MONCTON, NB, le 16 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce au sujet de l'immigration francophone dans les collectivités francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec. Elle sera accompagnée par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe.

Date : Le lundi 19 janvier 2026



Heure : 13 h (HA)



Lieu : Moncton (Nouveau-Brunswick)

