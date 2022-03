VANCOUVER, BC, le 30 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir énergétique propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. C'est pourquoi il aide à promouvoir des solutions innovantes qui nous rapprochent de notre objectif d'être carboneutres d'ici 2050.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui les lauréats des grands prix des défis Branchés sur l'avenir, Plein potentiel et Visez Haut, à l'occasion du Forum GLOBE 2022, à Vancouver. Ces trois défis de technologie propre font partie du programme Impact Canada, une stratégie pangouvernementale visant à introduire des approches novatrices pour aider à résoudre des problèmes cruciaux pour notre pays.

Le prix d'un million de dollars offert pour le défi Branchés sur l'avenir - qui devait accélérer le développement de technologies pour réseaux électriques intelligents en collaboration avec le gouvernement du Royaume-Uni - a été décerné à Equilibrium Engineering pour son projet Alba Nova, lancé en partenariat avec la société écossaise StorTera. En permettant de prévoir la production d'énergie solaire et éolienne et la demande d'électricité une journée à l'avance grâce à une plateforme d'intelligence artificielle innovante, ce projet réalisé dans la ville de Berwick (Nouvelle-Écosse) propose une solution originale pour réseaux intelligents qui combine stockage d'énergie, efficacité énergétique, production d'énergie renouvelable et gestion axée sur la demande. Cette solution reproductible stockera de l'énergie renouvelable que l'on utilisera lorsqu'il sera impossible d'en produire, ce qui constituera un avantage pour le réseau et la clientèle tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Enerkem, dont le siège social est à Montréal, a remporté le prix de 5 millions de dollars du défi Visez haut!, qui mettait les innovateurs canadiens au défi de concevoir un carburant d'aviation plus propre, mais abordable. Enerkem développe et utilise des procédés biochimiques de pointe pour transformer des déchets solides municipaux, ainsi que des biomasses forestières et agricoles, en produits chimiques durables et en biocarburants avancés, y compris du carburant d'aviation durable.

La torontoise e-Zinc a gagné le prix d'un million de dollars du défi Plein potentiel, destiné à accélérer l'innovation technologique dans le but de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des batteries. L'entreprise a accouché d'une technologie électrochimique révolutionnaire pour stocker de l'énergie dans du zinc métal. Sa solution de stockage économique, souple et de longue durée pourrait contribuer à la croissance de la part des énergies renouvelables dans les marchés mondiaux de l'énergie.

Depuis 2017, Ressources naturelles Canada a consacré 75 millions de dollars à six défis liés aux technologies propres dans le cadre de l'initiative d'Impact Canada. Ces défis ont pour noms : À tout casser, Branchés sur l'avenir, Femmes en tech propres, Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel, Plein potentiel et Visez haut!

Citations

« Notre gouvernement a mis les innovateurs au défi de trouver des solutions révolutionnaires, axées sur les technologies propres, pour aider à résoudre certains des plus grands problèmes qui se posent à notre pays - le défi a été relevé. Je suis fier de décerner les grands prix des défis Branchés sur l'avenir, Plein potentiel et Visez haut à des innovateurs aussi méritants. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les innovateurs canadiens trouvent des solutions aux plus grands défis du monde en matière de changements climatiques, et nous sommes là pour les soutenir dans ce travail révolutionnaire. Félicitations aux lauréats des défis d'Impact Canada de cette année pour leurs réalisations qui rendent nos milieux de vie plus propres, plus verts et plus sûrs pour tous. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Le Royaume-Uni est fier de s'associer au Canada dans le cadre du défi Branchés sur l'avenir, qui soutient des projets de systèmes énergétiques intelligents et perturbateurs pour nous aider à répondre aux besoins énergétiques changeants d'un avenir carboneutre. Je suis ravi de constater la réussite de ce défi et de participer aujourd'hui à la remise des prix, qui contribueront à rendre possible un avenir fondé sur l'énergie propre. »

Thomas Codrington

Consul général de Grande-Bretagne à Vancouver, gouvernement du Royaume-Uni

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]