TORONTO, le 21 janv. 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, Ya'ara Saks, députée de York-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Robin Martin, adjointe parlementaire à la ministre de la Santé de l'Ontario et députée provinciale d'Eglinton--Lawrence, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et John Tory, maire de la Ville de Toronto, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la remise en état du Centre Herbert H. Carnegie Centennial.

Le projet prévoit des réparations et des améliorations afin d'accroître la qualité, l'accessibilité et la durée de vie de l'aréna. Les travaux comprennent le remplacement de la dalle de la patinoire existante, des fenêtres, des portes, des cadres, du revêtement de sol, de la dalle de la Zamboni, de la menuiserie, des bancs, des systèmes électriques et mécaniques, des installations de plomberie, de la signalisation intérieure et extérieure et des systèmes de sécurité, ainsi que la modernisation des toilettes et des vestiaires. On installera aussi un nouvel ascenseur menant au deuxième étage de l'aréna.

Le projet permettra d'améliorer les infrastructures récréatives pour environ 60 000 personnes par année.

Anciennement connue sous le nom de l'aréna North York Centennial, cette installation a été rebaptisée en 2001 en l'honneur de l'ancienne star du hockey Herbert H. Carnegie (1919-2012). Né à Toronto, M. Carnegie a été l'un des premiers joueurs de hockey semi-professionnel noirs au Canada. En 1954, il a fondé l'une des premières écoles de hockey du Canada et, grâce à son travail de formation des jeunes joueurs de hockey, M. Carnegie est devenu membre de l'Ordre de l'Ontario et de l'Ordre du Canada.

Le gouvernement du Canada investit 1 134 159 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 944 187 $ au projet et la Ville de Toronto y consacre 757 051 $.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour bâtir des collectivités inclusives et durables. Grâce aux améliorations qui seront apportées à l'aréna Herbert H. Carnegie, l'installation sera plus accessible aux utilisateurs et aux visiteurs qui pratiquent des activités sportives et sociales sur place. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Ya'ara Saks, députée de York-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier de soutenir la réparation et l'amélioration du Centre Herbert H. Carnegie Centennial grâce à un investissement de près de 945 000 $. Plus de 60 000 personnes utilisent cette installation chaque année, et j'ai personnellement de bons souvenirs d'avoir amené mon fils ici pour jouer au hockey quand il était enfant. Je suis heureux qu'on modernise cette installation, qui pourra continuer d'être une ressource communautaire importante pour les générations futures. »

Robin Martin, adjointe parlementaire à la ministre de la Santé de l'Ontario et députée provinciale d'Eglinton--Lawrence, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Pour que les collectivités puissent véritablement prospérer, nous devons continuer à investir dans ces collectivités et travailler à les renforcer. Le financement alloué à la remise en état de l'aréna Herbert H. Carnegie permettra de prolonger la durée de vie de cette installation de loisirs et permettra aux familles du quartier de continuer à bénéficier des services sur lesquels elles comptent. Je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial d'avoir accordé ce financement qui viendra compléter les efforts déployés par la ville pour créer des services de loisirs de qualité pour les résidents de Toronto. »

John Tory, maire de la Ville de Toronto

« Mon père a été très touché par l'effervescence de la communauté lorsque l'aréna a été nommé en son honneur en 2001. En tant que membres de la famille Carnegie, nous sommes très fiers de savoir que ses nombreuses contributions humanitaires ont été soulignées par cet hommage durable à sa mémoire. »

Bernice Carnegie, fille de feu Herbert H. Carnegie

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

