Le gouvernement annonce le remaniement du Conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle, le lancement du Groupe consultatif sur l'intelligence artificielle sécuritaire et sûre, la publication d'un guide à l'intention des gestionnaires de systèmes d'IA et l'ajout de six signataires au Code de conduite volontaire sur l'IA

OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) façonne notre monde de manières nouvelles inédites et innovantes. La conception et la gestion responsables des systèmes d'IA sont essentielles pour garantir que ces technologies sont dignes de confiance et servent les intérêts de la population canadienne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé une série de mesures visant à soutenir l'adoption sécuritaire et responsable de l'IA :

Le ministre a également annoncé que six nouvelles entreprises s'étaient engagées à se conformer au Code de conduite volontaire : CIBC, Clir, Cofomo Inc., Intel Corporation, Jolera Inc. et PaymentEvolution. Ces organismes mettront en application le Code de conduite lors de la conception et de la gestion de systèmes d'IA générative. Ils s'ajoutent aux 40 autres signataires qui ont déjà pris cet engagement. Le guide publié aujourd'hui offre une ressource supplémentaire aux signataires et aux entreprises qui souhaitent déployer des outils d'IA de manière responsable.

Le gouvernement continue de jouer un rôle de premier plan en matière d'IA, tant à l'échelle nationale qu'internationale, comme en témoigne l'investissement de 2,4 milliards de dollars prévu dans le budget de 2024 pour garantir l'avantage du Canada en matière d'IA. Les mesures annoncées comprennent un investissement dans la capacité de calcul et l'infrastructure, l'accélération des efforts d'adoption et de déploiement sécuritaires et responsables de l'IA, et le soutien de la main-d'œuvre par le perfectionnement des compétences. En outre, le Canada poursuit son engagement dans des discussions nationales et internationales visant à établir des normes et des garanties communes pour les systèmes d'IA générative, notamment en participant à des congrès internationaux sur la sécurité de l'IA, et en contribuant à la préparation de rapports dans le domaine.

Citations

« L'intelligence artificielle est l'une des technologies les plus transformatrices de notre époque, et il est indéniable qu'elle fait partie de notre avenir. Avec l'IA qui ne cesse de se développer, notre gouvernement se doit d'agir pour que les Canadiens puissent en profiter en toute sécurité et que les entreprises adoptent une approche responsable à l'égard de son développement. Les mesures annoncées aujourd'hui marquent un progrès important vers la création d'un écosystème de l'IA qui sera au service de tous les Canadiens et de leurs intérêts. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les outils d'intelligence artificielle générative offrent à notre banque des occasions intéressantes de favoriser l'innovation, d'améliorer la productivité et d'en faire plus pour nos clients. Puisque nous poursuivons l'exploitation réfléchie de ces outils dans l'ensemble de notre banque pour contribuer à la mise en œuvre de notre stratégie client, nous sommes heureux d'être un signataire du Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, et de soutenir le développement continu d'un écosystème d'IA robuste et responsable au Canada. »

- Le vice-président à la direction, Infrastructure, architecture et modernisation, CIBC, Dave Gillespie

« Le potentiel transformateur de l'IA s'accompagne d'une responsabilité importante -- celle de la développer et de l'implanter avec intégrité. Nous sommes fiers d'être un catalyseur de changement, en collaboration avec le gouvernement du Canada, pour un avenir où l'IA sera puissante, et gérée de manière éthique et durable. Chez Intel, nous nous engageons à déployer une stratégie d'IA solide qui privilégie la confiance, la transparence et une gouvernance rigoureuse. Notre objectif est que notre technologie constitue un levier pour promouvoir l'innovation et créer un impact positif pour les entreprises, les communautés et la société dans son ensemble. »

- La directrice générale, Intel Canada, Asma Aziz

Faits en bref

Le Canada a été le premier pays à se doter d'une stratégie nationale en matière d'IA. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien de 4,4 milliards de dollars pour soutenir l'infrastructure de l'IA et de la recherche numérique, dont 2,4 milliards de dollars annoncés dans le budget de 2024 pour la mise à l'échelle de l'infrastructure de calcul de l'IA, le soutien des programmes d'adoption de l'IA et lancement d'un Institut de la sécurité de l'IA.

a été le premier pays à se doter d'une stratégie nationale en matière d'IA. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien de 4,4 milliards de dollars pour soutenir l'infrastructure de l'IA et de la recherche numérique, dont 2,4 milliards de dollars annoncés dans le budget de 2024 pour la mise à l'échelle de l'infrastructure de calcul de l'IA, le soutien des programmes d'adoption de l'IA et lancement d'un Institut de la sécurité de l'IA. Créé en 2019, le Conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle conseille le gouvernement du Canada pour assurer un développement des forces et du leadership mondial du pays en matière d'IA, saisir des occasions de croissance économique profitable pour la population et garantir que les percées en matière d'IA reflètent les valeurs canadiennes.

Le Conseil consultatif remanié, qui est coprésidé par la vice-présidente et responsable mondiale de la recherche en IA chez CGI, Diane Gutiw , et par le cofondateur et vice-président, science de la décision, chez Moov AI, Olivier Blais , apportera une diversité de perspectives pour conseiller le gouvernement sur les initiatives concernant l'IA.

consultatif remanié, qui est coprésidé par la vice-présidente et responsable mondiale de la recherche en IA chez CGI, , et par le cofondateur et vice-président, science de la décision, chez Moov AI, , apportera une diversité de perspectives pour conseiller le gouvernement sur les initiatives concernant l'IA. Le nouveau Groupe consultatif sur l'intelligence artificielle sécuritaire et sûre, qui est présidé par le directeur scientifique de Mila, Yoshua Bengio , fournira des conseils techniques sur les risques associés aux systèmes d'IA et les manières de les aborder. Il conseillera notamment l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle sur les priorités de recherche en matière de sécurité de l'IA.

, fournira des conseils techniques sur les risques associés aux systèmes d'IA et les manières de les aborder. Il conseillera notamment l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle sur les priorités de recherche en matière de sécurité de l'IA. Le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés a été lancé en 2023 et compte désormais 46 signataires.

compte désormais 46 signataires. En novembre 2024, le gouvernement du Canada a lancé l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle pour renforcer la capacité du pays à faire progresser les connaissances sur les risques de sécurité de l'IA et leur atténuation, ce qui a positionné le pays comme un chef de file dans la mise au point et l'adoption sécuritaires et responsables des technologies de l'IA.

