LONGUEUIL, QC, le 29 août 2025 /CNW/ - En encourageant la collaboration internationale et en favorisant l'accès de chercheurs canadiens à des observatoires spatiaux de calibre mondial, l'Agence spatiale canadienne (ASC) valorise l'excellence scientifique et contribue à faire du Canada un pays encore plus compétitif et innovateur.

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui l'attribution de près de 2,8 millions de dollars en subventions de recherche à 14 établissements postsecondaires canadiens. Ces investissements aideront les chercheurs à répondre à de grandes questions, comme comprendre les origines de la vie et percer les secrets du Système solaire et de l'Univers. Ils renforcent aussi le rôle du Canada à l'échelle mondiale au chapitre de la recherche spatiale et de l'innovation.

Les subventions aux établissements postsecondaires canadiens sont les suivantes.

Mission AstroSat : 136 000 $ à l'Université McGill, l'Université de l' Alberta et l'Université de Calgary . La recherche portera sur un large éventail de phénomènes astrophysiques, notamment sur les corps célestes chauds émettant un rayonnement à haute énergie, comme les jeunes étoiles et les trous noirs.

: 136 000 $ à l'Université McGill, l'Université de l' et l'Université de . La recherche portera sur un large éventail de phénomènes astrophysiques, notamment sur les corps célestes chauds émettant un rayonnement à haute énergie, comme les jeunes étoiles et les trous noirs. Cycle 3 du télescope spatial James Webb : 1,4 M$ à l'Université Dalhousie , l'Université Saint Mary's, l'Université Western, l'Université de Montréal, l'Université de Toronto , l'Université de Victoria et l'Université York pour 16 projets. Les astronomes pourront rechercher les premières étoiles et galaxies créées après le big bang afin de mieux comprendre comment les galaxies, les étoiles et les planètes naissent et évoluent au fil du temps. Ils pourront également observer des exoplanètes et étudier notre Système solaire.

1,4 M$ à l'Université , l'Université Saint Mary's, l'Université Western, l'Université de Montréal, l'Université de , l'Université de et l'Université York pour 16 projets. Les astronomes pourront rechercher les premières étoiles et galaxies créées après le big bang afin de mieux comprendre comment les galaxies, les étoiles et les planètes naissent et évoluent au fil du temps. Ils pourront également observer des exoplanètes et étudier notre Système solaire. Cycle 3 de Recherche et opportunités en sciences spatiales (ROSS) 2022-2027 : 1,1 M$ à l'Université Bishop's, l'Université Saint Mary's, l'Université de Sherbrooke , l'Université de Lethbridge , l'Université de Toronto , l'Université de Waterloo et l'Université Western. Les subventions permettront de faire progresser les sciences et technologies grâce à la recherche spatiale et à la participation accrue des chercheurs canadiens à plusieurs missions internationales.

1,1 M$ à l'Université Bishop's, l'Université Saint Mary's, l'Université de , l'Université de , l'Université de , l'Université de Waterloo et l'Université Western. Les subventions permettront de faire progresser les sciences et technologies grâce à la recherche spatiale et à la participation accrue des chercheurs canadiens à plusieurs missions internationales. La mission XRISM : 100 000 $ à l'Université Saint Mary's et à l'Université de Waterloo. XRISM est une mission spatiale internationale de la JAXA (Agence japonaise d'exploration aérospatiale) qui étudie les phénomènes extrêmes dans l'espace et nous permet de mieux comprendre l'Univers. Grâce à XRISM, de nouvelles technologies ont ouvert un nouvel horizon à l'astronomie des rayons X.

« Les investissements du Canada dans les domaines de l'astronomie et des sciences planétaires constituent un puissant catalyseur de progrès scientifique et d'innovation. Ces engagements stratégiques permettront aux chercheurs canadiens d'avoir les outils et les possibilités dont ils ont besoin pour développer une expertise de calibre mondial, favorisant ainsi des découvertes de pointe et des percées technologiques ici même au pays. Le gouvernement du Canada demeure résolu à bâtir une économie résiliente et tournée vers l'avenir, une économie qui positionne le Canada comme un chef de file mondial en recherche scientifique et en innovation. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

AstroSat est le premier satellite d'astronomie spatiale de l'Inde, permettant des observations dans plusieurs longueurs d'onde en même temps (rayons X, rayons ultraviolets et lumière visible). Le Canada a fourni les trois détecteurs sensibles du télescope UVIT embarqué sur le satellite.

est le premier satellite d'astronomie spatiale de l'Inde, permettant des observations dans plusieurs longueurs d'onde en même temps (rayons X, rayons ultraviolets et lumière visible). a fourni les trois détecteurs sensibles du télescope UVIT embarqué sur le satellite. Le télescope Webb est le plus puissant observatoire infrarouge jamais construit. Il permet d'observer les premières galaxies de l'histoire cosmique dans les profondeurs de l'Univers et des exoplanètes susceptibles d'abriter la vie. Le Canada a fourni le FGS (détecteur de guidage de précision) et le NIRISS (imageur et spectrographe sans fente dans le proche infrarouge). En échange de ces contributions, des chercheurs canadiens se voient garantir une part du temps d'observation.

est le plus puissant observatoire infrarouge jamais construit. Il permet d'observer les premières galaxies de l'histoire cosmique dans les profondeurs de l'Univers et des exoplanètes susceptibles d'abriter la vie. a fourni le FGS (détecteur de guidage de précision) et le NIRISS (imageur et spectrographe sans fente dans le proche infrarouge). En échange de ces contributions, des chercheurs canadiens se voient garantir une part du temps d'observation. L'avis d'offre de participation ROSS combine plusieurs initiatives de financement de l'Agence spatiale canadienne en un seul programme harmonisé à l'intention de la communauté scientifique. Il soutient un vaste éventail de travaux de recherche en sciences spatiales, des études sur les planètes à la physique fondamentale.

combine plusieurs initiatives de financement de l'Agence spatiale canadienne en un seul programme harmonisé à l'intention de la communauté scientifique. Il soutient un vaste éventail de travaux de recherche en sciences spatiales, des études sur les planètes à la physique fondamentale. XRISM est un observatoire spatial de la JAXA destiné à l'étude de la formation des galaxies et de la mort des étoiles, deux phénomènes souvent violents et produisant une chaleur intense. Le spectromètre Resolve de la NASA, un des deux instruments scientifiques de XRISM, a été testé au Centre canadien de rayonnement synchrotron, à Saskatoon , en Saskatchewan .

