MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Alors que des tarifs douaniers des États-Unis pourraient être imposés la semaine prochaine, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) demande instamment à tous les gouvernements, avant la réunion du Comité du commerce intérieur, d'agir maintenant pour éliminer les barrières qui restreignent la circulation des biens, des services et de la main-d'œuvre à travers le pays.

« C'est très encourageant de voir qu'autant d'attention est portée au besoin urgent de réduire les barrières commerciales interprovinciales. Nous saluons l'intention du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, de déposer un projet de loi allant dans ce sens et nous exhortons les autres provinces et territoires à faire de même. Les gouvernements doivent saisir cette occasion pour éliminer ces obstacles qui existent depuis trop longtemps. Les premiers ministres ont tous les outils à leur disposition. Cela ne devrait pas être un long processus. L'adoption d'accords de reconnaissance mutuelle pour permettre la libre circulation des biens, de la main-d'œuvre et des services d'un océan à l'autre créerait un véritable libre-échange au pays et donnerait un coup de pouce important aux PME en cette période d'incertitude économique », affirme François Vincent, vice-président à la FCEI.

Selon un sondage de la FCEI, près de 90 % des propriétaires de PME affirment que l'élimination des obstacles au commerce intérieur devrait être une priorité pour les gouvernements. La moitié (50 %) affirme que ces obstacles nuisent à leur productivité. La même proportion estime qu'ils ralentissent leur croissance et environ neuf sur dix (87 %) conviennent que les aliments produits dans des établissements certifiés ou inspectés par un gouvernement provincial ou territorial devraient pouvoir être vendus partout au pays.

« Assurons-nous qu'il soit moins coûteux et plus simple de faire circuler nos produits, par exemple les produits alimentaires, entre les provinces ou territoires que de les exporter dans d'autres pays. La FCEI suit les progrès du commerce intérieur depuis bien avant la signature de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC). Nous avons vu certains éléments progresser au fil des ans, mais nous n'avons jamais vu une telle volonté politique d'agir. Il faut s'assurer que cet élan se matérialise en réalisations tangibles pour les PME et l'économie », soutient M. Vincent.

La FCEI recommande fortement aux différents gouvernements d'adopter rapidement des accords de reconnaissance mutuelle afin que les biens et les services approuvés dans une province puissent être vendus et utilisés dans toutes les autres provinces sans exigences supplémentaires. Voici d'autres mesures que les gouvernements pourraient prendre :

Éliminer les exceptions restantes à l'ALEC.

Mettre en œuvre immédiatement les mesures déjà approuvées du plan de travail de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR).

Travailler avec les ordres professionnels pour simplifier la reconnaissance des titres de compétence afin qu'il soit plus facile pour les travailleurs qualifiés de déménager et de travailler partout au Canada .

. Adopter un délai légal maximal pour le traitement des demandes de reconnaissance des accréditations professionnelles des travailleurs agréés d'autres provinces ou territoires.

Libéraliser le commerce interprovincial des boissons alcoolisées.

Méthodologie

Résultats finaux du sondage Votre voix, mené en en ligne du 4 au 22 avril 2024 auprès de 2 750 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,9 %, 19 fois sur 20.

