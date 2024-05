Le Canada et l'Alaska signent un accord historique pour protéger le saumon quinnat du fleuve Yukon

WHITEHORSE, YT, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le saumon est une espèce essentielle à la santé des écosystèmes du Pacifique, et représente une source importante de nourriture pour les Canadiens et pour la faune environnante . L'espèce revêt également une grande importance culturelle pour les communautés autochtones, et s'avère essentielle pour les pêches récréatives et commerciales, ainsi que pour le tourisme.

Afin d'assurer la protection et le rétablissement du saumon quinnat du fleuve Yukon, Pêches et Océans Canada et l'Alaska Department of Fish and Game (ministère de la Pêche et de la Chasse de l'Alaska) ont signé un accord historique d'une durée de sept ans. Proportionnellement à la gravité du déclin de l'abondance, l'Accord engage le Canada et les États-Unis à suspendre toutes les pêches commerciales, récréatives, et nationales du saumon quinnat du fleuve Yukon d'origine canadienne, pendant un cycle complet (sept ans). Cette suspension restera en vigueur quelle que soit l'abondance de la montaison.

Cet accord, négocié en étroite collaboration avec les gouvernements des Premières Nations du Yukon et le Sous-comité sur le saumon, établit des principes à long terme visant à conserver et à rétablir les populations de saumon quinnat d'origine canadienne dans le bassin hydrographique du fleuve Yukon.

De plus, les parties s'engagent par cet accord à soutenir la recherche sur les connaissances traditionnelles et les études scientifiques, pour :

étudier les raisons du déclin

accroître les efforts visant à réduire les prises accessoires de saumon quinnat du fleuve Yukon dans les pêches maritimes

dans les pêches maritimes donner la possibilité de pêcher un nombre limité de saumons quinnat à des fins rituelles, lorsque l'abondance le permet

entreprendre des activités de restauration de l'habitat et du stock

élaborer un plan de rétablissement à long terme du stock.

L'accord reconnaît également la nécessité de s'attaquer aux effets cumulatifs à long terme sur le saumon quinnat et sur son habitat, résultant de l'exploitation minière et du développement hydroélectrique, et d'explorer les autres facteurs ayant une incidence sur l'état et la productivité des milieux marins et d'eau douce.

L'Accord sur le saumon quinnat du fleuve Yukon démontre que la coopération est essentielle pour apporter des changements positifs. Cet engagement est indispensable pour soutenir le rétablissement à long terme du saumon quinnat dans le fleuve Yukon.

Citations

« Le saumon quinnat fait partie intégrante de l'environnement, de la culture et de l'identité du Yukon, ainsi que de l'intérieur et de l'ouest de l'Alaska. Il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de coopération à l'échelle internationale, tant au Canada qu'aux États-Unis, et de travailler tous ensemble, afin d'assurer la protection et le rétablissement de cette espèce essentielle pour les générations futures. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le saumon quinnat d'origine canadienne qui vit dans le fleuve Yukon est le plus septentrional, le plus grand et dont la migration est la plus longue pour cette espèce dans le monde.

est le plus septentrional, le plus grand et dont la migration est la plus longue pour cette espèce dans le monde. Depuis les années 1980, la population a chuté à moins de 10 % de sa moyenne historique de 150 000 saumons adultes provenant de la partie canadienne du bassin hydrographique.

Ces dernières années, moins d'un tiers du nombre minimum de saumons quinnat adultes nécessaire à la survie de la population a regagné ses frayères au Canada .

. Moins d'un saumon quinnat par adulte reproducteur survit jusqu'à sa maturité.

On attribue les déclins d'abondance à une combinaison de la surpêche dans le passé, de l'augmentation de la prévalence des maladies, et des changements climatiques et des effets, qui en résultent sur la survie dans les milieux marins et d'eau douce.

Le Traité sur le saumon du Pacifique, signé par le Canada et les États-Unis en 1985, prévoit un cadre permettant aux deux pays de travailler ensemble en vue de conserver et de gérer le saumon du Pacifique. En 2002, l'Accord sur le saumon du fleuve Yukon a été officiellement intégré au chapitre 8 du Traité sur le saumon du Pacifique.

et les États-Unis en 1985, prévoit un cadre permettant aux deux pays de travailler ensemble en vue de conserver et de gérer le saumon du Pacifique. En 2002, l'Accord sur le saumon du fleuve Yukon a été officiellement intégré au chapitre 8 du Traité sur le saumon du Pacifique. Compte tenu du nombre historiquement bas et record de saumons quinnat, qui ont remonté la partie canadienne du bassin hydrographique du fleuve Yukon en 2022 et 2023, et dans un souci de protection des saumons adultes restants, qui migrent vers leurs frayères, l'Accord exige la fermeture de la pêche du saumon quinnat à des fins de subsistance des Premières Nations et des tribus, les années où l'on prévoit que moins de 71 000 saumons quinnat adultes remonteront vers leurs frayères en territoire canadien. Cette approche est conforme et adhère à l'objectif prioritaire de conservation, défini au chapitre 16 des accords définitifs avec les Premières Nations du Yukon .

en dans un souci de protection des saumons adultes restants, qui migrent vers leurs frayères, l'Accord exige la fermeture de la pêche du saumon quinnat à des fins de subsistance des Premières Nations et des tribus, les années où l'on prévoit que moins de 71 000 saumons quinnat adultes remonteront vers leurs frayères en territoire canadien. Cette approche est conforme et adhère à l'objectif prioritaire de conservation, défini au chapitre 16 des accords définitifs avec les Premières Nations du . Les saumons du Pacifique sont de grands migrateurs. Les poissons provenant des rivières d'un pays sont souvent soumis aux directives de pêche d'un autre pays. Un degré élevé de coopération bilatérale est nécessaire pour gérer les prises dans les pêches, et assurer la durabilité à long terme.

