L'atteinte de la cible de 2 % de l'OTAN stimule l'investissement, renforce l'état de préparation des forces armées et crée des possibilités économiques à l'échelle de l'Alberta et de la région des Prairies

EDMONTON, AB, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le Canada continue de faire face à un environnement de sécurité mondiale en évolution rapide, qui nécessite des investissements stratégiques soutenus pour renforcer la défense nationale, protéger les Canadiens et les Canadiennes, affirmer notre souveraineté et appuyer nos alliés et nos partenaires.

Le Canada continue d’investir dans la défense pour renforcer la sécurité nationale (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a agi à une vitesse et à une échelle sans précédent pour réaliser son plan visant à reconstruire et à réarmer les Forces armées canadiennes ainsi qu'à réinvestir dans ces dernières. Le Canada a ainsi réalisé l'un des principaux objectifs de son plan : atteindre la cible de dépenses en défense de 2 % fixée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) cette année, soit cinq ans plus tôt que prévu. Au-delà de l'amélioration de la disponibilité opérationnelle militaire, l'investissement historique du Canada dans la défense génère d'importantes retombées économiques en stimulant l'innovation, en faisant croître l'infrastructure industrielle de la défense et en assurant une prospérité à long terme pour les Canadiens et les Canadiennes.

Aujourd'hui, à la base des Forces armées canadiennes d'Edmonton, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a raffermi l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard des investissements dans la défense qui stimulent l'activité économique tout en renforçant les bases des capacités de défense à long terme.

L'atteinte de l'objectif de 2 % n'est pas une fin, mais le début d'un effort pangouvernemental soutenu visant à reconstruire les Forces armées canadiennes, à rétablir l'état de préparation opérationnelle et à fournir les capacités de combat nécessaires pour dissuader les menaces, défendre le Canada et contribuer à la défense de l'Amérique du Nord et à la sécurité internationale. Le Canada investira un demi-billion de dollars dans la défense au cours de la prochaine décennie, ce qui le mettra sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de dépenses de 5 % du produit intérieur brut (PIB) de l'OTAN d'ici 2035. Cet investissement soutenu générera également d'importantes retombées économiques pour la population canadienne en stimulant l'innovation et en faisant croître l'infrastructure industrielle de défense nationale.

Dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) de Développement économique Canada pour les Prairies, le gouvernement du Canada investit 379,2 millions de dollars dans une initiative nationale triennale visant à accélérer l'intégration des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les écosystèmes régionaux, dans les chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense et à renforcer leur capacité d'innovation industrielle pour répondre aux besoins du Canada en matière de défense et de sécurité. En Alberta, ces investissements se traduiront par des retombées économiques en aval qui s'ajouteront aux plus de 12 000 emplois et aux 1,15 milliard de dollars d'investissement déjà soutenus directement par la présence du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes dans la province.

Le gouvernement du Canada fera progresser ce plan d'investissement à long terme visant à renforcer la défense et la sécurité, favorisant la préparation, la résilience et la fiabilité de l'Équipe de la Défense dans un monde de plus en plus complexe.

Citations

« Alors que le Canada reconstruit, réarme et réinvestit dans les Forces armées canadiennes pour soutenir nos femmes et nos hommes en uniforme et assurer la sécurité des Canadiens, nous créons également de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les entreprises partout au pays. En investissant dans la capacité industrielle nationale de défense par l'entremise de l'Initiative régionale d'investissement pour la défense, le nouveau gouvernement du Canada veille à ce que des provinces comme l'Alberta puissent tirer parti de leurs forces, contribuer à la capacité de défense du Canada et partager les avantages économiques de ces travaux. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cet investissement procure aux Forces armées canadiennes les capacités modernes qu'elles requièrent pour mener efficacement leurs activités dans l'actuel contexte de sécurité complexe. Il renforce l'état de préparation, soutient nos membres du personnel et leurs familles et stimule la croissance économique en passant par l'industrie canadienne. C'est un signal clair que le Canada est prêt à défendre notre pays et à contribuer de manière concrète à l'OTAN. »

-L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

Faits en bref

En 2025-2026, environ 63 milliards de dollars ont été consacrés à la défense au sein du ministère de la Défense nationale, des Forces armées canadiennes, de la Garde côtière canadienne et d'autres ministères. Ces investissements permettent de réaliser des progrès concrets en ce qui concerne le personnel, l'infrastructure, l'équipement et les priorités opérationnelles.

L'augmentation des investissements dans les capacités militaires essentielles, le renforcement de l'industrie canadienne et les investissements à double usage mettent le Canada sur la voie de remplir le nouvel engagement en matière d'investissement dans la défense de l'OTAN, qui consiste à investir 5 % du PIB d'ici 2035.

L'industrie canadienne de la défense contribue à hauteur de près de 10 milliards de dollars au produit intérieur brut et soutient plus de 81 000 emplois.

Initiative nationale triennale administrée par les sept agences de développement régional du Canada, l'IRID cadre avec la Stratégie industrielle de défense, qui améliore la capacité du Canada à rebâtir et à réarmer ses forces armées, ainsi qu'à réinvestir dans celles-ci, tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement, l'état de préparation et les partenariats internationaux.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes d'entreprises et d'organisations admissibles à l'échelle des provinces des Prairies dans le cadre de l'IRID.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Maya Ouferhat, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Défense nationale, [email protected]; Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170