SUDBURY, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a fait du soutien aux communautés francophones et acadienne en situation minoritaire hors Québec une véritable priorité. En misant sur l'immigration francophone, il cherche à attirer et intégrer des talents d'expression française et bilingues venus du monde entier afin de renforcer la croissance démographique, de répondre aux besoins en main‑d'œuvre et d'appuyer l'essor économique de ces milieux de vie.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé un investissement d'environ 1,5 million de dollars pour soutenir 3 nouveaux projets financés dans le cadre du Programme d'appui à l'immigration francophone. Ces initiatives visent à renforcer la présence francophone dans le secteur des technologies de l'information et des communications, à offrir des ressources fiables pour attirer et retenir des talents francophones dans le Nord de l'Ontario, et à informer les personnes candidates d'expression française des possibilités d'emplois, d'immigration et d'établissement en français au Canada hors Québec.

La ministre a également souligné le soutien supplémentaire accordé à l'Université de l'Ontario français, qui recevra jusqu'à 575 000 dollars sur 3 ans dans le cadre du Programme d'établissement afin de mettre en place un microcertificat en gestion de l'immigration francophone, destiné à préparer la prochaine génération de professionnels travaillant dans le secteur de l'établissement francophone. Ce projet contribuera à renforcer les capacités du secteur de l'établissement et à soutenir la vitalité des communautés francophones et acadienne partout au Canada.

Dans une économie fondée sur l'innovation, une main‑d'œuvre bilingue constitue un avantage stratégique majeur. Lorsque les personnes immigrantes francophones réussissent leur établissement ainsi que leur intégration économique, socioculturelle et linguistique, elles aident à répondre aux besoins en main‑d'œuvre, à assurer la pérennité de communautés essentielles et, ainsi, à bâtir l'avenir du Canada.

Citations

« Je suis fière d'annoncer ces investissements pour soutenir l'immigration francophone en cette journée symbolique soulignant la Francophonie. Grâce à ces initiatives, nous réaffirmons notre engagement à soutenir les communautés francophones en situation minoritaire dans leurs efforts pour attirer et intégrer des talents de calibre mondial. Le marché mondial étant concurrentiel et en évolution, les immigrants et immigrantes francophones jouent un rôle déterminant dans la croissance économique du Canada. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Célébrer la Journée internationale de la Francophonie à Sudbury est tout à fait pertinent. Le Grand Sudbury abrite une communauté francophone dynamique, et je suis fière de célébrer la richesse de notre langue et de réaffirmer l'importance de l'immigration francophone. Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de notre engagement constant à soutenir des communautés francophones plus dynamiques et plus fortes, contribuant ainsi à l'essor de notre langue. »

- Viviane Lapointe, députée de Sudbury, Ontario

« L'économie numérique canadienne contribue de manière considérable à la productivité et à la croissance nationale, stimulant l'innovation et la compétitivité dans l'ensemble des secteurs. À mesure qu'elle se développe, la demande de talents hautement qualifiés et bilingues ne cesse d'augmenter. Le Conseil des technologies de l'information et des communications est heureux d'avoir l'appui d'IRCC dans le cadre de cette importante initiative afin de fournir les données nécessaires pour mieux harmoniser l'offre de talents et la demande du marché du travail, renforçant ainsi l'économie numérique canadienne tout en soutenant la croissance des communautés francophones dans l'ensemble du pays. »

- Anne Patterson, directrice de la recherche et des communications, Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC)

« Depuis plus de dix ans, l'Université de Hearst accueille des étudiantes et étudiants internationaux qui contribuent à transformer la mosaïque de notre région. Au fil du temps, ils deviennent nos collègues, nos amis, nos voisins, et parfois même des membres de nos familles. Nous constatons chaque jour l'impact de nos personnes diplômées dans nos communautés. En soutenant leur accès à la résidence permanente, ce projet nous permettra de mieux les préparer à s'enraciner ici et à contribuer durablement à l'épanouissement de nos communautés. »

- Sophie Dallaire, rectrice de l'Université de Hearst

« Pour la FCFA, la réussite de l'immigration francophone repose sur deux piliers : l'accroissement du nombre de personnes nouvellement arrivées d'expression française qui s'établissent dans nos communautés, mais aussi la réussite globale de ces personnes, qui nous font l'honneur de choisir nos communautés comme lieu de résidence. Ce projet touche à ces deux objectifs, en ciblant des pays-sources francophones et en fournissant aux personnes candidates à l'immigration dans ces pays des renseignements et des témoignages sur la vie en français dans nos communautés, ainsi que sur les facteurs de réussite en matière d'établissement ».

- Alain Dupuis, Directeur général, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)

Faits en bref

À ce jour, 19 projets ont bénéficié d'un financement totalisant approximativement 14,4 millions de dollars pour augmenter les admissions de talents d'expression française et bilingues, stimuler l'économie locale et contribuer à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire.

Le gouvernement du Canada investit 25 millions de dollars sur 5 ans dans le Centre d'innovation en immigration francophone, dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, afin de soutenir des projets novateurs et les communautés francophones en situation minoritaire, et d'intégrer la perspective francophone dans les politiques et programmes d'immigration.

L'engagement continu d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada envers l'immigration francophone se voit à plusieurs réussites de l'année passée : l'atteinte de 8,9 % d'admissions de résidentes permanentes et résidents permanents d'expression française hors Québec en 2025, le succès des événements promotionnels et le financement de plusieurs projets concrets par le Programme d'appui à l'immigration francophone.

Liens connexes

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-553-9473, [email protected] ; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]