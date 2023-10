CALGARY, AB, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta et Habitat pour l'humanité investissent ensemble plus de 1,5 million de dollars pour créer des logements abordables dans le nord-est de Calgary. Les logements font partie de Livingston 24, un ensemble résidentiel conçu par Habitat pour l'humanité - Sud de l'Alberta. Il s'agit d'un ensemble de maisons en rangée qui accueillera un total de 24 familles partenaires d'Habitat pour l'humanité lorsqu'il sera terminé, d'ici 2025.

L'annonce a été faite aujourd'hui par George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Gerrad Oishi, président-directeur général d'Habitat pour l'humanité - Sud de l'Alberta, Lee Corbett, membre du conseil d'administration d'Habitat pour l'humanité Canada et président du conseil d'administration d'Habitat pour l'humanité - Sud de l'Alberta, et Jasmine Mian, conseillère municipale du quartier 3, sur le site de l'ensemble résidentiel, au 14661, 1st Street NE, à Calgary.

Les logements seront situés dans une collectivité du nord-est de Calgary bien établie et familiale, à proximité des grands axes routiers, des transports en commun, des écoles et des services. Chaque logement mesure 1 200 pieds carrés et comprend une cuisine et des espaces de vie ouverts avec des appareils électroménagers à haut rendement énergétique. Les logements sont destinés aux familles d'Habitat pour l'humanité admissibles de la collectivité de Calgary. Six de ces logements sont destinés aux familles canadiennes noires.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

688 138 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, pour soutenir 12 des 24 logements;

900 000 $ en financement conjoint au titre de l'entente bilatérale Canada - Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement afin de soutenir 9 des 24 logements.

Le modèle de propriété résidentielle abordable d'Habitat pour l'humanité comble une lacune pour les personnes qui sont incapables d'acheter un logement. Autrement, elles ne pourraient pas être admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Dans chaque province et territoire du Canada, les organismes locaux d'Habitat pour l'humanité aident à construire et à moderniser des logements, tant des maisons individuelles que des immeubles collectifs. Leur objectif est d'offrir des habitations convenables et abordables. Grâce à des bénévoles et des donateurs, Habitat pour l'humanité aide des familles à bâtir leur propre logement et à obtenir un prêt hypothécaire abordable, adapté à leur revenu. Être propriétaire d'un logement sûr, convenable et abordable est essentiel pour que les familles puissent se bâtir une vie en ayant plus de choix et de possibilités.

« Des annonces comme celle d'aujourd'hui montrent notre engagement à travailler avec tous les ordres de gouvernement et des partenaires comme Habitat pour l'humanité. En plus d'offrir des logements sûrs et abordables à des familles de la classe moyenne qui travaillent fort, cet investissement aidera à renforcer la ville de Calgary en créant une collectivité diversifiée et inclusive où les nouveaux propriétaires pourront prospérer et s'épanouir. C'est un grand pas vers l'atteinte de notre objectif d'obtenir des résultats significatifs et d'accroître l'abordabilité grâce à la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement a pris des mesures pour que les personnes qui vivent au Canada soient de plus en plus en mesure d'accéder à la propriété à un prix abordable. Je suis fier de voir que notre Stratégie nationale sur le logement soutient nos partenaires provinciaux et Habitat pour l'humanité dans des projets comme celui de Livingston 24. Nous contribuons grandement à améliorer les conditions de vie de dizaines de résidents ici, à Calgary. Nous leur donnons l'occasion d'acheter un logement qui répond à leurs besoins et de vivre et travailler dans une collectivité en expansion et diversifiée sur le plan culturel. Ce n'est là qu'un exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement nous permet de nous assurer que tout le monde a un chez-soi sûr. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Je tiens à féliciter Habitat pour l'humanité du Sud de l'Alberta pour l'inauguration des travaux de l'ensemble résidentiel Livingston. Grâce à ces 24 nouvelles maisons en rangée abordables, un plus grand nombre de familles du nord-est de Calgary auront accès à un logement sûr et stable. Cet ensemble résidentiel est un excellent exemple de la façon dont les partenariats entre les secteurs sans but lucratif et privé et tous les ordres de gouvernement peuvent améliorer et accroître le logement abordable pour la population albertaine. » - L'honorable Jason Nixon, ministre provincial des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux

« Cet ensemble résidentiel est l'incarnation même du modèle d'Habitat pour l'humanité. D'abord, nous réunissons les membres de la collectivité pour construire ces logements. Ensuite, nous préparons les familles qui travaillent fort à tous les aspects de la propriété d'une habitation. Enfin, Habitat pour l'humanité offre un prêt hypothécaire sans intérêt qui rend ces logements abordables. » - Gerrad Oishi, président-directeur général, Habitat pour l'humanité - Sud de l'Alberta

« Habitat pour l'humanité Canada croit que tout le monde devrait vivre dans un logement convenable et abordable. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, ainsi que de l'initiative Black Families Funding, nous sommes en mesure d'aider un plus grand nombre de familles à accéder à un logement sûr et abordable, y compris celles qui sont confrontées à des obstacles raciaux à l'accession à la propriété. » - Julia Deans, présidente-directrice générale, Habitat pour l'humanité Canada

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Une entente de 10 ans entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Alberta a été signée le 8 mars 2019. L'entente permettra d'investir 678 millions de dollars, soit 339 millions de dollars du gouvernement du Canada et 339 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta , pour protéger, renouveler et accroître l'offre de logements sociaux et communautaires en Alberta . Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats , des gens et des collectivités.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . En mars 2023, le gouvernement du Canada et Habitat pour l'humanité Canada ont annoncé un investissement supplémentaire de 25 millions de dollars pour construire 500 logements abordables partout au Canada au cours des trois prochaines années. Cette somme porte à 80,8 millions de dollars l'investissement fédéral total dans Habitat pour l'humanité par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada .

