Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
27 août, 2025, 12:15 ET
VICTORIA, BC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Gregor Robertson, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, près de 22,7 millions de dollars pour huit projets destinés à améliorer la disponibilité de points de recharge pour les véhicules électriques (VE) en Colombie-Britannique.
Ces fonds serviront à installer plus de 480 bornes de recharge de VE le long d'importants corridors routiers et dans les lieux publics, les lieux de travail et les stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples.
Ils sont distribués en collaboration avec des partenaires des services publics provinciaux et des municipalités, pour améliorer l'accès des utilisateurs actuels de VE à des points de recharge et alléger l'angoisse de la panne chez les Canadiens qui songent à acheter un VE.
Citations
« Le Canada prend des mesures audacieuses pour devenir une superpuissance énergétique. En soutenant ces projets, nous contribuons à offrir des solutions concrètes et pratiques aux utilisateurs de véhicules électriques de la Colombie-Britannique. C'est par ce genre d'investissements que nous bâtissons une économie plus propre, plus sûre et plus compétitive. »
L'honorable Tim Hodgson
Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles
« Grâce aux fonds annoncés aujourd'hui, nous accélérons la transition vers les véhicules zéro émission en installant plus de 480 nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques en Colombie-Britannique. Ces bornes se trouveront là où la demande est forte et le long des grands axes routiers où les Canadiens en ont le plus besoin. »
L'honorable Gregor Robertson
Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
Quelques faits
- Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) finance le déploiement de bornes de recharge pour VE et de stations de ravitaillement en hydrogène là où vivent, travaillent, voyagent et s'amusent les Canadiens.
- Depuis 2016, le gouvernement du Canada a alloué plus de 1 milliard de dollars en financement pour soutenir le déploiement de stations de recharge de VE dans tout le pays.
Produit connexe
- Document d'information : Le Canada développe les infrastructures pour véhicules électriques en Colombie-Britannique
Liens pertinents
- Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro
- Explorez les possibilités de formation, d'éducation et d'emploi dans le domaine des véhicules zéro émission
Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
Partager cet article