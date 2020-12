MUNICIPALITÉ DE TWEED, ON, le 8 déc. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. C'est pourquoi ils prennent des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités liées à la pandémie de COVID-19, et pour soutenir la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, Neil Ellis, député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Daryl Kramp, député provincial de Hastings--Lennox and Addington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Jo-Anne Albert, mairesse de la Municipalité de Tweed, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration du système d'épuration des eaux usées de Tweed.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million d dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 939 466 $ au projet et la Municipalité de Tweed y consacre plus de 3,3 millions de dollars.

Le projet consiste à remplacer un fossé de drainage par 1 100 mètres de nouveaux tuyaux couverts, à aménager un espace supplémentaire de 2,8 hectares pour le stockage des eaux usées et à améliorer le système d'aération de l'étang d'épuration.



Ces améliorations permettront à la collectivité de respecter les normes actuelles en matière de traitement des eaux usées et d'accroître sa capacité à faire face à la croissance future. Les travaux permettront également de réduire les débordements d'eaux usées afin de maintenir la propreté des cours d'eau et de protéger les habitats des poissons.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario, afin d'assurer la sécurité et la résilience des collectivités pendant la pandémie COVID-19.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour créer des collectivités résilientes et soutenir la croissance économique. L'amélioration du système de traitement des eaux usées de Tweed aidera à protéger l'environnement, à répondre aux besoins de la population et à soutenir le développement de la collectivité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Neil Ellis, député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il n'y a rien de plus important que notre environnement et le fait de nous assurer que nos infrastructures suivent le rythme des initiatives de protection de l'environnement à mesure que nos collectivités se développent et prospèrent. Chaque secteur de nos deux comtés peut avoir des répercussions sur tous les autres secteurs. Cet investissement est donc important non seulement pour Tweed, mais aussi pour tous ses voisins. Je remercie la mairesse Albert et la Municipalité de Tweed pour leur leadership dans la réalisation de ce projet et je salue l'aide financière provinciale et fédérale opportune pour ce projet vert. »

Daryl Kramp, député provincial de Hastings--Lennox and Addington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La Municipalité de Tweed travaille depuis plus de dix ans à l'amélioration de son système de traitement des eaux usées. Grâce au financement obtenu dans le cadre du volet Infrastructures vertes, nous pourrons procéder au développement et aux améliorations qui profiteront à tous les résidents de la collectivité. Ce financement est essentiel pour que notre collectivité puisse maintenir sa durabilité, protéger l'environnement et soutenir le développement économique et communautaire. Nous sommes vraiment reconnaissants que les gouvernements fédéral et provincial fassent équipe avec nous pour ce projet. »

Jo-Anne Albert, mairesse de la Municipalité de Tweed

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du PIIC.

a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en dans le cadre du PIIC. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC) pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada investit plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement au titre du volet Infrastructures vertes du PIIC.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Ressources du gouvernement de l'Ontario - COVID-19 :

https://covid-19.ontario.ca/fr

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]ontario.ca; Gloria Raybone, Directrice municipale/trésorière, Municipalité de Tweed, 613-478-2535, Cell. : 613-848-8873, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca