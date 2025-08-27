VICTORIA, BC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Gregor Robertson, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, près de 22,7 millions de dollars pour huit projets destinés à améliorer la disponibilité de points de recharge pour les véhicules électriques (VE) en Colombie-Britannique.

Ces fonds serviront à installer plus de 480 bornes de recharge de VE le long d'importants corridors routiers et dans les lieux publics, les lieux de travail et les stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples.

Ils sont distribués en collaboration avec des partenaires des services publics provinciaux et des municipalités, pour améliorer l'accès des utilisateurs actuels de VE à des points de recharge et alléger l'angoisse de la panne chez les Canadiens qui songent à acheter un VE.

Citations

« Le Canada prend des mesures audacieuses pour devenir une superpuissance énergétique. En soutenant ces projets, nous contribuons à offrir des solutions concrètes et pratiques aux utilisateurs de véhicules électriques de la Colombie-Britannique. C'est par ce genre d'investissements que nous bâtissons une économie plus propre, plus sûre et plus compétitive. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce aux fonds annoncés aujourd'hui, nous accélérons la transition vers les véhicules zéro émission en installant plus de 480 nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques en Colombie-Britannique. Ces bornes se trouveront là où la demande est forte et le long des grands axes routiers où les Canadiens en ont le plus besoin. »

L'honorable Gregor Robertson

Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Quelques faits

Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) finance le déploiement de bornes de recharge pour VE et de stations de ravitaillement en hydrogène là où vivent, travaillent, voyagent et s'amusent les Canadiens.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a alloué plus de 1 milliard de dollars en financement pour soutenir le déploiement de stations de recharge de VE dans tout le pays.

