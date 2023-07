SIDNEY, BC, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est un chef de file mondial dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Cette activité illégale contribue largement à la diminution des stocks de poissons et à la destruction des écosystèmes marins dans le monde entier, et elle compromet les moyens de subsistance des pêcheurs légitimes partout dans le monde, y compris ici au Canada. La pêche INN représente un risque important pour les populations de saumon dans l'océan Pacifique Nord, et est considérée comme un facteur de déclin du saumon du Pacifique.

C'est pourquoi les agents des pêches canadiens mènent leur première mission dans l'Indo-Pacifique, une région que le Canada s'est engagé à protéger dans le cadre de la Stratégie pour l'Indo-Pacifique. Les agents effectueront des patrouilles, y compris des arraisonnements en haute mer et des opérations d'inspection, afin d'assurer le respect de la réglementation et pour détecter les captures illégales et non déclarées. Les agents recueilleront également des données scientifiques pour mieux comprendre l'environnement en haute mer, y compris la zone de migration des espèces d'intérêt, comme le saumon du Pacifique.

Pêches et Océans Canada (MPO) a conclu un contrat avec Atlantic Towing afin d'obtenir un navire pour cette opération, qui se déroulera jusqu'à l'automne. Cette patrouille conjointe contribuera à un effort multinational connu sous le nom d'opération Garde du Pacifique Nord, à laquelle participent des agents du Programme de conservation et protection du MPO, ainsi que du personnel de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière des États-Unis.

Le financement de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP) soutient cette mission visant à renforcer les efforts de conservation, de protection et d'application de la loi dans les zones à haut risque pour les stocks de saumon du Pacifique du Canada. Dans le cadre de l'ISSP, le MPO consacre plus de 46 millions de dollars au cours des cinq prochaines années à la lutte contre la pêche INN dans le Pacifique Nord, y compris le déploiement d'un patrouilleur de haute mer dans la région.

Le Canada continuera à jouer un rôle important dans la lutte contre la destruction des écosystèmes marins et la diminution des stocks de poissons, causées par la pêche INN, comme dans le cas du saumon du Pacifique.

« Le saumon du Pacifique est fondamental à la sécurité alimentaire, aux cultures et aux économies de nombreuses Premières Nations, ainsi qu'aux moyens de subsistance de milliers de travailleurs dans les collectivités rurales et côtières de la Colombie-Britannique et du Yukon. Comme les poissons ne reconnaissent pas nos frontières, nous devons prendre des mesures décisives pour sauvegarder ces espèces. Cette opération d'application de la loi en haute mer contribuera aux efforts de reconstruction que nous entreprenons au pays. Je souhaite aux agents des pêches, au personnel de la Garde côtière et à l'équipage un voyage sécuritaire et des plus réussis, et je les remercie des efforts qu'ils déploient pour mettre un terme à ces activités de pêche illégales. »

L'honorable Joyce Murray, Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les agents effectueront des patrouilles, en vertu du droit international, pour faire respecter l'interdiction des filets dérivants en haute mer décrétée par les Nations Unies et pour veiller au respect de la réglementation visant à combattre la pêche INN.

Plus de 1 200 navires sont autorisés à pêcher en haute mer (au-delà des 200 milles marins) dans le Pacifique Nord , sous l'égide de la Commission des pêches du Pacifique Nord , une zone qui s'étend de la côte ouest du Canada à la côte est du Japon.

, sous l'égide de la Commission des pêches du , une zone qui s'étend de la côte ouest du Canada à la côte est du Japon. Le Canada est autorisé, en vertu de certains accords internationaux conclus par des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), à effectuer des patrouilles et des inspections pour faire respecter ces accords internationaux. Il s'agit d'une zone d'environ 28 millions de kilomètres carrés.

est autorisé, en vertu de certains accords internationaux conclus par des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), à effectuer des patrouilles et des inspections pour faire respecter ces accords internationaux. Il s'agit d'une zone d'environ 28 millions de kilomètres carrés. Un équipage expérimenté d'agents des pêches du MPO de partout en Colombie-Britannique y participera.

La Garde côtière canadienne met à disposition de cette mission des experts en navigation et en utilisation de petites embarcations, dont le niveau de formation médicale d'urgence est avancé.

La Garde côtière des États-Unis fournit des officiers d'arraisonnement expérimentés qui participeront à ces arraisonnements dirigés par le Canada et qui travailleront aux côtés des agents des pêches canadiens à bord.

Depuis 2019, les agents des pêches canadiens participent annuellement à l'opération North Pacific Guard à bord des navires de la Garde côtière des États-Unis. Il s'agit d'une opération internationale annuelle d'application de la loi en haute mer dans le Pacifique Nord .

. Le Canada collabore avec plusieurs pays partenaires et organisations non gouvernementales pour lutter contre les problèmes liés à la pêche illicite dans le monde, et pour soutenir des pêches légitimes et durables.

