MEADOW LAKE, SK, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Les services Internet haute vitesse fiables et abordables sont essentiels pour tous les Canadiens, puisqu'ils permettent l'accès à d'importantes ressources en ligne, facilitent la communication avec les amis et la famille, et stimulent la croissance économique et l'innovation. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada travaille à étendre l'accès à Internet haute vitesse dans les communautés moins bien desservies de la Saskatchewan, et notamment dans les communautés autochtones.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a annoncé un investissement fédéral de plus de 11 millions de dollars dans quatre projets visant à fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de 1 922 foyers de 28 communautés rurales et éloignées de la Saskatchewan, dont 193 foyers autochtones.

Grâce à une connectivité accrue et fiable, les gens peuvent avoir plus facilement accès aux ressources précieuses qui sont offertes en ligne. Cela permet aussi de réduire le fossé numérique et de renforcer la sécurité dans les communautés autochtones.

Le financement du gouvernement du Canada est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme qui vise à s'assurer que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones ont accès à des services Internet haute vitesse fiables.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que tous les foyers au Canada aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2030, et nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs en matière de connectivité et les projets annoncés aujourd'hui vont nous aider en ce sens. Le gouvernement continuera d'investir dans l'infrastructure qui crée de nouvelles possibilités et de s'assurer que les communautés peuvent tirer parti de tout ce que le Canada a à offrir.

« Pour les gens qui vivent dans des régions rurales, éloignées et nordiques, Internet haute vitesse n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Grâce à un service à haut débit, ils peuvent bénéficier de soins de santé virtuels, mettre sur pied une entreprise ou rester en contact avec leurs proches. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a réalisé des investissements sans précédent pour que toute la population ait, d'ici 2030, accès à Internet haute vitesse. L'annonce d'aujourd'hui, qui branchera plus de 1 922 foyers moins bien desservis de 28 communautés rurales et éloignées de la Saskatchewan à des services Internet haute vitesse fiables, nous permettra de réduire le fossé numérique dans la province et constitue une étape importante pour la connectivité de nos communautés. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

« Nos communautés ne peuvent prospérer si elles n'ont pas accès à une connectivité fiable, car cette dernière est devenue essentielle pour le travail et l'apprentissage. Grâce au Fonds pour la large bande universelle, FlexNetworks peut accélérer le déploiement de la fibre dans les zones rurales de la Saskatchewan. Les gens de ces communautés, qui auront ainsi accès à une connectivité fiable et constante, ressentiront des effets positifs dans leur vie quotidienne et pourront profiter de possibilités accrues. »

- Le président et chef de la direction de FlexNetworks, Gianni Creta

« Le soutien consenti par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle permettra à Access d'investir dans l'infrastructure qui servira à renforcer la connectivité dans les communautés que nous desservons avec fierté et d'étendre la couverture sans fil dans des régions supplémentaires de la Saskatchewan. Access est une coopérative saskatchewanaise à but non lucratif et elle a ainsi comme objectif de bâtir des réseaux fiables et résilients qui soutiennent la participation économique et la qualité de vie à long terme des gens et des communautés locales. »

- La présidente-directrice générale d'Access Communications Co-operative Ltd., Carmela Haines

« L'accès à des services Internet haute vitesse fiables est essentiel à la croissance économique des régions rurales. En tant que fournisseur bien implanté dans son milieu, Prairie Crocus Rural Internet est fier d'investir là où ça compte le plus. Cette expansion permettra à notre région de disposer de la connectivité dont elle a besoin pour soutenir les entreprises locales, l'agriculture et le travail à distance, tant aujourd'hui que dans l'avenir. »

- Le président et chef de la direction de Prairie Crocus Rural Internet, Chris Yeo

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici la fin de 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

À l'heure actuelle, 96,3 % des foyers du Canada ont accès à Internet haute vitesse, alors que seulement 79 % des foyers étaient desservis en 2014.

Actuellement, 85,7 % des foyers de la Saskatchewan ont accès à Internet haute vitesse.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 215 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Saskatchewan.

Le gouvernement du Canada a lancé une consultation publique pour recueillir des commentaires qui pourront éclairer l'élaboration du nouveau Plan d'action pour le développement rural. Les Canadiens peuvent exprimer leur opinion sur les programmes, les politiques et les priorités qui comptent le plus pour les communautés rurales. Leurs perspectives contribueront à l'établissement d'un avenir fort et résilient pour le Canada rural.

Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes allochtones. Une meilleure connectivité représente un plus grand éventail d'outils disponibles pour les victimes de violence qui peuvent ainsi accéder à des ressources numériques essentielles et obtenir de l'aide en cas de besoin.

Dans le prolongement de la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies, le gouvernement du Canada a lancé récemment le Partenariat des Prairies pour bâtir une économie dynamique, durable et inclusive dans les provinces des Prairies.

