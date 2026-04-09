CORNWALL, PE, le 9 avril 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la province de l'Île-du-Prince-Édouard et la Ville de Cornwall ont annoncé un financement de plus de 19 millions de dollars, et des exonérations pour aider à construire 70 logements locatifs sûrs à Cornwall. Cet ensemble résidentiel, composé de deux immeubles situés directement en face d'une école, offrira 70 nouveaux logements destinés aux familles, aux personnes âgées et aux étudiants. Il comprend des logements familiaux de trois chambres, des logements accessibles pour personnes âgées et des logements du marché intermédiaire qui favorisent l'abordabilité du logement pour les étudiants. L'ensemble résidentiel comprend 11 logements universels et 7 logements adaptables, ce qui reflète un engagement envers l'accessibilité et la réponse aux divers besoins des résidents.

L'annonce a été faite par l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député fédéral de Malpeque, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Kent Dollar, ministre provincial du Logement et des Communautés, et par Minerva McCourt, mairesse de Cornwall.

La réussite de Cornwall dans l'atteinte de ses engagements dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements a aussi été soulignée aujourd'hui. La ville a même dépassé ses cibles pour ce qui est du nombre de logements. Dans le cadre du programme, Cornwall a proposé un ambitieux plan d'action pour le logement qui comprenait la mise à jour de ses règlements pour permettre plus de types de logements et la mise à jour de son règlement sur les droits d'aménagement, entre autres initiatives importantes. La Ville a récemment reçu son troisième versement de plus de 1,1 million de dollars au titre du FACL, ce qui reflète la mise en œuvre réussie de son plan. Le FACL récompense les administrations locales qui apportent des changements qui réduisent les formalités administratives et qui accélèrent la construction d'un plus grand nombre de logements. Il encourage les solutions locales qui créent davantage d'options de logement en stimulant l'innovation, en éliminant les obstacles et en encourageant les mises à jour des systèmes d'urbanisme.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre pour réduire les coûts du logement. L'ensemble annoncé aujourd'hui permettra de créer plus de logements locatifs dont ont grandement besoin les personnes qui vivent et travaillent à Cornwall. C'est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement et les collectivités unissent leurs forces. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de Cornwall et de partout au pays. Soutenir ce projet est l'une des façons d'y arriver. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député fédéral de Malpeque

« Dans le cadre de sa stratégie provinciale sur le logement sur cinq ans, le gouvernement provincial est déterminé à s'assurer que chaque personne a accès à un logement sûr et abordable. Le partenariat avec des promoteurs privés pour inclure des logements sociaux dans leurs ensembles résidentiels est un moyen pratique d'ajouter plus de logements abordables, plus rapidement. En travaillant ensemble, nous pouvons élargir les options de logement dans la province et réduire les listes d'attente pour les logements sociaux. » - L'honorable Kent Dollar, ministre du Logement et des Communautés

« L'ajout de 70 nouveaux logements locatifs au 105, rue Kingston constitue une étape importante pour répondre aux besoins en logement de notre communauté en pleine croissance. Ce projet contribuera à offrir des options de logement de qualité aux familles, aux aînés et aux étudiants, et témoigne de l'importance de partenariats solides pour soutenir la croissance continue de Cornwall. » - Minerva McCourt, mairesse de Cornwall

« Nous sommes heureux de donner vie à ce projet et nous remercions sincèrement tous les partenaires qui ont contribué tout au long du processus d'aménagement et de construction. Nous reconnaissons particulièrement le soutien des trois ordres de gouvernement - la SCHL, la province de l'Île-du-Prince-Édouard et la Ville de Cornwall - pour leur engagement à faire progresser les possibilités de logement pour les insulaires. Nous avons hâte de continuer à utiliser ces programmes à mesure que nous élargissons nos efforts et notre participation à long terme dans le secteur. » - David Arsenault, CPA, président, Kingston Holdings Inc.

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2025, la SCHL avait engagé 29,45 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 74 600 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la Stratégie nationale sur le logement qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le Affordable Housing Development Program (AHDP) (Programme de développement de logements abordables) offre des prêts-subventions pouvant atteindre 55 000 $ par logement pour soutenir les coûts de construction en échange du maintien des loyers à des niveaux abordables. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, par l'entremise de la Société d'habitation de l'Île-du-Prince-Édouard, conclut un bail à long terme pour les logements abordables et les sous-loue ensuite aux clients admissibles inscrits au registre du logement social en utilisant un loyer proportionné au revenu équivalant à 25 % du revenu du client. En décembre 2025, dans le cadre du Programme de développement de logements abordables, 187 nouveaux logements abordables et 296 logements du marché avaient été achevés depuis 2021.

offre des prêts-subventions pouvant atteindre 55 000 $ par logement pour soutenir les coûts de construction en échange du maintien des loyers à des niveaux abordables. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, par l'entremise de la Société d'habitation de l'Île-du-Prince-Édouard, conclut un bail à long terme pour les logements abordables et les sous-loue ensuite aux clients admissibles inscrits au registre du logement social en utilisant un loyer proportionné au revenu équivalant à 25 % du revenu du client. En décembre 2025, dans le cadre du Programme de développement de logements abordables, 187 nouveaux logements abordables et 296 logements du marché avaient été achevés depuis 2021. Le financement fourni est le suivant : 18,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements. 400 000 $ de la Société d'habitation de l'Île-du-Prince-Édouard. Bail de 25 ans avec la Société d'habitation de l'Île-du-Prince-Édouard pour 8 logements, y compris 4 logements accessibles, à utiliser pour les insulaires inscrits au registre du logement social. 38 382 $ en exonérations et en crédits de la Ville de Cornwall. 1,3 million de dollars en mise de fonds empruntée de Kingston Holdings Inc.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. Dans le cadre de la Stratégie sur le logement sur cinq ans de l'Île-du-Prince-Édouard (en anglais seulement), le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard se concentre sur l'accélération pour favoriser la croissance de l'offre de logements; l'abordabilité pour offrir plus d'options aux personnes à revenu faible ou moyen et la vulnérabilité pour soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. Visitez la page du Programme de développement de logements abordables (en anglais seulement) pour en savoir plus sur les prêts-subventions visant à accroître le nombre de logements abordables à l'Île-du-Prince-Édouard.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]