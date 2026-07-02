Avis aux médias : annonce en matière d'infrastructure à Three Rivers

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Nouvelles fournies par

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

02 juil, 2026, 12:15 ET

THREE RIVERS, PEI, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Kent MacDonald, député de Cardigan, de l'honorable Cory Deagle, ministre de la Santé et du Mieux-être et député provincial de Montague-Kilmuir, et de Debbie Johnston, mairesse de la Ville de Three Rivers.

Date :    

Vendredi 3 juillet 2026

 

Heure :  

13 h (HAA)

 

Lieu :     

Bureau municipal de la Ville de Three Rivers
172, rue Fraser
Montague (PE) C0A 1R0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Stacey Miller, Conseillère principale en communications Transports, Infrastructures et Énergie, 902-218-2103, [email protected]

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