WASHINGTON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Unifor lance une mise en garde : le Canada doit agir pour protéger les travailleuses et travailleurs ainsi que les emplois canadiens face à la menace persistante de tarifs douaniers américains durant l'ère Trump.

« La menace associée à l'imposition imminente de tarifs douaniers représente un véritable avertissement quant à la nécessité de réduire les risques pour les travailleuses et travailleurs canadiens », a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne.

La présidente nationale d'Unifor, Lana Payne, à Washington D.C. 21 janvier 2025 (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Le président Trump a indiqué son intention de mettre en place des tarifs douaniers de 25 % sur l'ensemble des biens canadiens dès le 1er février 2025.

« La réalité est que Trump pourrait imposer des tarifs douaniers punitifs à tout moment tout en continuant à exiger des concessions de la part du Canada. Cette stratégie intentionnelle du chaos constant et la simple menace de tarifs douaniers nuisent à l'emploi, aux investissements et à notre économie,a déclaré Mme Payne. Le Canada doit prendre certaines mesures pour se préparer à répondre à cette menace le 1er février ou à tout moment durant le mandat de Donald Trump à la présidence. Nous devons absolument mettre en place des politiques visant à renforcer les mesures de protection pour les travailleuses et travailleurs ainsi que les industries. »

Mme Payne, nommée au Conseil du Premier ministre sur les relations canado-américaines et membre du Conseil commercial Canada-États-Unis dirigé par l'industrie, s'est jointe à des parties prenantes canadiennes à l'ambassade du Canada à Washington D.C. à l'occasion du jour de l'investiture pour défendre les travailleuses et travailleurs canadiens.

Unifor a présenté des mesures préventives dans une lettre adressée au premier ministre Trudeau, notamment un meilleur soutien au revenu pour les travailleuses et travailleurs afin de se préparer à une hausse potentielle du chômage, avec un meilleur accès aux prestations d'assurance-emploi et à d'autres programmes spéciaux d'aide au revenu. Le syndicat suggère également une meilleure gestion des ressources nationales stratégiques grâce à une politique industrielle et à la mise en place de politiques d'approvisionnement réciproque pour les fournisseurs américains, en tirant profit des achats publics pour favoriser le développement industriel.

En cas d'imposition de tarifs douaniers américains, le syndicat recommande des mesures de représailles tarifaires ciblées et stratégiques ainsi que des programmes d'aide d'urgence pour atténuer les risques de mises à pied et permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités.

« Unifor a clairement exprimé que l'imposition de tarifs douaniers de 25 % serait dévastatrice pour les travailleuses et travailleurs du Canada et des États-Unis, a ajouté Mme Payne. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde; prendre des mesures proactives pour protéger les emplois canadiens relève du bon sens ».

