Le Canada est l'hôte du Partenariat pour un gouvernement ouvert : il est résolu à s'attaquer aux menaces qui pèsent sur la participation et l'inclusion démocratiques

OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - Le Canada s'est engagé à renforcer la démocratie au pays et dans le monde en collaborant avec ses partenaires gouvernementaux et la société civile pour accroître l'ouverture, la responsabilisation et l'engagement civique.

En tant que coprésident du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), le Canada a accordé la priorité à la lutte contre les menaces à la démocratie et à la désinformation, et à la promotion de l'inclusion et d'un espace civique sain. Aujourd'hui, dans le cadre du Sommet mondial 2019 du PGO, l'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, et Nathaniel Heller, coprésident de la société civile, ont rencontré le Comité directeur du PGO pour lancer ensemble un puissant appel à agir sur ces questions.

Sous la direction du Canada, le Comité directeur, composé de 22 membres provenant de 11 pays, a adopté une résolution demandant à l'ensemble des membres de travailler avec leurs homologues de la société civile pour renforcer la légitimité démocratique et la santé dans leurs plans d'action pour un gouvernement ouvert. Il s'agit notamment de protéger la participation, de promouvoir l'inclusion et l'égalité des sexes et de s'attaquer aux menaces transnationales en ligne tout en s'efforçant d'approfondir l'engagement démocratique numérique.

Le Comité directeur a également décidé d'élaborer et de promouvoir des algorithmes éthiques ouverts et l'intelligence artificielle le jour même où le Canada publiait notre outil d'évaluation de l'incidence algorithmique (EIA), le meilleur au monde, conçu pour aider les organismes gouvernementaux à évaluer et à atténuer les risques associés au déploiement d'outils décisionnels automatisés.

Cette semaine, le Canada a réuni plus de 2 000 représentants de la société civile, du milieu universitaire et des gouvernements et plus de 40 ministres de plus de 70 pays pour travailler à améliorer considérablement les relations entre les citoyens et les gouvernements dans le monde. Il s'agit notamment de partager les pratiques exemplaires en matière d'ouverture gouvernementale qui favorisent l'apprentissage par les pairs, l'autonomisation des citoyens et l'amélioration des services publics.

"La promotion et la protection de la démocratie dans le monde entier sont au cœur du Partenariat pour un gouvernement ouvert - et à l'avant-plan des efforts du Canada à titre de président gouvernemental. En soutenant cet appel à l'action, nous soutenons les efforts des gouvernements locaux pour renforcer leurs institutions, améliorer les services publics importants et instaurer la confiance avec les citoyens au cœur de leurs démocraties."

- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

"Le gouvernement du Canada et la communauté mondiale des gouvernements ouverts reconnaissent que lorsque des voix et des points de vue divers sont exprimés au sein du gouvernement, celui-ci devient plus efficace, les services sont mieux ciblés et plus efficients et la confiance dans le gouvernement s'améliore. En ligne et hors ligne, la capacité d'entendre et de répondre à toutes les voix - et pas seulement à celles des privilégiés - est essentielle pour cimenter les réformes qui peuvent avoir un impact positif sur la vie des gens".

- Nathaniel Heller, co-président du Partenariat pour un gouvernement ouvert et vice-président exécutif de Résultats pour le développement

"Pour faire face à la montée sans précédent de l'autoritarisme, au rétrécissement de l'espace civique et aux nouvelles menaces numériques pour la démocratie, l'OGP offre aux gouvernements et à la société civile un espace leur permettant de prendre des mesures concrètes pour protéger et améliorer l'espace civique et de promouvoir de nouvelles normes pour lutter contre la diffusion de la désinformation et les menaces pour la vie privée des individus.

- Sanjay Pradhan, chef de la direction, Partenariat pour un gouvernement ouvert

En 2011, les dirigeants gouvernementaux et les défenseurs de la société civile se sont réunis pour créer le PGO, un partenariat unique pour promouvoir une gouvernance responsable, réactive et inclusive.

Soixante-dix-neuf pays et un nombre croissant d'administrations locales - représentant plus de deux milliards de personnes - ainsi que des milliers d'organisations de la société civile sont membres du PGO.

Lorsqu'ils rejoignent le PGO, les gouvernements travaillent avec la société civile pour co-créer des plans d'action sur deux ans, avec des engagements concrets sur un large éventail de questions. Collectivement, près de 4 000 engagements ont été pris à l'échelle mondiale.

Le Canada est actuellement le président gouvernemental du Partenariat pour un gouvernement ouvert au sein du Comité directeur du PPO.

est actuellement le président gouvernemental du Partenariat pour un gouvernement ouvert au sein du Comité directeur du PPO. Le dernier Plan d'action national du Canada 2018-20 sur la transparence gouvernementale comprend un engagement de la communauté de la transparence gouvernementale à renforcer sa collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux du Canada. Il comprend également des engagements en matière de gouvernement numérique et de démocratie saine.

