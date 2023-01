KASLO, BC, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Brittny Anderson, députée provinciale de Nelson-Creston, Johnny Strilaeff, président-directeur général de Columbia Basin Trust, Suzan Hewat, mairesse de Kaslo, et Erika Bird, présidente de la Kaslo Housing Society, ont annoncé les détails d'un investissement conjoint de plus de 2,4 millions de dollars pour soutenir la construction de 10 logements abordables à Kaslo.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

L'immeuble d'appartements Penny Lane est actuellement en construction. Il sera bien situé, au 334, A Avenue, près du centre-ville et avec un accès facile aux commerces et aux services. De plus, cet ensemble d'habitation de trois étages a été conçu pour respecter le caractère patrimonial du quartier. Il comptera 10 logements abordables pour les familles monoparentales, les personnes âgées, les personnes à revenu faible ou modeste et les personnes handicapées. Chaque logement comprendra une buanderie et des installations d'entreposage, et il y aura deux logements entièrement accessibles au rez-de-chaussée. En outre, l'immeuble intégrera la production d'énergie solaire renouvelable, sera doté de câbles à fibre optique et offrira des occasions de formation en construction.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation comprend ce qui suit :

686 000 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), et 21 000 $ en financement initial;

1,05 million de dollars du gouvernement provincial, par l'entremise du Community Housing Fund, et environ 93 000 $ par année en fonds de fonctionnement;

304 500 $ de la Columbia Basin Trust;

324 000 $ du Village de Kaslo en investissement foncier;

en investissement foncier; 108 000 $ de la Kaslo Housing Society.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux d'offrir du financement pour soutenir la création de ces 10 logements abordables destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. En collaborant avec nos partenaires pour investir dans le logement abordable, comme nous le faisons ici même à Kaslo, nous offrons à un plus grand nombre de personnes au Canada l'accès à des logements abordables de qualité dans des collectivités prospères. C'est un autre exemple de notre Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Je suis reconnaissante de voir que notre partenariat avec le gouvernement fédéral a permis la création du tout premier ensemble d'habitation financé par BC Housing à Kaslo. Notre gouvernement continuera d'explorer les possibilités et les partenariats pour offrir des logements dans les petites collectivités et les collectivités rurales. » - Brittny Anderson, députée provinciale de Nelson-Creston

« Les résidents et les résidentes ainsi que les membres des collectivités continuent de nous dire que le logement abordable est une priorité dans la région du bassin du fleuve Columbia. Ces 10 nouveaux logements augmenteront les options de logement à Kaslo et intégreront la production d'énergie solaire renouvelable. De plus, on y offrira l'installation de câbles à fibre optique et des occasions de formation en construction. Merci à tous les partenaires concernés, et en particulier à la Kaslo Housing Society, qui travaille d'arrache-pied depuis de nombreuses années pour réaliser cet important projet. » - Johnny Strilaeff, président-directeur général de la Columbia Basin Trust

« Le conseil et le personnel du Village de Kaslo étaient heureux de travailler avec la Kaslo Housing Society pour soutenir cet ensemble d'habitation dont notre collectivité a grandement besoin. Ensemble, nous avons choisi le terrain, une propriété du Village sous-utilisée située au cœur de la collectivité, ce qui a permis au projet de progresser rapidement. C'est un excellent exemple de ce que l'on peut accomplir avec du travail acharné, de la détermination et de merveilleux partenaires. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la création de l'ensemble d'habitation Penny Lane, et je pense que les personnes qui résideront dans ces nouveaux logements seront heureuses d'avoir un chez-soi! » - Suzan Hewat, mairesse de Kaslo

« Le projet de la Kaslo Housing Society visant à construire un immeuble de 10 appartements ne pourrait jamais être réalisé sans le soutien du Fonds national de co-investissement pour le logement et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Je trouve incroyable la façon dont presque tous les ordres de gouvernement - municipal, régional, provincial et fédéral - ont appuyé notre vision de logements sûrs et abordables dans notre village rural, et y ont contribué. Comme l'accès à des aliments nutritifs, le logement est un élément fondamental du bien-être de tout le monde. Ayant moi-même grandi dans un ensemble d'habitation issu d'une initiative de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, je sais que l'offre de logements confortables et abordables crée un héritage qui durera pendant des générations, tout comme notre immeuble. Nous avons hâte d'accueillir les locataires au début de l'été prochain. » - Erika Bird, présidente, Kaslo Housing Society

Faits en bref :

Le FNCIL est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement fédéral propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

partenariat

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats , des gens et des collectivités.

Le Community Housing Fund de la Colombie-Britannique est un investissement provincial de 1,9 milliard de dollars sur 10 ans pour la construction de plus de 14 000 logements locatifs abordables destinés à des familles et des personnes seules à revenu faible ou modeste.

Plus de 8 800 de ces logements sont déjà prêts à l'occupation, en construction ou en cours d'aménagement.

La Columbia Basin Trust appuie les efforts de la population de la région du bassin du fleuve Columbia pour créer un héritage de bien-être social, économique et environnemental.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Brittany Hendrych, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Ministère du Logement - Province de la Colombie-Britannique, Relations avec les médias, 236 478-0251; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]