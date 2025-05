OTTAWA, ON, le 26 mai 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, a fait la déclaration suivante à l'occasion du début de la Semaine de la citoyenneté, qui a lieu du 26 mai au 1er juin 2025 :

« Chaque année, la Semaine de la citoyenneté offre à notre pays l'occasion de réfléchir à la signification de la citoyenneté. Le Canada est une mosaïque composée de Canadiennes et de Canadiens de tous les horizons et de toutes les cultures, et qui porte, en son centre, les histoires des peuples autochtones et l'engagement du Canada vis-à-vis de la réconciliation. Cette semaine, comme chaque semaine, nous faisons nôtres les droits et les responsabilités partagés qui accompagnent la citoyenneté canadienne et gardons en mémoire les valeurs communes qui nous définissent en tant que Canadiens. Nous profitons également de ce moment pour nous rappeler que notre diversité est notre force et réaffirmer collectivement notre engagement à bâtir un avenir meilleur pour tous ceux et celles qui vivent dans ce pays.

« En tant que ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, en tant que fière Canadienne d'origine libanaise et en tant que fille d'immigrants, cette semaine consacrée à la célébration de nos nouveaux citoyens revêt pour moi une signification bien particulière.

« Il faut un courage exceptionnel pour se mesurer à d'aussi grands défis et affronter l'incertitude liée à un nouveau milieu de vie, dans le but d'assurer un avenir meilleur et préserver la sécurité de sa famille. Canadiennes et Canadiens, il est de notre devoir à tous de continuer à mettre en avant la valeur que l'immigration apporte au Canada et à protéger la dignité et les droits inhérents de celles et ceux qui souhaitent en faire leur chez-soi.

« J'invite les gens de toutes les régions du pays à assister à une des nombreuses cérémonies de citoyenneté ouvertes au public cette semaine. C'est un honneur et un privilège de participer à cette étape importante dans la vie d'une personne.

« Chaque jour, quelque part au pays, des Canadiennes et des Canadiens trouvent des façons de montrer leur fierté d'être citoyens et d'exercer les droits que confère la citoyenneté, que ce soit en faisant du bénévolat dans leur communauté, en s'exprimant sur des enjeux importants, en apprenant nos langues officielles, en votant aux élections ou en participant à la célébration d'événements nationaux. Chaque geste individuel est une affirmation de tout ce qu'il y a à célébrer dans le fait d'être canadien.

« À vous tous, ceux et celles qui devenez citoyens canadiens cette semaine, sachez que vos histoires, vos compétences et votre décision de faire de ce pays votre patrie d'élection nous rendent plus forts en tant que nation. Votre contribution et votre résilience nous aideront à aller de l'avant.

« En cette Semaine de la citoyenneté, unissons-nous pour célébrer notre identité canadienne commune et tout ce qui nous unit. »

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

