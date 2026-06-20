Le Canada célèbre la Journée mondiale des réfugiés et revient sur 75 ans d'action en faveur de la protection des réfugiés

OTTAWA, ON, le 20 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés (en anglais seulement), le Canada célèbre le 75e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du système international de protection des réfugiés qu'elle a mis en place, notamment le principe selon lequel toute personne a le droit de chercher refuge pour échapper à la persécution.

Depuis 75 ans, ce cadre contribue à définir la manière dont les pays viennent en aide aux personnes contraintes de fuir les conflits et les crises. Les Canadiens sont fiers de leur longue tradition humanitaire. Celle-ci fait partie intégrante de leur identité et reflète leurs valeurs ainsi que leurs engagements internationaux. Aujourd'hui, le monde est confronté à un défi commun : comment protéger les droits et le bien-être d'un nombre croissant de personnes, afin qu'elles puissent vivre et travailler librement.

C'est pourquoi l'engagement humanitaire du Canada est si important. Lorsque l'on offre aux gens la sécurité, la stabilité et la possibilité de reconstruire leur vie, ils deviennent des voisins, des travailleurs, des étudiants, des parents, des bénévoles et des leaders communautaires. Ils apportent une contribution sociale, culturelle et économique précieuse, contribuant ainsi à façonner le pays que nous partageons.

Le Canada continuera de soutenir les personnes dans le besoin tout en renforçant l'intégrité de ses programmes de protection. Pour ce faire, nous suivons une voie responsable qui s'inscrit dans notre tradition humanitaire et qui nous permet de collaborer avec nos partenaires afin de renforcer la protection des réfugiés, tout en veillant à ce que le système reste équitable, bien géré et durable.

Depuis toujours, les gens se déplacent pour trouver la sécurité, de nouvelles possibilités, une famille et un avenir. Aujourd'hui, comme chaque jour, nous réaffirmons notre engagement envers ceux qui recherchent la sécurité, ainsi qu'envers les partenariats nécessaires pour protéger les personnes, renforcer les communautés et contribuer à la mise en place de solutions durables. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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