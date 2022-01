Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à toutes les personnes autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

PREMIÈRE NATION DE GARDEN RIVER, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - L'identification de sépultures non marquées sur les sites d'anciens pensionnats à travers le Canada est un rappel tragique des abus subis par de nombreux enfants autochtones dans ces institutions. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées pour réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés aux répercussions des pensionnats. Une partie de ce travail comprend les efforts déployés pour retrouver et commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, ainsi que pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

La Première Nation de Garden River entreprend des travaux liés aux lieux de sépulture associés au Wawanosh Home for Girls. L'initiative communautaire, appelée le projet des survivants, sera axée sur la recherche et l'acquisition de connaissances auprès des survivants, de leurs familles et des détenteurs de connaissances, sur des projets de commémoration et sur la documentation et l'enregistrement vidéo des enquêtes sur le terrain à l'aide de la technologie de positionnement global.

De plus, la Première Nation de Garden River établira un protocole basé sur les survivants pour la recherche d'archives ainsi que pour les entrevues avec les survivants et leurs familles et s'assurera que le travail respecte les protocoles spirituels, coutumiers, éthiques et religieux relatifs aux enquêtes sur les sépultures associées aux anciens terrains du pensionnat de Shingwauk et à la région environnante. Cette initiative communautaire permettra à la Première Nation de Garden River d'entreprendre ce travail à sa manière et à son rythme.

Aujourd'hui, le chef Andy Rickard de la Première Nation de Garden River, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, annoncent un financement de 1 485 770 $ en appui au projet des survivants de la Première Nation de Garden River afin de contribuer à cet important travail.

La prise en compte des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à la formation de relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et l'ensemble des Canadiens.

Citations

« Pendant des décennies, nos Aînés ont parlé des enfants qui ne sont jamais revenus. Nos familles ont subi et continuent de subir des traumatismes importants dans tous les aspects de leur vie, en particulier le traumatisme spirituel que notre communauté a vécu. Il est temps pour nous de ramener nos propres enfants dans la communauté afin qu'ils soient honorés comme il se doit, qu'ils puissent se reposer auprès de leurs familles et que leur voyage spirituel soit terminé. Nous apprécions et reconnaissons l'engagement des gouvernements fédéral et provincial à entreprendre ce travail important. »

Chef Andy Rickard,

Première Nation de Garden River

« Le projet des survivants et les initiatives menées par la Première Nation de Garden River sont importants pour le passé, le présent et l'avenir de notre peuple, car ils sont essentiels pour guérir le traumatisme et le deuil de nos familles, de nos amis et de notre communauté. En tant que descendante directe d'un survivant du pensionnat indien de Shingwauk (père), j'ai entendu de nombreuses histoires horribles qui ont eu un impact sur ma vie entière. J'ai entendu et vécu les traumatismes et les cycles d'abus que les pensionnats nous ont imposés. Maintenant, j'ai hâte de voir les mesures qui seront prises pour effectuer des recherches sur les tombes non marquées et pour assurer la tenue de cérémonies pour notre communauté. Ce soutien financier des gouvernements fédéral et provincial est un pas vers l'avant. »

Kristen Jnes

Fille de Marvin Pine, survivant du pensionnat de Shingwauk

« Ces initiatives importantes planifiées par la Première Nation de Garden River - y compris les projets d'organiser des "cérémonies de retour des enfants à la maison" et de créer un album pour les familles qui documentent les dossiers scolaires de leurs enfants - font partie des efforts cruciaux nécessaires pour trouver et faire face à la vérité. Nous reconnaissons le travail entrepris par les dirigeants de la Première Nation de Garden River pour rechercher la vérité et œuvrer à la guérison - pour les survivants, leurs familles et la communauté. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les peuples et les communautés autochtones de l'Ontario continuent de ressentir de la douleur, des pertes et des traumatismes intergénérationnels dus au système des pensionnats. L'Ontario s'est engagé à soutenir l'initiative communautaire de la Première Nation de Garden River. Ce travail contribuera à apporter la guérison aux survivants, à leurs familles et aux membres de la communauté, tout en rendant hommage et en commémorant les jeunes vies tragiquement perdues. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario

Faits en bref

La Première Nation de Garden River est une communauté ojibway située à l'est de Sault Ste. Marie , sur les rives de la rivière Garden, et compte environ 2500 habitants.

est une communauté ojibway située à l'est de , sur les rives de la rivière Garden, et compte environ 2500 habitants. De 2021 à 2024, le gouvernement du Canada fournira un appui financier de 785 770 $ par le biais du financement de soutien communautaire de RCAANC pour les enfants disparus dans les pensionnats. Le gouvernement de l' Ontario fournit un montant supplémentaire de 700 000 $ sur trois ans.

fournit un montant supplémentaire de 700 000 $ sur trois ans. Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un appui financier supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones qui sont axés sur les survivants et adaptés culturellement pour aider les communautés autochtones à faire face aux répercussions continues des pensionnats et à en guérir.

À ce jour, 116,8 millions de dollars ont été octroyés en réponse aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation pour aider les survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi que leurs familles et leurs communautés à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats.

Le 15 juin 2021, le gouvernement de l' Ontario a annoncé un investissement initial de 10 millions de dollars pour aider à l'identification, à l'enquête, à la protection et à la commémoration des lieux de sépulture des pensionnats dans toute la province.

a annoncé un investissement initial de 10 millions de dollars pour aider à l'identification, à l'enquête, à la protection et à la commémoration des lieux de sépulture des pensionnats dans toute la province. Le 29 octobre 2021, la province a annoncé un investissement de plus de 36 millions de dollars dans les mesures de soutien communautaires en matière de santé mentale et de toxicomanie dans les communautés autochtones de la province, y compris les mesures de soutien aux survivants des pensionnats et à leurs familles.

En novembre 2021, l' Ontario a annoncé, dans son énoncé économique d'automne, un montant supplémentaire de 10 millions de dollars pour soutenir les travaux d'enquête en cours et futurs sur les sites.

