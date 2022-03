Le Canada conclut les Jeux paralympiques de 2022 à Beijing avec 25 médailles

Les skieurs paranordiques Collin Cameron, Emily Young, Mark Arendz et Natalie Wilkie ont uni leurs forces pour s'emparer de la médaille de bronze au relais mixte 4 x 2,5 km en ski de fond. Il s'agit d'une première médaille à Beijing pour Emily Young. Ses trois coéquipiers étaient déjà multimédaillés des Jeux.

RÉCOLTE DE MÉDAILLES

Or : 8 // Argent : 6 // Bronze : 11 // Total : 25

Le Canada prend ainsi le troisième rang du tableau des médailles derrière la Chine et l'Ukraine. Avec 25 médailles, les 48 médailles qui ont participé aux épreuves à Beijing ont procuré à l'unifolié ses deuxièmes meilleurs Jeux paralympiques d'hiver de tous les temps. Il y a quatre ans, le Canada avait remporté un record de 28 médailles.

Josh Dueck, chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Beijing 2022 :

« Je suis enchanté pour chacun des athlètes qui ont représenté le Canada au cours des neuf derniers jours. L'équipe a fait la preuve qu'elle avait du cœur au ventre, de la résilience et de la passion à revendre, et c'est un honneur d'avoir la chance d'être témoin des compétitions d'un aussi grand nombre d'athlètes talentueux et de voir tout le dévouement et les efforts qu'ils ont déployés pour être les meilleurs. Il y a beaucoup à célébrer pour tous les membres de l'équipe paralympique canadienne. Tous les podiums, mais aussi, tous les moments que nous avons vécus qui mis ensemble, élèvent, motivent et unissent les Canadiens et le sport paralympique. Le Canada a connu d'excellents Jeux paralympiques d'hiver, et je félicite tous les athlètes, les entraîneurs et le personnel de les avoir rendus possibles. »

Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien :

« Les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 ont été un triomphe pour le Canada et pour le Mouvement paralympique en étant une vitrine pour ce que le sport a de meilleur à offrir dans l'aire de compétition et à l'extérieur. Nous entendons bien profiter de l'élan des performances à Beijing pour poursuivre le développement des sports paralympiques d'hiver au Canada, la création de perspectives de participation au sport d'élite pour les personnes avec un handicap et l'augmentation du financement des athlètes. Avec la candidature possible du Canada pour les Jeux de 2030, les moyens pour développer un avenir encore meilleur pour le sport paralympique au Canada sont évidents. »

FAITS SAILLANTS

Médailles par sport : ski paranordique (14), ski para-alpin (6), parasnowboard (3), parahockey sur glace (1), curling en fauteuil en roulant (1)





37 athlètes repartent avec une médaille des Jeux de Beijing .





. En plus des médailles, le Canada a obtenu huit autres tops 5.





Les skieurs paranordiques Mark Arendz et Natalie Wilkie sont les athlètes qui ont procuré au Canada le plus grand nombre de médailles (quatre chacun). Aux épreuves individuelles, Natalie Wilkie a récolté deux médailles d'or et une d'argent en ski de fond, et Mark Arendz , une d'or, une d'argent et une de bronze en biathlon. Les deux athlètes faisaient également partie de l'équipe du relais mixte qui a remporté la médaille de bronze.





et sont les athlètes qui ont procuré au Canada le plus grand nombre de médailles (quatre chacun). Aux épreuves individuelles, a récolté deux médailles d'or et une d'argent en ski de fond, et , une d'or, une d'argent et une de bronze en biathlon. Les deux athlètes faisaient également partie de l'équipe du relais mixte qui a remporté la médaille de bronze. Pour ses sixièmes et derniers Jeux paralympiques d'hiver, le légendaire Brian McKeever a scellé sa place dans les livres d'histoire sportive en remportant trois autres médailles d'or pour un total de 20 médailles paralympiques. Avant sa première compétition des Jeux, il était déjà l'athlète paralympique des Jeux d'hiver le plus décoré au Canada et le parafondeur le plus titré dans les épreuves masculines au monde. Il partage maintenant le titre de paralympien masculin avec le plus grand nombre de médailles d'or, 16, avec le skieur para-alpin allemand Gerd Schoenfelder .





a scellé sa place dans les livres d'histoire sportive en remportant trois autres médailles d'or pour un total de 20 médailles paralympiques. Avant sa première compétition des Jeux, il était déjà l'athlète paralympique des Jeux d'hiver le plus décoré au Canada et le parafondeur le plus titré dans les épreuves masculines au monde. Il partage maintenant le titre de paralympien masculin avec le plus grand nombre de médailles d'or, 16, avec le skieur para-alpin allemand . Brian McKeever , Mark Arendz et Natalie Wilkie représentent trois générations de l'équipe dominante du Canada en ski paranordique. À 42 ans, Brian McKeever en est à ses sixièmes Jeux, à 32 ans, Mark Arendz à ses quatrièmes et Natalie Wilkie , à 21 ans, était de retour pour une deuxième fois.





, et représentent trois générations de l'équipe dominante du Canada en ski paranordique. À 42 ans, en est à ses sixièmes Jeux, à 32 ans, à ses quatrièmes et , à 21 ans, était de retour pour une deuxième fois. Neuf athlètes sont montés à plusieurs reprises sur le podium à Beijing : Mark Arendz (4), Natalie Wilkie (4), Brian McKeever (3), Collin Cameron (3), Mollie Jepsen (2), Tyler Turner (2), Alana Ramsay (2), Brittany Hudak (2) et le guide Russell Kennedy (2).





: (4), (4), (3), (3), (2), (2), (2), (2) et le guide (2). 12 athlètes ont remporté une médaille paralympique à l'occasion de leurs premiers Jeux : Tyler Turner , Lisa DeJong , Jon Thurston , Collinda Joseph , le guide Tristan Rodgers , Rod Crane , Anton Jacobs-Webb , Adam Kingsmill , Zach Lavin , Antoine Lehoux , Garrett Riley et Branden Sison .





, , , , le guide , , , , , , et . La skieuse para-alpine Mollie Jepsen a donné au Canada sa première médaille des Jeux, l'or en descente, au premier jour des Jeux.





a donné au Canada sa première médaille des Jeux, l'or en descente, au premier jour des Jeux. Le lundi 7 mars a été la journée la plus fructueuse du Canada avec trois médailles d'or, une d'argent et deux de bronze.





Les paraplanchistes canadiens ont écrit une page d'histoire à Beijing en procurant au pays ses premières médailles depuis l'entrée du sport au programme paralympique en 2014. Lisa DeJong a été la première à grimper sur le podium de l'épreuve de snowboard cross avec une médaille d'argent, suivie de Tyler Turner qui a obtenu la première médaille d'or. Tyle Turner a également ajouté une médaille de bronze au slalom incliné.





en procurant au pays ses premières médailles depuis l'entrée du sport au programme paralympique en 2014. a été la première à grimper sur le podium de l'épreuve de snowboard cross avec une médaille d'argent, suivie de qui a obtenu la première médaille d'or. a également ajouté une médaille de bronze au slalom incliné. La skieuse paranordique Natalie Wilkie est la plus jeune médaillée canadienne des Jeux. Elle a fêté ses 21 ans en janvier.





est la plus jeune médaillée canadienne des Jeux. Elle a fêté ses 21 ans en janvier. À 60 ans, le curleur en fauteuil en roulant Dennis Thiessen est le médaillé canadien le plus âgé.





est le médaillé canadien le plus âgé. L'équipe de curling en fauteuil en roulant du Canada a mis la main sur la médaille de bronze et porte à cinq la suite de podiums consécutifs aux Jeux. Le sport a fait son entrée au programme en 2006 et depuis, le Canada a remporté trois médailles d'or (2006, 2010, 2014) et deux de bronze (2018, 2022).





depuis, le Canada a remporté trois médailles d'or (2006, 2010, deux de bronze (2018, 2022). Mark Arendz a franchi le cap des dix médailles dans sa carrière paralympique. Il a commencé les Jeux de Beijing avec huit médailles et il en a maintenant 12 à son nom.





a franchi le cap des dix médailles dans sa carrière paralympique. Il a commencé les Jeux de avec huit médailles et il en a maintenant 12 à son nom. L'équipe canadienne de ski paranordique a franchi le cap des 50 médailles pour un total de médailles paralympiques depuis les premiers Jeux d'hiver en 1976. L'équipe en avait 45 au début des Jeux, et elle en a maintenant 59 (46 en ski de fond et 13 en biathlon).





Les médaillés par province : Ontario (16), Colombie-Britannique (6), Québec (4), Alberta (4), Saskatchewan (2), Île-du-Prince-Édouard (2), Manitoba (1), Yukon (1) et Terre-Neuve-et- Labrador (1).





(16), Colombie-Britannique (6), Québec (4), (4), (2), Île-du-Prince-Édouard (2), (1), (1) et Terre-Neuve-et- (1). Les porte-drapeaux du Canada de la cérémonie d'ouverture Ina Forrest (curling en fauteuil en roulant) et Greg Westlake (parahockey sur glace) ont respectivement remporté une médaille de bronze dans leurs sports d'équipe. La porte-drapeau de la cérémonie de clôture, Mollie Jepsen (ski para-alpin), repart avec deux médailles, une d'or et une d'argent.

