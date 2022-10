Retour au niveau antérieur à la pandémie, avec une croissance de 15 % de la valeur d'une année à l'autre



OTTAWA, ON, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Paiements Canada a publié son Rapport canadien sur les modes et les tendances des paiements 2022, qui analyse 19,7 milliards d'opérations de paiement effectuées en 2021 totalisant 10,8 billions de dollars, et qui met en lumière les tendances qui transforment l'écosystème des paiements au Canada. Le rapport révèle que le volume du marché canadien des paiements a augmenté de 4 % et sa valeur de 15 % par rapport à 2020, ce qui représente un retour au niveau antérieur à la pandémie.





Points saillants de l'étude :

La pandémie a incité 43 % des Canadiens à changer leurs préférences de paiement à long terme.

50 % des Canadiens utilisent les plateformes de commerce électronique plus souvent qu'avant la pandémie.

La valeur des transactions de paiement sans contact a augmenté de 18 % par rapport à 2020.

L'utilisation des cartes de crédit a bondi, avec une augmentation de 6 %.

Le volume et la valeur des transactions par appareil mobile ont augmenté de 17 % et de 31 %, respectivement.

Le volume des espèces et des chèques a diminué de 9 % et de 6 % respectivement, mais leur valeur a augmenté de 14 % et de 7 %.

La valeur des virements en ligne a dépassé celle des transactions par carte de débit pour la toute première fois en 2021.

Près du quart des Canadiens (22 %) sont à l'aise d'effectuer des paiements à l'aide de codes QR (quick response).

37 % des Canadiens sont à l'aise avec l'utilisation des empreintes digitales, de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance vocale pour authentifier une transaction de paiement.

Les services « achetez maintenant, payez plus tard » commencent à prendre racine : près d'un commerçant sur 10 (8 %) accepte ce mode de paiement et 48 % des commerçants souhaitent l'offrir.

Le nouveau rapport révèle que, bien que de nombreuses tendances en matière de paiements demeurent constantes en 2021, l'adoption des paiements numériques, sans contact et par appareil mobile continue de s'accélérer.

« La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur la façon dont les consommateurs et les entreprises effectuent et reçoivent des paiements. La préférence accrue pour les paiements numériques que nous avons observée au cours de la première année de la pandémie s'est poursuivie en 2021, a déclaré Tracey Black, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. Les volumes de paiements ont été inégaux en 2021 en raison du maintien des mesures de confinement. Malgré cela, l'activité économique a, au quatrième trimestre, retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Dans l'ensemble, le marché du total des paiements au Canada a pris de l'expansion en 2021 grâce à l'utilisation accrue des options de paiement numériques. »

Du point de vue du volume des paiements, l'utilisation des cartes de crédit et de débit a continué de croître et de dominer le nombre de transactions. L'utilisation de l'argent comptant a continué de diminuer, une tendance qui s'est accélérée pendant la pandémie. Les paiements par chèques ne représentent qu'une petite fraction du volume total des paiements et leur nombre continue de diminuer. Les virements en ligne ont représenté un faible pourcentage du volume total des paiements (5 %), mais leur utilisation a poursuivi considérablement sa croissance (augmentation de 26 % par rapport à l'année dernière et de 469 % par rapport à il y a cinq ans).

Constatations supplémentaires de l'étude :

L'utilisation des paiements sans contact a augmenté : De nombreux Canadiens qui étaient passés aux paiements sans contact pour leurs dépenses quotidiennes durant la pandémie ont continué d'utiliser ce mode de paiement, que ce soit en raison de la persistance des appréhensions au sujet de la transmission de la COVID-19 ou de nouvelles préférences pour les paiements sans contact. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 43 % des Canadiens ont utilisé leur carte de crédit et 42 %, leur carte de débit pour effectuer des paiements sans contact dans les magasins, ce qui correspond au même taux que l'an dernier.

L'utilisation des paiements mobiles a continué d'augmenter chez les Canadiens : L'utilisation accrue des paiements mobiles s'est poursuivie en 2021. Par rapport à 2020, le volume et la valeur des transactions par appareil mobile ont augmenté de 17 % et de 31 %, respectivement. Depuis le début de la pandémie, 45 % des Canadiens qui ont utilisé leur portefeuille mobile pour faire des achats en magasin ont déclaré qu'ils l'utilisaient plus qu'avant.

Même s'ils ont recommencé à magasiner physiquement, les Canadiens ont continué d'être attirés par le commerce électronique : De nombreux Canadiens ont continué d'utiliser le commerce électronique pour effectuer leurs achats, même en 2021, après la levée des mesures de santé publique et la réouverture des magasins. Entre janvier et mars, la valeur des ventes par transactions de commerce électronique a doublé par rapport à la même période en 2020 et augmenté de 18 % d'une année à l'autre. La moitié des Canadiens (50 %) ont déclaré utiliser les plateformes de commerce électronique plus souvent qu'avant la pandémie, alors que ce pourcentage était de 48 % en 2020. 33 % des Canadiens ont déclaré utiliser davantage les services de livraison (p. ex., UberEats, Foodora, Instacart), alors que ce pourcentage était de 29 % en 2020.

Les entreprises s'adaptent à l'évolution des préférences de paiement des consommateurs : Un plus grand nombre d'entreprises ont établi une présence en matière de commerce électronique ou examiné des façons de rendre l'expérience d'achat en ligne plus simple et conviviale en 2021. 14 % des entreprises ont déclaré investir dans une plateforme numérique particulière, alors qu'elles étaient 11 % un an plus tôt. 14 % des entreprises ont déclaré accepter plus souvent des paiements par PayPal et 7 % ont déclaré utiliser des codes QR pour interagir avec leurs clients et leurs fournisseurs (p. ex., pour diriger les clients vers une page d'accueil, un site ou des pages de médias sociaux, offrir des rabais et des offres promotionnelles, lire un menu sans contact dans les restaurants), alors qu'elles étaient 5 % en 2020. Les consommateurs sont également devenus plus à l'aise avec les innovations en matière de paiement qui ont simplifié leur expérience d'achat en ligne.

« En 2021, de nombreuses tendances en matière de paiements sont demeurées constantes, y compris la chute continue des paiements papier et l'accélération des paiements numériques, qui représentent maintenant 86 % de toutes les transactions, a déclaré Jon Purther, directeur, Renseignements sur le marché, Paiements Canada. La préférence des Canadiens pour les paiements sans contact et mobiles se poursuit, et nous constatons une utilisation et un intérêt accrus pour des préférences de paiement plus diversifiées comme la biométrie, les dispositifs vestimentaires, les codes QR, les services « achetez maintenant, payez plus tard » et les monnaies numériques. »

Paiements Canada a compilé le Rapport canadien sur les modes et les tendances des paiements 2022 avec l'aide de fournisseurs de services de paiement, de consultants en paiement et de chercheurs afin de fournir un portrait complet de l'écosystème des paiements au Canada en 2021.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement. Paiements Canada est responsable de l'infrastructure physique et des règlements administratifs, règles et normes connexes qui soutiennent ces systèmes. L'organisme a aussi le devoir de promouvoir l'efficacité, la sécurité et la solidité des systèmes de paiement du Canada tout en tenant compte des intérêts des utilisateurs finaux. En 2021, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements dépassant les 135 billions de dollars, soit plus de 539 milliards de dollars par jour ouvrable. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques émis et reçus par les Canadiens et les entreprises canadiennes. Paiements Canada travaille en étroite collaboration avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiement du Canada afin que le pays et les entreprises canadiennes demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale.

