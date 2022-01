PREMIÈRE NATION DE MILLBROOK, TERRITOIRE TRADITIONNEL MIK'MAQ NON CÉDÉ, NS, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Patty Hajdu, la ministre des Services aux Autochtones, et Lindsay Peach, la directrice générale de Tajikeimɨk, ont réaffirmé leur appui et leur partenariat en vue de la transformation de la conception et de la prestation des services de santé destinés aux communautés mik'maq de la Nouvelle-Écosse par l'intermédiaire de Tajikeimɨk et des communautés elles-mêmes.

La ministre Hajdu a annoncé que Services aux Autochtones Canada s'engage à verser un financement fédéral de 8,96 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour maintenir le soutien au partenariat entre les 13 chefs des Premières Nations de la Nouvelle-Écosse et Tajikeimɨk, une nouvelle autorité de la santé et du mieux-être en développement qui intervient au nom des communautés mi'kmaq.

En tant que premier investissement fédéral en faveur de la transformation des services de santé dans le Canada atlantique, ce financement contribuera à soutenir et à améliorer le travail important de surveillance de la santé, lequel s'est déjà révélé fort utile à une bonne coordination de la gestion et de la prestation des services de santé. Depuis 2021, Tajikeimɨk a constamment fait preuve de leadership dans la coordination entre les 13 Premières Nations, la province de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement du Canada, pour aider les communautés des Premières Nations à répondre à la pandémie de COVID-19 et à distribuer les vaccins.

La transformation des services de santé des Premières Nations est un processus fondé sur la collaboration entre les partenaires des Premières Nations, le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Il s'agit de créer un système de santé mieux coordonné dans lequel des autorités de la santé dirigées par les Premières Nations exercent un plus grand contrôle sur la conception, l'administration, la gestion et la prestation des services et des programmes de santé qui favorisent le bien-être des communautés et tiennent compte de leurs besoins et de leurs priorités en matière de santé.

Parallèlement à cette annonce de financement, cinq initiatives de transformation des services de santé financées par le gouvernement fédéral sont en cours au Manitoba, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Tajikeimɨk dirige le processus de transformation des services de santé pour le compte des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse en vue de leur prise en charge éventuelle de la conception et de la prestation des services de santé et de mieux-être, en assurant une approche des programmes et des services qui est globale, de grande qualité et adaptée à la culture. L'objectif commun de tous les partenaires est d'améliorer les résultats en matière de santé et de mieux-être des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.

Les moyens pour parvenir à la transformation des services de santé varient considérablement d'une région à l'autre puisque les Premières Nations définissent et conçoivent des solutions de prestation de services adaptées en fonction des besoins de leurs communautés. Chacun à leur manière, les modèles de santé prévus viseront à favoriser un système de soins de santé plus accessible pour les communautés concernées, tout en assurant des services de grande qualité et adaptés sur le plan culturel.

Citations

« Le Canada travaille en partenariat avec Tajikeimɨk, les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et les chefs des Premières Nations, alors que nous collaborons pour transformer le rôle du gouvernement fédéral en santé en établissant et en appuyant les services et les soins de santé fournis par les Premières Nations, aux Premières Nations. Grâce au travail acharné des chefs et des directeurs des services de santé des 13 Premières Nations de la Nouvelle-Écosse, ce travail aidera à éliminer les lacunes dans les services de santé, à améliorer le bien-être et à jeter les bases d'une nouvelle autorité de la santé et du mieux-être. »

L'honorable Patty Hajdu, C.P., députée

Ministre des Services aux Autochtones

« Depuis de nombreuses années, notre Nation s'efforce de supprimer les disparités majeures et de longue date qui existent dans le domaine de la santé entre les Mi'kmaq et les Néo-Écossais non autochtones, et il y a souvent des difficultés considérables à surmonter. Je suis fière de ce qui a été accompli jusqu'ici et j'estime que les possibilités que l'engagement du gouvernement fédéral ouvrira sont encourageantes. En collaborant de manière différente et en renforçant la coordination, nous pouvons assurer des programmes et des services de santé et de mieux-être de grande qualité, adaptés sur le plan culturel et globaux, qui améliorent les résultats en matière de santé pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. »

Chef Andrea Paul,

Première Nation de Pictou Landing

Chef responsable du portefeuille de la santé, Chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse

« La transformation de la santé et du mieux-être des communautés mi'kmaq exige un changement systémique qui passe par une collaboration bien pensée avec les partenaires fédéraux et provinciaux du système de santé. L'engagement fédéral à fournir un financement et un soutien est une étape importante dans notre cheminement vers la création d'un nouveau système de santé dirigé par les Autochtones, guidé par la culture et les valeurs mi'kmaq, ancré sur le concept de double regard et orienté par la mobilisation locale. »

Lindsay Peach, directrice générale

Tajikeimɨk

« Les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse méritent un système de santé de grande qualité qui tienne compte des besoins de leurs communautés et produit de meilleurs résultats en matière de santé pour leurs membres. La Nouvelle-Écosse est déterminée à réussir la transformation du système de santé sous la direction de Tajikeimɨk et en partenariat avec ce dernier. »

L'honorable Michelle Thompson

Ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Tajikeimɨk, autorité de la santé et du mieux-être des Mi'kmaq, est guidée par les chefs et les directeurs de la santé des 13 Premières Nations de la Nouvelle-Écosse et du Grand Conseil des Mi'kmaq.

Tajikeimɨk est actuellement hébergée comme projet de l'Ulnooweg Development Group. Ulnooweg est un organisme sans but lucratif qui offre des prêts, des services de soutien, de la formation et des contacts philanthropiques aux entrepreneurs autochtones et aux entreprises communautaires dans toute la région de l'Atlantique.

Le budget fédéral du Canada de 2018 prévoyait 71,1 millions de dollars sur trois ans pour financer des initiatives de transformation des services de santé visant à trouver et à concevoir des solutions de prestation de services adaptées aux besoins des diverses communautés autochtones.

de 2018 prévoyait 71,1 millions de dollars sur trois ans pour financer des initiatives de transformation des services de santé visant à trouver et à concevoir des solutions de prestation de services adaptées aux besoins des diverses communautés autochtones. Le budget fédéral du Canada de 2021 a prévu un montant supplémentaire de 107,1 millions de dollars sur trois ans pour la transformation des services de santé, qui doit permettre de tirer parti des efforts déployés dans le cadre des projets énumérés dans le budget de 2018, et de soutenir et de lancer de nouveaux projets avec les Premières Nations désormais prêtes à créer de nouveaux modèles de prestation des services de santé, lesquels amélioreront l'accès à des soins de qualité dans leurs communautés.

