a entraîné des défis et des obstacles pour les personnes âgées dans le Nord de l'Ontario, et il n'a jamais été aussi important de soutenir nos personnes les plus vulnérables. C'est encourageant de voir tous les ordres de gouvernement travailler ensemble pour créer des logements abordables dont les personnes âgées de Powassan ont grandement besoin. » - Vic Fedeli, député provincial de Nipissing.

Faits en bref

L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.





L'Initiative liée aux priorités en matière de logement de l' Ontario (IPLO) offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. Elle aidera à accroître l'offre de logements abordables et à améliorer l'état du parc de logements abordables et sociaux. Elle fournit un financement par contributions équivalentes aux gestionnaires de services et aux administrateurs de programmes autochtones.





(IPLO) offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. Elle aidera à accroître l'offre de logements abordables et à améliorer l'état du parc de logements abordables et sociaux. Elle fournit un financement par contributions équivalentes aux gestionnaires de services et aux administrateurs de programmes autochtones. L'ICOLC et l'IPLO sont des programmes relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux Ontariennes et aux Ontariens qui ont besoin d'un logement.





en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux Ontariennes et aux Ontariens qui ont besoin d'un logement. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 160 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements.





s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 160 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements. Pour répondre à la demande accrue d'aide au logement pendant la pandémie de COVID-19, la province a fourni plus de 1 milliard de dollars pour aider les gestionnaires de services municipaux et les administrateurs de programmes autochtones à créer des solutions de logement à long terme et à aider les personnes vulnérables en Ontario , notamment celles qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir. Il s'agit de l'un des plus importants investissements de l'histoire de la province en matière de logements avec services de soutien et de soutien aux personnes en situation d'itinérance. Le conseil d'administration des services sociaux du district de Parry Sound a reçu plus de 3,9 millions de dollars dans le cadre de ce fonds. Le Fonds de secours pour les services sociaux est financé en partie par le biais de l'Accord sur la relance sécuritaire fédéral-provincial.





, notamment celles qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir. Il s'agit de l'un des plus importants investissements de l'histoire de la province en matière de logements avec services de soutien et de soutien aux personnes en situation d'itinérance. Le conseil d'administration des services sociaux du district de a reçu plus de 3,9 millions de dollars dans le cadre de ce fonds. Le Fonds de secours pour les services sociaux est financé en partie par le biais de l'Accord sur la relance sécuritaire fédéral-provincial. Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire et de sa réponse à la COVID-19, l' Ontario a prévu plus de 3 milliards de dollars combinés en 2020- 2021 et 2021-2022 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance. Cet investissement touche notamment le Fonds de secours pour les services sociaux.





a prévu plus de 3 milliards de dollars combinés en 2020- 2021-2022 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance. Cet investissement touche notamment le Fonds de secours pour les services sociaux. Dans son budget de 2021, le gouvernement de l' Ontario a débloqué 175 millions de dollars pour les services et le soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie, en s'appuyant sur les investissements de 176 millions de dollars annoncés en octobre 2020 et de 174 millions de dollars annoncés dans son budget de 2019.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.





est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: sur ce communiqué : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Zoe Knowles, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]; Direction des communications, [email protected]