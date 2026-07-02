Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans les infrastructures de traitement des eaux usées pour soutenir la construction de nouveaux logements à Morell

MORELL, PE, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, Kent MacDonald, député de Cardigan, l'honorable Rob Lantz, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Kent Dollar, ministre du Logement et des Communautés, et Danny Kelly, maire de Morell, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 398 000 $ dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) pour moderniser la station de pompage des eaux usées et effectuer des travaux connexes nécessaires pour bâtir davantage de logements à Morell.

Le financement du projet permet de soutenir la remise en état de la station de pompage en remplaçant les pompes et les canalisations, en améliorant les systèmes mécaniques et en veillant à ce que l'installation puisse fonctionner de façon fiable tout au long de l'année. La modernisation du système améliorera le service offert aux résidents et permettra la construction d'au moins 50 nouveaux logements.

Les importants projets d'infrastructure de ce type soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viennent compléter le travail effectué par Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, d'appuyer les constructeurs grâce à du financement et d'encourager l'adoption de meilleures méthodes de construction. Cet investissement soutient également « Bâtir ensemble », la stratégie sur le logement de l'Île-du-Prince-Édouard pour 2024-2029.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Les infrastructures essentielles, telles que les réseaux d'assainissement, constituent le fondement de collectivités solides. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'associe à la province et à la ville de Morell pour investir dans la modernisation de la station de pompage des eaux usées et des infrastructures connexes, ce qui contribuera à renforcer la résilience de la collectivité tout en augmentant son potentiel de croissance. »

Kent MacDonald, député de Cardigan

« En collaborant avec nos partenaires fédéraux et municipaux, nous réalisons des investissements significatifs qui aident davantage de résidents de l'Île à trouver un endroit où se sentir chez eux. Il s'agit de donner la priorité aux personnes et de bâtir des collectivités plus solides et plus durables pour l'avenir. »

L'honorable Rob Lantz, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Il faut que les infrastructures adéquates soient en place avant de pouvoir construire de nouveaux logements. Cet investissement contribue à rendre cela possible à Morell. En collaborant avec nos partenaires municipaux et fédéraux, nous aidons les collectivités à se développer et à construire davantage de logements pour les résidents de l'Île. »

L'honorable Kent Dollar, ministre du Logement et des Collectivités

« Nous sommes fiers de cet investissement dans notre collectivité. Il permettra d'améliorer les services proposés aux résidents et d'offrir la capacité pour assurer la croissance de notre collectivité. »

Danny Kelly, maire de Morell

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 199 156 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit 132 758$ et la, municipalité rurale de Morell investit 66 399 $.

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada, CHIF .

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être utilisé pour des projets qui améliorent les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que pour des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Pour recevoir du financement, les provinces et les territoires doivent conclure une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale qui a pour mandat d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti de terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes modernes de construction, l'agence catalyse une industrie de la construction résidentielle plus productive et plus novatrice.

Le budget de 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison de logements.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

« Bâtir ensemble » la stratégie sur le logement de l'Île-du-Prince-Édouard pour 2024-2029 [en anglais seulement]

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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