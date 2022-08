STEPHENVILLE, NL, le 23 août 2022 /CNW/ - Puisque la Russie continue de se servir de l'énergie comme d'une arme dans sa guerre illégale contre l'Ukraine, le Canada fait équipe avec des partenaires européens dans le but de renforcer la sécurité énergétique mondiale et d'accélérer la transition mondiale vers l'énergie propre. Ainsi, les alliés européens du Canada ont entrepris des démarches pour remplacer les importations de pétrole et de gaz russes à court terme tout en accélérant le déploiement des énergies renouvelables et de l'hydrogène propre. Le gouvernement du Canada est déterminé à les épauler dans ces efforts.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le vice-chancelier de l'Allemagne, Robert Habeck, étaient accompagnés du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, du chancelier allemand, Olaf Scholz, du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, et de l'ambassadrice allemande, Sabine Sparwasser, pour la signature d'une déclaration d'intention conjointe engageant les deux pays à collaborer en vue de l'exportation d''hydrogène canadien propre vers l'Allemagne.

L'Alliance Canada-Allemagne pour l'hydrogène engagera les deux pays à :

harmoniser leurs politiques pour permettre les investissements dans des projets d'hydrogène;

soutenir le développement de chaînes d'approvisionnement sûres pour l'hydrogène;

établir un corridor d'approvisionnement transatlantique canado-allemand;

exporter de l'hydrogène canadien propre d'ici 2025.

L'Alliance s'inscrit dans la continuité de la Stratégie canadienne pour l'hydrogène et rapproche le Canada de son objectif d'être l'un des grands fournisseurs mondiaux d'hydrogène propre. Cette déclaration dit clairement au secteur privé et aux dirigeants infranationaux des deux pays que les signataires s'engagent à établir des politiques et des règlements qui faciliteront et encourageront les investissements dans leurs chaînes de valeur de l'hydrogène.

Au privé comme au public, le Canada exerce depuis longtemps un leadership en innovation dans le domaine de l'hydrogène, y compris dans les piles à combustible. D'ailleurs, le Canada est le pays du G20 où il y a le plus d'ingénieurs spécialistes de l'hydrogène. Le développement de cette filière créera de bons emplois dans la classe moyenne, stimulera les économies locales et contribuera à la lutte contre les changements climatiques. Le Canada entend tirer parti de cet avantage, ainsi que de ses abondantes ressources naturelles, pour bâtir un avenir énergétique propre et sûr, ici et à l'étranger.

Citations

« Libérer le potentiel de l'hydrogène est un élément essentiel du plan de notre gouvernement pour une économie durable - non seulement pour réduire les émissions au Canada mais aussi pour ouvrir des débouchés à l'exportation en proposant notre énergie propre à des pays du monde entier. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'hydrogène propre fait partie intégrante d'une économie neutre sur le plan climatique. Nous devons résolument poursuivre nos efforts d'atténuation des changements climatiques afin d'assurer notre prospérité et notre liberté. Il est plus important et urgent que jamais d'y voir. L'Alliance Canada-Allemagne pour l'hydrogène constitue un jalon important au moment où nous accélérons le déploiement de l'hydrogène propre sur le marché international et ouvrons la voie à une nouvelle coopération transatlantique. Plus précisément, nous voulons mettre en place une chaîne d'approvisionnement transatlantique pour l'hydrogène propre. Le Canada pourrait commencer à acheminer de l'hydrogène vers l'Allemagne dès 2025. »

Robert Habeck

Vice-chancelier de l'Allemagne

Quelques faits

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a rendu publique la Stratégie canadienne pour l'hydrogène qui fournit un cadre de travail pour orienter les actions; stimuler les investissements de tous les ordres de gouvernement et du secteur privé; et consolider le rôle de l'hydrogène dans l'avenir carboneutre de notre pays, tout en faisant du Canada un fournisseur privilégié d'hydrogène propre et de technologies connexes pour le monde entier.

qui fournit un cadre de travail pour orienter les actions; stimuler les investissements de tous les ordres de gouvernement et du secteur privé; et consolider le rôle de l'hydrogène dans l'avenir carboneutre de notre pays, tout en faisant du Canada un fournisseur privilégié d'hydrogène propre et de technologies connexes pour le monde entier. En mars 2021, le Canada et l'Allemagne ont signé un protocole d'entente sur l'énergie dans le but de fournir aux participants un cadre de coopération général dans le secteur de l'énergie, en exploitant les synergies entre les dialogues bilatéraux et multilatéraux existants sur les enjeux énergétiques et climatiques afin d'accélérer la transition vers un système énergétique sûr, sécurisé, fiable, abordable et durable, tant au Canada qu'en Allemagne, au moyen d'échanges de personne à personne sur les pratiques exemplaires et les connaissances, et d'autre part en encourageant le commerce, les investissements ainsi que les activités conjointes de recherche-développement et de démonstration, conformément aux principes d'avantages mutuels, d'égalité et de réciprocité.

Renseignements connexes



SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]