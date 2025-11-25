LONGUEUIL, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Les médias désireux de couvrir les activités liées au lancement de la mission historique Artemis II au centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride, doivent faire une demande d'accréditation.

L'accréditation des médias est indispensable pour assister aux activités préalables au lancement ainsi qu'au lancement d'Artemis II. Il s'agit de la seule et unique occasion de présenter une demande d'accréditation : faites-le dès maintenant si vous envisagez d'y assister, même si vous n'en êtes pas encore certain.

Demande d'accréditation : https://media.ksc.nasa.gov (en anglais seulement)

Date limite : 23 h 59 (HE) le dimanche 30 novembre 2025.

Pour plus d'information, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement). Pour toute question au sujet de l'accréditation : [email protected].

Les préparatifs en vue du lancement de la mission Artemis II vont bon train. La NASA vise une première tentative de lancement dans les premiers mois de 2026. L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen marquera une page d'histoire en étant le premier Canadien à aller en mission d'exploration de la Lune. Ce sera le premier vol d'essai habité du vaisseau Orion lancé avec le SLS.

Les représentants des médias qui souhaitent s'entretenir avec un expert de l'Agence spatiale canadienne ou en savoir plus sur le rôle du Canada dans l'exploration de la Lune sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Veuillez noter que l'ASC organisera aussi une activité de retransmission en direct du lancement au centre spatial John‑H.‑Chapman. Les détails seront communiqués à l'approche de la date officielle du lancement.

