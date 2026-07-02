Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées et des eaux pluviales pour soutenir la construction de nouveaux logements à Souris

SOURIS, PEI, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, Kent MacDonald, député de Cardigan, l'honorable Rob Lantz, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Robin Croucher, ministre de l'Éducation et de la Petite enfance également député provincial de Souris-Elmira, et JoAnne Dunphy, mairesse de Souris, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 9,1 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) afin de développer les infrastructures essentielles nécessaires pour bâtir davantage de logements.

Ce financement permettra de renforcer les capacités des services municipaux de Souris grâce à l'expansion des réseaux d'aqueduc et de gestion des eaux usées et des eaux pluviales de la ville, ainsi qu'à la construction d'une nouvelle station de relèvement des eaux usées. Des travaux supplémentaires comprendront la création de zones de bassins d'orage naturalisés et la reconstruction des voies de circulation. Une fois les travaux terminés, des parcelles entièrement aménagées seront disponibles pour un lotissement résidentiel prévu de 90 parcelles, ce qui contribuera à la croissance à long terme de la collectivité.

Les importants projets d'infrastructure de ce type soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viennent compléter le travail effectué par Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, d'appuyer les constructeurs grâce à du financement et d'encourager l'adoption de meilleures méthodes de construction. Cet investissement soutient également « Bâtir ensemble », la stratégie sur le logement de l'Île-du-Prince-Édouard pour 2024-2029.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« La vitalité des collectivités repose sur des réseaux fiables de distribution de l'eau et de gestion des eaux usées et des eaux pluviales. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est associé au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et à la Ville de Souris pour investir dans l'augmentation de la capacité des services de la Ville pour favoriser la construction de nouveaux logements et une croissance durable de la collectivité. »

Kent MacDonald, député de Cardigan

« Investir dans les infrastructures, c'est investir dans la population et dans l'avenir de notre province. Notre gouvernement s'efforce de garantir aux résidents de l'île des logements sûrs et abordables, ainsi que des collectivités dynamiques. Nous sommes ravis de nous associer au gouvernement du Canada et à la Ville de Souris pour contribuer à la construction de nouveaux logements et soutenir la croissance pendant de nombreuses années. »

L'honorable Rob Lantz, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Ce projet représente une occasion importante pour la ville de Souris de poursuivre sa croissance et d'élargir l'offre de logements pour ses résidents. Les investissements comme ceux-ci dans les infrastructures jouent un rôle clé pour soutenir la durabilité et la prospérité à long terme de collectivités comme la nôtre. »

L'honorable Robin Croucher, ministre de l'Éducation et de la Petite enfance et député de Souris-Elmira

« Ce financement constitue une avancée significative pour Souris. Grâce au soutien de nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous sommes en mesure d'aller de l'avant avec ce projet qui permettra la construction de nouveaux logements dont nous avons tant besoin. Ce projet contribuera à répondre à la demande croissante, à renforcer notre économie locale et à offrir à davantage de familles la possibilité de s'installer dans notre collectivité. Nous sommes fiers de participer à cet effort collaboratif qui vise à bâtir un avenir plus solide pour Souris. »

JoAnne Dunphy, mairesse de Souris

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 569 740 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit 3 046 189 $ et la Ville de Souris investit 1 523 551 $.

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être utilisé pour des projets qui permettent d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que pour des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Pour recevoir du financement, les provinces et les territoires doivent conclure une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale qui a pour mandat d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti de terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes modernes de construction, l'agence catalyse une industrie de la construction résidentielle plus productive et plus novatrice.

Le budget de 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison de logements.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

« Bâtir ensemble » la stratégie sur le logement de l'Île-du-Prince-Édouard pour 2024-2029 [en anglais seulement]

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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