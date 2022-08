WINNIPEG, MB , le 24 août 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles, l'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface - Saint‑Vital, Jason Schreyer, conseiller municipal de la Ville de Winnipeg, et Marc Dufault, président de la Columbus House, ont annoncé un investissement combiné de près de 1 million de dollars pour soutenir les travaux urgents de réparation visant à stabiliser la rive de la rivière Rouge pour éviter qu'elle n'empiète sur la Columbus House, une coopérative d'habitation pour personnes âgées à Winnipeg.

Pour ce projet, le gouvernement du Canada verse un investissement fédéral de 585 000 $ dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). La Ville de Winnipeg y investit 200 000 $ en utilisant son Land Dedication Reserve Fund, et la Columbus Centennial Seniors Cooperative Housing Ltd. fournit un montant de 20 000 $ pour les travaux de réparation.

Logement Manitoba verse une subvention annuelle (susceptible d'être renouvelée après avril 2025) qui est rajustée tous les ans et se chiffre actuellement à 176 328 $.

La Columbus House est un immeuble d'appartements de six étages comptant 40 logements d'une chambre et 30 logements de deux chambres pour les personnes âgées vulnérables.

Sa construction a été achevée le 30 juin 2021.

Citations :

« Notre gouvernement demeure résolu à soutenir les personnes âgées de Winnipeg et de tout le pays. Les projets urgents d'atténuation des inondations comme celui-ci font que ces personnes âgées continuent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Financer de tels projets de réparation est une excellente façon de stimuler l'économie locale. Ce genre de projet met rapidement au travail les gens du secteur de la construction et d'autres gens de métier. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement du Manitoba est déterminé à maintenir et à améliorer nos logements sociaux, abordables et coopératifs pour personnes âgées. Le partenariat qu'il entretient avec la Columbus House est important. » - L'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles

« Grâce à cette nouvelle rive fortifiée, les résidents et résidentes de la Columbus House et des environs demeureront protégés contre d'éventuelles inondations. La collectivité sera ainsi plus résistante aux changements provoqués par la transformation de notre climat. En travaillant ensemble, nous investissons dans les travaux nécessaires pour prévenir activement les dommages à la collectivité et préserver la sécurité des gens. » - L'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface - Saint‑Vital

« Je suis vraiment très heureux de voir ce projet que j'ai entrepris se concrétiser grâce à une entente avec la Columbus House Seniors Co-op et le gouvernement du Canada. Un projet visant à préserver une propriété riveraine appartenant à la ville, ainsi que les maisons d'un grand nombre de personnes, pour des dizaines d'années à venir, c'est assez rare. C'est une idée qui sort de l'ordinaire, et je remercie les personnes qui ont participé à sa réalisation d'avoir vu sa valeur et son utilité à long terme. » - Jason Schreyer, conseiller d'Elmwood-East Kildonan, Ville de Winnipeg

« La Columbus House est très reconnaissante du soutien de la SCHL, sans qui nous n'aurions pas pu obtenir le financement nécessaire pour bien protéger notre bâtiment de l'érosion des berges, qui atteignait des niveaux critiques. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur notre travail essentiel, qui consiste à offrir des logements sûrs et abordables aux personnes âgées de notre collectivité. » - Marc Dufault, président, Columbus House

Faits en bref :

Le FNCIL est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

