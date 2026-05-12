OTTAWA, ON, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le secteur des prêts hypothécaires résidentiels au Canada a continué d'être dominé par les renouvellements en 2025, année où la vague de renouvellements de prêts qui déferlait depuis quelques années a touché son sommet. C'est ce que révèle le dernier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Les volumes de renouvellements devraient diminuer en 2026, avec l'arrivée à échéance des très nombreux prêts hypothécaires de 3 à 5 ans initiés au début des années 2020. Ces prêts ont été consentis à un moment où les taux d'intérêt étaient plus bas qu'en ce moment. Malgré la vague qui redescend, la plupart des emprunteurs qui renouvelleront leur prêt hypothécaire devront composer avec une forte hausse des frais d'intérêt.

Les emprunteurs ont aussi montré des signes accrus de difficultés financières. En effet, le taux national de prêts hypothécaires en souffrance depuis 90 jours ou plus a légèrement augmenté : il est passé de 0,21 % au quatrième trimestre de 2024 à 0,24 % au quatrième trimestre de 2025. Ce taux demeure toutefois inférieur aux niveaux d'avant la pandémie. Sa hausse s'explique surtout par la croissance des prêts en souffrance en Ontario, plus particulièrement dans la région métropolitaine de recensement de Toronto. Les prêts en souffrance y ont augmenté respectivement de 35 % et de 45 % d'une année à l'autre. Les comptes en souffrance pour les produits de crédit non hypothécaire ont augmenté également, mais leur rythme de croissance a ralenti.

Quant aux tendances dans l'octroi de prêts, la dette hypothécaire résidentielle a dépassé la barre des 2,4 billions de dollars en décembre 2025. Elle s'est accrue de 4,8 % par rapport à un an plus tôt. Les emprunteurs optent de plus en plus pour des prêts hypothécaires assortis de termes de courte durée et de taux variables, en raison de l'évolution incertaine des taux d'intérêt. En outre, l'octroi de prêts assurés a fortement augmenté par suite des changements réglementaires qui ont amélioré l'accès aux prêts hypothécaires assurés.

Citation :

« À l'échelle nationale, les prêts hypothécaires en souffrance demeurent faibles par rapport aux normes historiques. Le système hypothécaire est stable dans l'ensemble, mais d'importantes zones de tension persistent, sous la surface. C'est surtout le cas dans des régions comme Toronto et Vancouver, où les prêts en souffrance ont le plus augmenté, a déclaré Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL. Bien que la vague de renouvellements se dissipe, de nombreux emprunteurs subissent des pressions financières accrues. La SCHL continuera de surveiller de près l'évolution des facteurs de risque dans l'ensemble du secteur. »

Pour en savoir plus, téléchargez et lisez l'intégralité du Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels sur le site Web de la SCHL.

Regardez ou écoutez le balado de la SCHL sur le dernier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels, disponible sur la chaîne YouTube.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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