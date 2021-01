Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures vertes pour soutenir les résidents de Latchford

VILLE DE LATCHFORD, ON, le 22 janv. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Dave Smith adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et député provincial de Peterborough--Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et George Lefebvre, maire de la Ville de Latchford, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la modernisation d'une station d'épuration des eaux située à Latchford.

Fournir des infrastructures d'approvisionnement en eau modernes et fiables aux collectivités constitue une priorité commune pour les deux gouvernements. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 196 784 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à 163 970 $, et celle de la Ville de Latchford s'élève à 131 206 $.

Le projet consistera à remettre en état et à moderniser une station d'épuration des eaux à Latchford. Les travaux comprennent la réfection et l'amélioration du bassin de chloration en vue de permettre l'installation d'un système de désinfection de l'eau aux ultraviolets. Un nouveau bâtiment sera également construit pour abriter ce système.

Grâce au projet, le traitement des eaux usées sera amélioré par l'utilisation de méthodes respectueuses de l'environnement permettant une désinfection continue tout au long de l'année. De plus, la ville verra sa capacité à traiter et à gérer les eaux usées augmenter.



Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour bâtir des collectivités inclusives et soutenir la croissance économique. L'amélioration du système de traitement des eaux usées de la ville de Latchford aidera à protéger l'environnement et à soutenir le développement de la collectivité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux que notre gouvernement se soit joint au gouvernement fédéral et à la Ville de Latchford pour effectuer cet investissement conjoint de plus de 491 000 $ afin d'améliorer les infrastructures locales d'approvisionnement en eau. La contribution de l'Ontario, qui s'élève à près de 164 000 $, permettra d'apporter les améliorations nécessaires au traitement des eaux usées locales. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et député provincial de Peterborough--Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au nom des résidents de Latchford, qui ont le privilège de bénéficier de ce service essentiel, j'aimerais remercier les deux ordres supérieurs de gouvernement pour le soutien financier qu'ils ont apporté à la réalisation de cette mise à niveau essentielle. Les sommes allouées contribuent grandement à minimiser les coûts pour la municipalité, donc pour ceux qui bénéficieront de cette amélioration nécessaire de notre système de traitement des eaux usées. Merci aux gouvernements du Canada et de l'Ontario, nous sommes sincèrement reconnaissants de vos contributions. »

George Lefebvre, maire de la Ville de Latchford

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le Canada a investi 8,1 milliards de dollars dans plus de 2750 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi 8,1 milliards de dollars dans plus de 2750 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement au titre du volet Infrastructures vertes.

