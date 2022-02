OTTAWA, le 11 févr. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de réinstaller 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement possible et en toute sécurité. Au cours de la dernière semaine, près de 460 réfugiés afghans sont arrivés au Canada sur 20 vols commerciaux. À ce jour, un total de 7 550 ressortissants afghans sont arrivés au Canada.

Le 3 février, un vol avec 90 réfugiés pris en charge par le gouvernement est arrivé à l'aéroport international de Vancouver (YVR) et a été accueilli par des aînés Musqueam. Ceux-ci ont accueilli les nouveaux arrivants sur leur territoire avec une cérémonie aux branches de cèdre et une chanson de bienvenue afin d'assurer un nouveau départ et un chemin sûr pour les prochaines étapes de leur voyage. Dans le cadre de l'entente d'amitié conclue par l'Administration aéroportuaire de Vancouver avec Musqueam et comme étape vers la réconciliation, Musqueam et YVR espèrent que ce geste permettra de partager un aperçu de l'histoire et de la culture Musqueam et d'encourager les nouveaux arrivants à en apprendre davantage sur les peuples autochtones du Canada.

Des photos de la cérémonie Musqueam sont disponibles dans Dropbox. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada dans l'accueil des réfugiés afghans au Canada.

« Il est extraordinaire de voir nos collectivités accueillir certaines des personnes les plus vulnérables du monde. Je suis encouragé par l'arrivée en toute sécurité d'un plus grand nombre de réfugiés afghans au Canada. Près de 460 personnes sont arrivées sur 20 vols commerciaux au cours de la dernière semaine seulement. Je veux remercier les aînés Musqueam pour le beau geste qu'ils ont posé en accueillant certains de nos nouveaux voisins sur leur territoire traditionnel non cédé. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Musqueam est fière d'accueillir les nouveaux arrivants sur son territoire. Grâce à notre relation avec YVR, nous sommes en mesure de mettre en valeur notre culture et notre lien avec les terres et les eaux que de nombreux réfugiés appelleront maintenant leur chez-soi. Ensemble, nous démontrons le respect mutuel qui est un élément fondamental de la réconciliation au Canada. »

- Chef Wayne Sparrow, bande indienne Musqueam

« À YVR, nous sommes honorés de participer aux efforts du Canada pour réinstaller les réfugiés afghans aux côtés de nos partenaires Musqueam en veillant à ce que leur première impression de YVR comprenne un accueil traditionnel Musqueam, comme ils sont les premiers gardiens du territoire sur lequel nous nous trouvons. »

- Tamara Vrooman, présidente directrice générale, YVR

Les réfugiés afghans ont été réinstallés dans plus de 90 collectivités partout au Canada . La semaine dernière, de nouveaux arrivants afghans ont été accueillis à Toronto , à Calgary et à Vancouver .

. La semaine dernière, de nouveaux arrivants afghans ont été accueillis à , à et à . Les réfugiés pris en charge par le gouvernement se réinstallent dans les collectivités où il existe un organisme fournisseur de services de réinstallation financé par IRCC. La province de Québec reçoit un financement distinct pour fournir des services semblables dans le cadre de l'Accord Canada-Québec.

Les réfugiés parrainés par le secteur privé s'installent dans la même collectivité que leur parrain.

