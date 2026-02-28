YELLOWKNIFE, NT, le 28 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Rebecca Alty, s'est jointe à l'Alliance des Métis du Nord-Slave (NSMA) pour célébrer un jalon important dans la réconciliation, soit la reconnaissance par le gouvernement du Canada que la NSMA jouit des droits ancestraux confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

La reconnaissance des droits est le fondement d'une réconciliation durable et significative. Elle crée les conditions propices à une communication claire et constructive, à des partenariats respectueux, à de réels progrès et à la prospérité.

Grâce à cette étape importante, le Canada et la NSMA peuvent maintenant engager un dialogue collaboratif afin de clarifier la façon dont ces droits seront mis en œuvre et exercés à l'avenir. Ce travail permettra de renforcer davantage la relation entre les deux parties, qui travaillent à établir une compréhension commune et à élaborer des approches pratiques pour atteindre leurs objectifs communs.

Alors que nous continuons de travailler avec les groupes autochtones des Territoires du Nord-Ouest où les intérêts se chevauchent, le gouvernement du Canada continuera à honorer ses obligations en vertu de l'obligation de consulter, ainsi que ses engagements en vertu des traités existants et des ententes sur l'autonomie gouvernementale.

Citations

« Cette reconnaissance confirme la présence historique et continue des Métis du Nord-Slave sur nos territoires traditionnels et renforce notre capacité à gouverner selon nos lois, nos traditions et nos pratiques. Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour mettre en œuvre une entente qui reflète les priorités et les valeurs de la NSMA. »

Marc Whitford

Président de l'Alliance des Métis du Nord-Slave

« La reconnaissance des droits ancestraux de l'Alliance des Métis du Nord-Slave est une avancée claire et concrète sur la voie commune de la réconciliation. Ensemble, nous jetons les bases d'une relation plus solide fondée sur la confiance et le respect, et nous créons les conditions nécessaires à un véritable partenariat. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

L'Alliance des Métis du Nord-Slave représente les membres dont l'ascendance découle du collectif historique des Métis de la région du Grand lac des Esclaves.

Le 17 décembre 2025, la ministre Alty a reconnu que l'Alliance des Métis du Nord-Slave possède des droits ancestraux, comme le confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . La façon dont ces droits seront exercés et précisés est soumise à une discussion plus approfondie.

. La façon dont ces droits seront exercés et précisés est soumise à une discussion plus approfondie. Le gouvernement du Canada continuera de respecter ses engagements en vertu de l'obligation de consulter et des traités et ententes sur l'autonomie gouvernementale existants.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

