« Le compte à rebours des 100 jours est lancé, et nous sommes impatients d'annoncer la composition de nos équipes qui concourront à Tokyo et de célébrer chaque athlète », affirme Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. « Ces Jeux seront à la fois intenses et mémorables pour nos athlètes, qui ont travaillé avec tant d'ardeur en ces temps difficiles pour arriver jusqu'ici. Leur résilience, leur courage et leur détermination brilleront à travers leurs performances. »

Le Consortium médiatique paralympique canadien sera le diffuseur officiel des Jeux paralympiques pour la quatrième édition d'affilée. CBC/Radio-Canada, AMI, Sportsnet, Facebook, Twitter et MXZN sont les partenaires de ce consortium, qui est dirigé par le CPC. La diffusion sera possible grâce au soutien des partenaires corporatifs Toyota, la Société Canadian Tire, Petro-Canada et Bell.

« Nous sommes ravis de permettre aux Canadiens de vivre des moments inspirants en compagnie de nos athlètes paralympiques grâce à cette couverture inédite, dont la diffusion aux heures de grande écoute, assurée par notre consortium médiatique », déclare Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. « En tant que partenaire privilégié, CBC/Radio-Canada a joué un rôle de premier plan en partageant les valeurs paralympiques tout au long de l'année avec les Canadiens. »

CBC/Radio-Canada, le réseau des Jeux paralympiques au Canada, diffusera plus de 100 heures de programmation originale à la télévision. C'est le plus grand nombre d'heures de diffusion télévisée des Jeux paralympiques dans l'histoire du Canada.

« CBC/Radio-Canada est fière de s'associer au Comité paralympique canadien pour présenter aux Canadiens les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 sur toutes ses plateformes », indique Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada. « Nous sommes impatients de soutenir nos athlètes et de souligner leurs exploits dans leur quête pour remporter l'or. »

La couverture de CBC sera animée par Scott Russell depuis le siège du réseau CBC à Toronto, avec la présentation de trois émissions par jour. Pendant les Jeux, Summer Mortimer (quadruple médaillée paralympique en paranatation) travaillera à ses côtés en qualité d'analyste en studio, et Chantal Peticlerc (21 fois médaillée paralympique en athlétisme en fauteuil roulant) se joindra à lui pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Devin Heroux, reporter du réseau CBC, fournira des mises à jour directement de Tokyo.

Marie-José Turcotte assurera l'animation en studio depuis Montréal dans le cadre des émissions de fin de semaine, ainsi que pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. De son côté, Jean St-Onge assurera l'animation en semaine depuis Tokyo. Benoit Huot (19 fois médaillé paralympique en paranatation) agira comme analyste spécial à Tokyo.

La couverture télévisée de CBC/Radio-Canada sera présentée d'une manière accessible grâce au sous-titrage et à la vidéodescription. De plus, l'interprétation en langue des signes américaine (ASL) sera offerte dans le cadre de la diffusion continue en direct et à la demande des cérémonies d'ouverture et de clôture.

Accessibilité Média Inc. (AMI), partenaire du CPC en qualité de média accessible, mettra l'accessibilité au cœur de la présentation des Jeux paralympiques sur AMI-tv.

La diffusion continue en direct et à la demande sera également offerte sur Paralympic.ca, ainsi que sur cbc.ca/tokyo2020 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, sur l'application Tokyo 2020 de CBC et le service gratuit de diffusion continue CBC Gem, de même que sur Twitter et Facebook. En tout, les compétitions seront présentées dans 21 disciplines et 19 sports, y compris le para-athlétisme, le parabadminton, la boccia, le paracyclisme (sur route et sur piste), le football à 5, le goalball, le parajudo, le volleyball assis, la paranatation, le paratennis de table, le paratriathlon, le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant, le tennis en fauteuil roulant, le paracanoë, le para-aviron, le para-équestre, le paratir à l'arc et le paratir. Les faits marquants seront présentés en paradynamophilie, en parataekwondo et en escrime en fauteuil roulant. De plus, CBC/Radio-Canada offrira plus de 600 heures de diffusion continue en direct sur ses différentes plateformes.

Paralympique.ca sera le centre pour tout ce qui concerne l'Équipe paralympique canadienne aux Jeux, y compris la diffusion continue en direct, les résultats en temps réels et toutes les dernières nouvelles.

« C'est toi », la chanson officielle de l'Équipe paralympique canadienne pour Tokyo 2020 composée par l'auteur-compositeur canadien primé Paul DeRosa, qui sera intégrée à la diffusion des Jeux, est maintenant disponible en téléchargement sur Spotify et iTunes.

Le calendrier complet et les détails entourant la diffusion des Jeux seront dévoilés à l'approche de ceux-ci.

Aurélie Rivard, espoir en paranatation, Tokyo 2020 - triple médaillée d'or paralympique et porte-drapeau de la cérémonie de clôture, Rio 2016 : « Après une année difficile marquée par l'incertitude, c'est formidable que quelque chose suscite de l'espoir au sein de la communauté paralympique. Nous avons travaillé tellement fort pour arriver jusqu'ici, et je suis heureuse à la perspective des trois prochains mois. »

Brent Lakatos, espoir en para-athlétisme, Tokyo 2020 - sept fois médaillé paralympique : « Cette année a été la plus difficile de ma carrière, et je pense que ce fut le cas pour de nombreux athlètes. Les confinements et l'impossibilité d'accéder à des installations d'entraînement ont eu un impact sur ma préparation. Toutefois, à mesure que les difficultés augmentaient, ma détermination à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour être prêt à concourir augmentait également. Ces Jeux seront différents de tous les précédents, et je compte être au sommet de ma forme. »

Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021. Le Canada enverra une équipe d'environ 130 athlètes à Tokyo, et les annonces pour chaque sport auront lieu au cours des prochains mois.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de CBC/Radio-Canada :

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe et en chinois, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'entremise de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

