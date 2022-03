GRAVENHURST, ON, le 3 mars 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La pandémie de COVID-19 a clairement démontré que le logement abordable est un facteur essentiel de la reprise au Canada, y compris à Gravenhurst.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et députée fédérale de Pickering -- Uxbridge, Tony Van Bynen, député fédéral de Newmarket -- Aurora, Paul Kelly, maire de Gravenhurst et conseiller de la municipalité du district de Muskoka, et Leonard Ojha, directeur général associé, Alexander Muskoka Residence, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 23,3 millions de dollars pour construire le Alexander Retirement Care Facility, une résidence pour personnes âgées ayant accès à des soins qui offrira près de 100 logements principalement destinés aux personnes âgées et aux personnes vivant avec un handicap ou ayant des problèmes de santé mentale.

Situé au 520, rue Isaac, à Gravenhurst, le bâtiment de trois étages comprendra un total de 95 unités résidentiels avec services, ainsi qu'une grande cuisine commune, une aire commune et une aire d'activités, des installations de buanderie, un centre de santé et des salles de physiothérapie. Les nouveaux logements comprendront un mélange de studios et d'appartements d'une chambre et de deux chambres.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à aider ceux qui en ont le plus besoin, y compris les aînés, et c'est exactement ce que fera ce projet pour la collectivité de Gravenhurst. Voilà la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Gravenhurst et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les personnes à faible revenu de Gravenhurst ont maintenant accès à des logements abordables. Il s'agit de la Stratégie nationale sur le logement en action. » - Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et députée de Pickering--Uxbridge

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des personnes âgées et des personnes ayant un handicap ou ayant un problème de santé mentale qui vivent dans la résidence pour personnes âgées Alexander et fait de Gravenhurst un meilleur endroit où vivre. » -Tony Van Bynen, député fédéral de Newmarket -- Aurora

« Au nom du conseil du distrcit, nous sommes heureux d'être un partenaire dans ce projet de logement abordable dont ont grandement besoin la municipalité du district de Muskoka et la ville de Gravenhurst. Il appuie l'objectif du Plan décennal de logement pour les sans-abris du district d'offrir un « logement pour tous » et d'accroître l'offre de logements abordables à Muskoka. » - Paul Kelly, maire de la ville de Gravenhurst et conseiller de la municipalité du district de Muskoka.

« Nous sommes reconnaissants de l'investissement financier de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement. Sans le soutien de la SCHL, notre objectif d'offrir aux aînés une communauté de premier plan, abordable et construite selon des normes d'efficacité élevées, n'aurait pas pu devenir une réalité. L'investissement de la SCHL, de concert avec nos autres partenaires, le District de Muskoka, la Société d'aide au développement des collectivités de Muskoka et nos commanditaires, a joué un rôle fondamental dans la réalisation de notre projet. » - Leonard Ojha, directeur général associé, Résidence Alexander Muskoka

Faits en bref :

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.





Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.





collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale, ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant une déficience intellectuelle.





Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.





Le Budget de 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.





en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: sur ce communiqué : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]