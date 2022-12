OTTAWA, ON, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Dans le cadre des efforts du Canada pour renouveler les relations avec les peuples autochtones, le gouvernement soutiendra les groupes autochtones qui travaillent à reconstruire leurs nations ou leurs communautés inuites - d'une façon qui répond à leurs besoins et priorités uniques. Il s'agissait d'une recommandation clé de la Commission royale sur les peuples autochtones et d'un objectif énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que 25 groupes autochtones au Canada ont été retenus pour le Programme de reconstruction des nations pour 2022-2023, qui soutient des activités visant à faire progresser l'autodétermination, l'élaboration de constitutions ainsi que la mobilisation et la consultation communautaires.

Les projets approuvés appuieront des initiatives dans les provinces de l'Atlantique, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Voici quelques exemples de propositions financées :

Activités de recherche et de mobilisation communautaire pour établir un dialogue entre tous les Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard;

Élaboration et intégration de systèmes traditionnels aux stratégies de gouvernance modernes de certains groupes de nations en Colombie-Britannique;

Appui à la reconstitution et au renforcement des nations qui revendiquent leur identité traditionnelle depuis les fusions historiques injustifiées en Saskatchewan ;

; Soutien au renforcement de l'unité et de la mobilisation des citoyens des communautés autochtones au Yukon .

Le Programme de reconstruction des nations aidera à faire progresser la réconciliation et l'autodétermination des peuples autochtones, à améliorer le bien-être et la prospérité économique et à développer des communautés plus saines et plus durables. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les communautés autochtones de partout au pays alors qu'elles font avancer leurs priorités, comme elles l'entendent.

Citations

« Soutenir les groupes autochtones par le biais de programmes tels que le Programme de reconstruction des nations permet à chaque nation de répondre aux besoins et aux priorités uniques de leurs communautés. Nous continuerons de travailler avec les peuples autochtones de tout le pays pour faire progresser la réconciliation et soutenir leur droit à l'autodétermination. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le Programme de reconstruction des nations prévoit le versement de fonds sur une période de cinq ans, à compter de 2018-2019. Toutes les propositions financées favorisent le renforcement des capacités ainsi que les activités de regroupement et de reconstruction des nations qui visent plusieurs groupes autochtones d'une même nation.

L'appel de propositions pour 2022-2023 a permis de financer 25 projets, dont certains sont pluriannuels. Le montant total du financement disponible pour ce programme était de 100 millions de dollars sur cinq ans, ce qui représentait en moyenne 20 millions de dollars par exercice à distribuer dans tout le pays.

Il s'agit de la cinquième et dernière année de financement budgétisée pour le Programme de reconstruction des nations.

On a entrepris d'examiner le Programme de reconstruction des nations pour déterminer la meilleure façon de répondre aux besoins futurs de ce programme et de ses bénéficiaires.

Un appel de propositions par anticipation est maintenant ouvert aux groupes admissibles des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui cherchent à reconstruire leur nation. Les candidats seront contactés une fois le processus d'examen du programme terminé.

