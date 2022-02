MIDLAND ON, le 18 févr. 2022 /CNW/ - Tout le monde a droit à un toit qui répond à ses besoins particuliers. Grâce aux investissements des gouvernements du Canada et de l'Ontario, la population de Midland aura accès à davantage de logements de transition avec services de soutien.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Jill Dunlop, députée provinciale de Simcoe-Nord, au nom de l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, ont annoncé un financement de 3,6 millions de dollars pour aider à créer un ensemble de logements de transition. Le financement aidera à créer 32 logements et à fournir des soutiens globaux aux familles et aux personnes de Midland qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir.

Les nouveaux logements, situés au 860, Yonge Street, seront exploités par Shelter Now, un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui soutient les personnes et les familles en leur offrant des logements, des services de soutien, des liens et des possibilités dans Simcoe-Nord. L'aménagement prévu comprendrait une combinaison de studios, de logements d'une chambre et de logements de deux chambres. Cinq des logements devraient être entièrement accessibles. Les travaux de construction ont commencé le 30 juillet 2021 et le complexe devrait être achevé et occupé d'ici 2023.

Ce financement est un investissement conjoint des gouvernements fédéral et provincial réalisé dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire.

Citations

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Midland et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin, y compris celles qui sont sans abri. Avec nos partenaires de la province, nous aidons les personnes et les familles dans le besoin, parce que tout le monde mérite d'avoir un toit qui répond à leur besoin. Notre gouvernement sait que le droit à un logement adéquat est un droit humain fondamental pour tous les Canadiens. Il s'agit de la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les Canadiens en difficulté ont besoin d'un logement qui répond à leurs besoins et qu'ils peuvent se permettre. Ce nouvel ensemble domiciliaire permettra d'ajouter 32 logements abordables dont les sans-abri ont grandement besoin, ce qui permettra à un plus grand nombre de familles d'avoir accès au soutien au logement dont elles ont besoin pour prospérer. » - Tony Van Bynen, député de Newmartket-Aurora

« La pénurie de logements touche tout le monde en Ontario, peu importe le vécu ou le budget. Notre gouvernement continuera de collaborer avec les différents ordres de gouvernement afin d'accroître l'offre de tous les types de logements pour tous les types de personnes en Ontario et tirer parti d'approches novatrices pour accélérer la construction de logements. Ces logements offriront un chez-soi sûr et stable à 32 familles de Midland qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Notre gouvernement sait qu'il est essentiel d'assurer l'accès à des logements sûrs, stables et abordables pour garder nos collectivités en santé, et c'est pourquoi les gouvernements de l'Ontario et du Canada investissent 3,6 millions de dollars pour construire des logements avec services de soutien ici même, à Midland. Ces nouveaux logements aideront à faire en sorte que les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir aient un endroit sûr où vivre et qu'elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin. » - Jill Dunlop, députée provinciale de Simcoe-Nord

« Ces 32 nouveaux logements avec services de soutien à Midland auront une incidence importante sur la collectivité et fourniront un domicile à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Ces logements offriront un lieu sûr où habiter et contribueront de manière positive à la collectivité. Nous désirons remercier la province d'avoir investi dans cet important projet, les membres du Conseil d'administration de Shelter Now, et nos partenaires et donateurs communautaires qui ont permis de concrétiser le tout. » - George Cornell, président de conseil du comté de Simcoe

« Nous sommes tellement reconnaissants de voir notre communauté s'unir afin de faire de ces logements une réalité. Le logement abordable est une ressource essentielle pour les personnes les plus vulnérables. » - Sonia Ladouceur, directrice générale, Shelter Now

Faits en bref

L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui fournit du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires afin que les locataires puissent vivre dans un logement qui répond à leurs besoins et convient à leur budget. L'Initiative peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux arrivent à échéance et les aider à devenir plus viables. L'Entente bilatérale SCHL-Ontario prévoit plus de 5,75 milliards de dollars sur 10 ans pour les priorités liées à la réparation, à la construction et à l'abordabilité des logements, ainsi qu'un soutien direct à l'abordabilité pour les personnes en Ontario qui ont besoin d'un logement.





qui ont besoin d'un logement. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa SNL, un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 160 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements.





s'affaire à mettre en œuvre sa SNL, un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 160 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements. L' Ontario investit plus de 1 milliard de dollars par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux, l'un des plus importants investissements de l'histoire de l' Ontario dans le logement abordable, pour aider les gestionnaires de services et les administrateurs de programmes autochtones à soutenir les maisons d'hébergement, créer des solutions de logement à long terme et aider les personnes vulnérables en Ontario touchées par la COVID-19, y compris celles qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir. Le comté de Simcoe a reçu près de 16 millions de dollars dans le cadre de ce fonds. Le Fonds de secours est financé en partie dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire fédéral-provincial.





investit plus de 1 milliard de dollars par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux, l'un des plus importants investissements de l'histoire de l' dans le logement abordable, pour aider les gestionnaires de services et les administrateurs de programmes autochtones à soutenir les maisons d'hébergement, créer des solutions de logement à long terme et aider les personnes vulnérables en touchées par la COVID-19, y compris celles qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir. Le comté de a reçu près de 16 millions de dollars dans le cadre de ce fonds. Le Fonds de secours est financé en partie dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire fédéral-provincial. Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire et de sa réponse à la COVID-19, l' Ontario a investi plus de 3 milliards de dollars en 2020- 2021 et en 2021-2022, y compris des transferts fédéraux, afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance. Cet investissement comprend le Fonds de secours pour les services sociaux.





a investi plus de 3 milliards de dollars en 2020- en 2021-2022, y compris des transferts fédéraux, afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance. Cet investissement comprend le Fonds de secours pour les services sociaux. L' Ontario a versé 147 millions de dollars pour aider à élargir l'accès au système provincial de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans toutes les collectivités. Ce financement s'appuie sur l'investissement de 176 millions de dollars de la province dans la stratégie Vers le mieux-être, un plan complet visant à bâtir un système de santé mentale et de lutte contre les dépendances entièrement connecté dans l'ensemble de la province. Le comté de Simcoe a reçu un financement ponctuel de 124 596 $ dans le cadre de cet investissement.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide à la population canadienne dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.





Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Renseignements: Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Zoe Knowles, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]; Conrad Spezowka, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et du Logement, [email protected]