Nouvelles fournies parImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
16 janv, 2026, 12:18 ET
MONCTON, NB, le 16 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce au sujet de l'immigration francophone dans les collectivités francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec. Elle sera accompagnée par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe.
Date :
Le lundi 19 janvier 2026
Heure :
13 h (HA)
Lieu :
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Notes à l'intention des médias
- On demande aux médias de s'inscrire à l'avance à cet événement en personne seulement en envoyant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et leur média à [email protected] d'ici le 16 janvier à 18 h (ET). Veuillez ajouter « RSVP à la conférence de presse du 19 janvier » à la ligne objet.
- Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45 (HA).
SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Laura Blondeau, Directrice des communications, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-550-4808, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]
