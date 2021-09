Avec 21 médailles, le Canada termine 19e au classement général du total des médailles.

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 5 / Argent : 10 / Bronze : 6 / Total : 21

CLIQUEZ ICI pour la liste de toutes les médailles remportées par le Canada à Tokyo.

CLIQUEZ ICI pour la liste des athlètes de l'équipe paralympique canadienne.

Stephanie Dixon, chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 :

« Au cours des douze derniers jours, tous les athlètes de l'équipe paralympique canadienne se sont donnés corps et âme avec passion, résilience et dévouement. Les années et les mois qui ont précédé ces Jeux sont parmi les plus difficiles auxquelles des athlètes ont eu à faire face en raison de l'incertitude, de l'absence de compétitions, de l'interdiction de voyager et des restrictions de la covid. Leur participation aux Jeux de Tokyo est d'autant plus remarquable. Malgré tout, nous avons été témoins de performances extraordinaires, dont des podiums, des records personnels, des leçons et des avancées. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir réserve aux membres de cette équipe. Félicitations aux 128 athlètes qui ont représenté le Canada à Tokyo. Nous sommes fiers de vous. »

Catherine Gosselin-Després, directrice exécutive, Sport du Comité paralympique canadien :

« Nos athlètes, nos entraîneurs et notre personnel de soutien travaillent très fort depuis 18 mois pour permettre aux athlètes de participer à ces Jeux. Tout le monde a uni ses forces avec un seul but en tête, et nous sommes très heureux de revenir des Jeux de 2020 à Tokyo avec une équipe canadienne en santé après douze fantastiques journées de compétition. »

Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien :

« Les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo ont été phénoménaux et nous avons eu droit à des performances extraordinaires de la part des athlètes, des sites magnifiques et un environnement sécuritaire pour notre équipe. Nous sommes reconnaissants envers les Japonais de nous avoir offert des Jeux très bien organisés malgré des circonstances difficiles. Au-delà des résultats sur le terrain, les Jeux de 2020 à Tokyo sont un grand succès pour la croissance du Mouvement paralympique. Ils nous ont permis de présenter du sport de très haut niveau, de partager des histoires d'excellence et d'humanité et de montrer que le sport peut avoir une influence positive sur le reste du monde. »

Faits saillants des Jeux :

Aurélie Rivard ( St-Jean-sur-Richelieu, QC ) est l'athlète canadienne la plus décorée des Jeux de Tokyo et elle rentre à la maison avec cinq médailles -- deux d'or, une d'argent et deux de bronze. Elle a maintenant dix médailles de trois éditions des Jeux paralympiques.

) est l'athlète canadienne la plus décorée des Jeux de et elle rentre à la maison avec cinq médailles -- deux d'or, une d'argent et deux de bronze. Elle a maintenant dix médailles de trois éditions des Jeux paralympiques. Brent Lakatos la suit de près avec quatre médailles d'argent remportées à Tokyo . Elles portent son total en carrière à onze podiums en cinq participations paralympiques.

suit de près avec quatre médailles d'argent remportées à . Elles portent son total en carrière à onze podiums en cinq participations paralympiques. Danielle Dorris ( Moncton , N.-B.) est l'autre multimédaillée du Canada à Tokyo . Elle a remporté l'or au 50 m papillon S7 et l'argent au 100 m dos S7.

( , N.-B.) est l'autre multimédaillée du Canada à . Elle a remporté l'or au papillon S7 et l'argent au dos S7. Toutes les médailles d'or du Canada sont doublées de records : Aurélie Rivard a inscrit un nouveau record du monde au 100 m et au 400 m libre S10 femmes, tandis que Danielle Dorris a réécrit celui du 50 m papillon S7 femmes. Greg Stewart ( Kamloops , C.-B.) a réussi un nouveau record paralympique au lancer du poids F46 pour monter sur la première marche du podium, tout comme Nate Riech ( Victoria , C.-B.) au 1500 m T38 hommes.

et au libre S10 femmes, tandis que a réécrit celui du papillon S7 femmes. ( , C.-B.) a réussi un nouveau record paralympique au lancer du poids F46 pour monter sur la première marche du podium, tout comme ( , C.-B.) au T38 hommes. Seize athlètes rentrent à la maison avec une médaille des Jeux de Tokyo .

. Le Canada a également terminé 49 fois dans le top 5.

a également terminé 49 fois dans le top 5. Dix athlètes ont obtenu leur première médaille paralympique à Tokyo : Greg Stewart , Danielle Dorris , Nate Riech , Kate O'Brien ( Calgary , Alb.), Priscilla Gagné ( Sarnia, Ont. ), Keely Shaw ( Midale, Sask. ), Morgan Bird ( Calgary , Alb.), Sabrina Duchesne ( St-Augustin, Qc ), Zachary Gingras ( Markham, Ont. ) et Marissa Papaconstantinou ( Toronto, Ont. ).

: , , , ( , Alb.), Priscilla Gagné ( ), ( ), ( , Alb.), ( ), ( ) et ( ). Pour cinq d'entre eux, il s'agissait d'une première participation aux Jeux paralympiques : Greg Stewart , Nate Riech , Zachary Gingras , Keely Shaw et Kate O'Brien .

, , , et . Six médaillés de Rio 2016 ont ajouté une médaille de Tokyo à leur collection : Aurélie Rivard, Nicolas-Guy Turbide (Québec, Qc), Katarina Roxon ( Kippens , T.-N.-L.), Brent Lakatos , Stefan Daniel ( Calgary , Alb.), et Tristen Chernove ( Cranbrook , C.-B.).

à leur collection : Aurélie Rivard, (Québec, Qc), ( , T.-N.-L.), , ( , Alb.), et ( , C.-B.). Une médaille est partagée par plusieurs athlètes, celle du relais 4x100 m libre femmes formé par les nageuses Aurélie Rivard, Morgan Bird , Sabrina Duchesne et Katarina Roxon .

, et . Des médailles ont été remportées dans cinq différents sports : paranatation (8), para-athlétisme (8), paracyclisme (3), paratriathlon (1), et parajudo (1)

La paranatation (trois d'or, trois d'argent, deux de bronze) et le para-athlétisme (deux d'or, quatre d'argent, deux de bronze) terminent ex aequo avec le titre de sport le plus prolifique du Canada.

À dix-huit ans et onze mois, Danielle Dorris est la plus jeune médaillée canadienne. La paranageuse a décroché l'or et l'argent. Tristen Chernove est le doyen des médaillés de l'équipe canadienne. À 46 ans, il a remporté la médaille d'argent de la poursuite individuelle en cyclisme sur piste.

est la plus jeune médaillée canadienne. La paranageuse a décroché l'or et l'argent. est le doyen des médaillés de l'équipe canadienne. À 46 ans, il a remporté la médaille d'argent de la poursuite individuelle en cyclisme sur piste. Des athlètes de sept provinces sont montés sur le podium : Québec (4), Ontario (3), Colombie-Britannique (3), Alberta (3), Saskatchewan (1), Nouveau-Brunswick (1) et Terre-Neuve-et- Labrador (1).

(3), Colombie-Britannique (3), (3), (1), Nouveau-Brunswick (1) et Terre-Neuve-et- (1). L'équipe féminine de volleyball est l'équipe du Canada avec le meilleur résultat à Tokyo . Sa quatrième place est son meilleur classement jamais obtenu aux Jeux paralympiques.

. Sa quatrième place est son meilleur classement jamais obtenu aux Jeux paralympiques. Le parabadminton a fait son entrée au programme des Jeux paralympiques à Tokyo 2020 et Olivia Meier ( Winnipeg, Man .) y était la seule représentante du Canada.

( .) y était la seule représentante du Canada. Priscilla Gagné, la porte-drapeau du Canada de la cérémonie d'ouverture porte-drapeau est la première athlète féminine canadienne à remporter une médaille en parajudo, l'argent dans la catégorie des 52 kg.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020, dont la biographie des athlètes, des citations, des photos et les moments forts en vidéo, se trouvent sur Paralympique.ca/medias-de-tokyo-2020.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

LISTE DES CONTACTS POUR LES MÉDIAS POUR CHACUN DES SPORTS

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700

Liens connexes

http://paralympic.ca/